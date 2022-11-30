https://ria.ru/20221130/spetstribunal-1835430794.html
Франция начала работу по созданию спецтрибунала в отношении России
Франция начала работу по созданию спецтрибунала в отношении России - РИА Новости, 01.12.2022
Франция начала работу по созданию спецтрибунала в отношении России
Франция начала работу с европейскими и украинскими партнерами по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине, заявили в МИД... РИА Новости, 01.12.2022
2022-11-30T23:39
2022-11-30T23:39
2022-12-01T10:05
в мире
катрин колонна
россия
украина
франция
международный уголовный суд
парламентская ассамблея совета европы
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ПАРИЖ, 30 ноя — РИА Новости. Франция начала работу с европейскими и украинскими партнерами по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине, заявили в МИД страны.Он отметил, что Франция также поддерживает расследования украинских органов правосудия и Международного уголовного суда (МУС) в Гааге для привлечения к ответственности виновных в преступлениях.При этом в октябре глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что Париж не поддерживает идею создания специального трибунала для расследования действий России на Украине.Ранее парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала создать специальный международный уголовный трибунал по Украине, при этом изначально нарушив основной принцип беспристрастности судебного разбирательства и обозначив Россию виновной еще до создания такой инстанции, а также игнорируя предыдущие сигналы о военных преступлениях Киева в Донбассе.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины.
https://ria.ru/20221130/nebenzya-1835418546.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катрин колонна, россия, украина, франция, международный уголовный суд, парламентская ассамблея совета европы
В мире, Катрин Колонна, Россия, Украина, Франция, Международный уголовный суд, Парламентская ассамблея Совета Европы
23:39 30.11.2022 (обновлено: 10:05 01.12.2022)
Франция начала работу по созданию спецтрибунала в отношении России
МИД Франции: началась работа по созданию спецтрибунала в отношении России из-за Украины