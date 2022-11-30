Татарстан и РАН подписали соглашение о сотрудничестве
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Здание президиума Российской Академии наук в Москве. Архивное фото
КАЗАНЬ, 30 ноя - РИА Новости. Татарстан и Российская академия наук подписали соглашение о научно-техническом и технологическом сотрудничестве, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
"Соглашение о научно-техническом и технологическом сотрудничестве подписано между Республикой Татарстан и Российской академией наук. Подписи под документом поставили президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и президент РАН Геннадий Красников", - говорится в сообщении.
Российская академия наук представила планы по сотрудничеству. Вице-президент РАН Степан Калмыков рассказал о новых направлениях сотрудничества с татарстанскими предприятиями. В частности, это переработка тяжелого нефтесырья, биомассы и хлорсодержащих пластиков на производствах комплекса "Танеко" (группа "Татнефть"). Среди других проектов разработка противотурбулентных присадок для компании "Транснефть-Синтез", утилизация углекислого газа на Нижнекамской ТЭЦ, получение сверхчистого водорода, переработка отходов нефтепереработки с НПЗ "ТАИФ-НК".
Минниханов в ходе заседания отметил, что также будут определены основные направления сотрудничества с Университетом Иннополис.
В качестве примера результативного сотрудничества глава республики привел работу научных лабораторий в Альметьевске, где ведется работа по созданию Высшей школы нефти и научно-образовательного центра. Для этого сегодня привлекаются кадры института "ТатНИПинефть". Также Минниханов предложил Российской академии наук принять участие в создании научно-образовательного центра в Нижнекамске, где партнерами проекта выступают компании "Сибур" и "Татнефть". Кроме того, взаимовыгодное сотрудничество ученых может быть налажено в сфере машиностроения с участием Казанского федерального университета.
"Вызовы, стоящие перед страной, не решить стандартными методами. Будем ориентировать наши институты на решение практических проблем в рамках госзаданий", - отметил Красников.
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