https://ria.ru/20221130/sputniki-1835159740.html

В МИД предупредили о последствиях использования спутников для поддержки ВСУ

В МИД предупредили о последствиях использования спутников для поддержки ВСУ - РИА Новости, 30.11.2022

В МИД предупредили о последствиях использования спутников для поддержки ВСУ

Квазигражданские спутники, которые Запад использует для поддержки операций украинских военных в конфликте, могут стать законной целью для России, заявил в... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T03:35

2022-11-30T03:35

2022-11-30T03:45

специальная военная операция на украине

владимир ермаков

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украина

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вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Квазигражданские спутники, которые Запад использует для поддержки операций украинских военных в конфликте, могут стать законной целью для России, заявил в интервью РИА Новости директор департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.Он пояснил, что такое провокационное применение гражданских спутников "как минимум вызывает вопросы в контексте Договора о космосе, предполагающего его исключительно мирное использование, и требует самого серьезного осуждения мировым сообществом".По словам собеседника агентства, прежде всего для поддержки ВСУ используется группировка низкоорбитальных аппаратов."С ее помощью выполняются конкретные сугубо боевые задачи по вскрытию мест дислокации, маршрутов передвижения и действий российских войск, управлению ударными беспилотными летательными аппаратами, а также целевому наведению из космоса высокоточных боеприпасов", — добавил Ермаков.Кроме того, он подчеркнул, что с учетом глобального покрытия территории Земли гражданскими космическими аппаратами "Пентагон проводит обкатку концепции перспективной системы управления войсками в любой точке мира, при этом у подавляющего числа государств нет эффективных средств противодействия"."Мы выступаем за предотвращение применения гражданских коммерческих спутников для выполнения боевых задач. Призываем все страны, заинтересованные в должном использовании космических технологий, приложить совместные усилия в интересах освоения околоземного пространства в сугубо мирных целях", — предупредил Ермаков.Дипломат также добавил, что обеспечить исключительно мирный характер космической деятельности можно "лишь путем разработки юридически обязывающих норм международного права, которые носили бы всеобъемлющий характер и были нацелены на предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве".Ранее глава МИД Сергей Лавров отмечал, что западные страны, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что накачивание ВСУ оружием будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221130/katastrofa-1835157373.html

https://ria.ru/20221129/stoltenberg-1835147134.html

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владимир ермаков, россия, украина, земля, вооруженные силы украины, министерство обороны сша