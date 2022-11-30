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Омский полицейский спас замерзающих щенков
Омский полицейский спас замерзающих щенков - РИА Новости, 30.11.2022
Омский полицейский спас замерзающих щенков
Омский участковый Алексей Копейкин спас от обморожения восемь щенков, рассказали в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:21
2022-11-30T13:21
2022-11-30T13:21
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ОМСК, 30 ноя - РИА Новости. Омский участковый Алексей Копейкин спас от обморожения восемь щенков, рассказали в пресс-службе областного УМВД.Вечером минувшего воскресенья старший лейтенант полиции Алексей Копейкин возвращался домой и на территории гаражного кооператива на снегу увидел восемь щенков."Их мамы рядом не было, и Алексей понял, что лежат они уже довольно долго: лапки некоторых из них успели примерзнуть к земле. Пока ждал супругу Кристину, времени Алексей зря не терял – отогревал каждую лапку и складывал щенков себе за пазуху. Совместными усилиями малыши были перенесены в квартиру, согреты и напоены теплым молоком. К слову, глаза они уже открыли и сумели самостоятельно поесть", - рассказали в пресс-службе.На сегодняшний день, все восемь щенков пристроены в добрые руки. Себе полицейский никого из них оставлять не стал.
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омск, россия
Хорошие новости, Омск, Россия
Омский полицейский спас замерзающих щенков
Омский участковый Алексей Копейкин спас от обморожения восемь щенков
ОМСК, 30 ноя - РИА Новости.
Омский участковый Алексей Копейкин спас от обморожения восемь щенков, рассказали
в пресс-службе областного УМВД.
Вечером минувшего воскресенья старший лейтенант полиции Алексей Копейкин возвращался домой и на территории гаражного кооператива на снегу увидел восемь щенков.
"Их мамы рядом не было, и Алексей понял, что лежат они уже довольно долго: лапки некоторых из них успели примерзнуть к земле. Пока ждал супругу Кристину, времени Алексей зря не терял – отогревал каждую лапку и складывал щенков себе за пазуху. Совместными усилиями малыши были перенесены в квартиру, согреты и напоены теплым молоком. К слову, глаза они уже открыли и сумели самостоятельно поесть", - рассказали в пресс-службе.
На сегодняшний день, все восемь щенков пристроены в добрые руки. Себе полицейский никого из них оставлять не стал.