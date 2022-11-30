Рейтинг@Mail.ru
Омский полицейский спас замерзающих щенков - РИА Новости, 30.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20221130/spasenie-1835256681.html
Омский полицейский спас замерзающих щенков
Омский полицейский спас замерзающих щенков - РИА Новости, 30.11.2022
Омский полицейский спас замерзающих щенков
Омский участковый Алексей Копейкин спас от обморожения восемь щенков, рассказали в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:21
2022-11-30T13:21
хорошие новости
омск
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835253606_0:84:793:530_1920x0_80_0_0_be0f643f6476cad755c9144eb1026c86.jpg
ОМСК, 30 ноя - РИА Новости. Омский участковый Алексей Копейкин спас от обморожения восемь щенков, рассказали в пресс-службе областного УМВД.Вечером минувшего воскресенья старший лейтенант полиции Алексей Копейкин возвращался домой и на территории гаражного кооператива на снегу увидел восемь щенков."Их мамы рядом не было, и Алексей понял, что лежат они уже довольно долго: лапки некоторых из них успели примерзнуть к земле. Пока ждал супругу Кристину, времени Алексей зря не терял – отогревал каждую лапку и складывал щенков себе за пазуху. Совместными усилиями малыши были перенесены в квартиру, согреты и напоены теплым молоком. К слову, глаза они уже открыли и сумели самостоятельно поесть", - рассказали в пресс-службе.На сегодняшний день, все восемь щенков пристроены в добрые руки. Себе полицейский никого из них оставлять не стал.
https://ria.ru/20221121/sova-1833198869.html
омск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835253606_0:10:793:604_1920x0_80_0_0_c423d7adc4a8c59b7dd9312da9384633.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
омск, россия
Хорошие новости, Омск, Россия
13:21 30.11.2022
 
Омский полицейский спас замерзающих щенков

Омский участковый Алексей Копейкин спас от обморожения восемь щенков

© Фото : УМВД России по Омской областиЩенки, спасенные старшим лейтенантом полиции Алексеем Копейкиным в Омске
Щенки, спасенные старшим лейтенантом полиции Алексеем Копейкиным в Омске - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© Фото : УМВД России по Омской области
Щенки, спасенные старшим лейтенантом полиции Алексеем Копейкиным в Омске
Читать ria.ru в
ОМСК, 30 ноя - РИА Новости. Омский участковый Алексей Копейкин спас от обморожения восемь щенков, рассказали в пресс-службе областного УМВД.
Вечером минувшего воскресенья старший лейтенант полиции Алексей Копейкин возвращался домой и на территории гаражного кооператива на снегу увидел восемь щенков.
© Фото : УМВД России по Омской областиЩенок, спасенный старшим лейтенантом полиции Алексеем Копейкиным в Омске
Щенок, спасенный старшим лейтенантом полиции Алексеем Копейкиным в Омске - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© Фото : УМВД России по Омской области
Щенок, спасенный старшим лейтенантом полиции Алексеем Копейкиным в Омске
"Их мамы рядом не было, и Алексей понял, что лежат они уже довольно долго: лапки некоторых из них успели примерзнуть к земле. Пока ждал супругу Кристину, времени Алексей зря не терял – отогревал каждую лапку и складывал щенков себе за пазуху. Совместными усилиями малыши были перенесены в квартиру, согреты и напоены теплым молоком. К слову, глаза они уже открыли и сумели самостоятельно поесть", - рассказали в пресс-службе.
На сегодняшний день, все восемь щенков пристроены в добрые руки. Себе полицейский никого из них оставлять не стал.
Одна из сов, изъятых в Петровском переулке в Москве
21 ноября, 20:21Хорошие новости
В центре Москвы спасли двух ушастых сов
 
Хорошие новостиОмскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала