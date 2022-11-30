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Татарстан и РАН подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 30.11.2022
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Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20221130/sotrudnichestvo-1835342712.html
Татарстан и РАН подписали соглашение о сотрудничестве
Татарстан и РАН подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 30.11.2022
Татарстан и РАН подписали соглашение о сотрудничестве
Татарстан и Российская академия наук подписали соглашение о научно-техническом и технологическом сотрудничестве, сообщает пресс-служба президента Татарстана. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:41
2022-11-30T16:41
республика татарстан
технологии
рустам минниханов
геннадий красников
республика татарстан (татарстан)
альметьевск
нижнекамск
российская академия наук
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КАЗАНЬ, 30 ноя - РИА Новости. Татарстан и Российская академия наук подписали соглашение о научно-техническом и технологическом сотрудничестве, сообщает пресс-служба президента Татарстана."Соглашение о научно-техническом и технологическом сотрудничестве подписано между Республикой Татарстан и Российской академией наук. Подписи под документом поставили президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и президент РАН Геннадий Красников", - говорится в сообщении.Российская академия наук представила планы по сотрудничеству. Вице-президент РАН Степан Калмыков рассказал о новых направлениях сотрудничества с татарстанскими предприятиями. В частности, это переработка тяжелого нефтесырья, биомассы и хлорсодержащих пластиков на производствах комплекса "Танеко" (группа "Татнефть"). Среди других проектов разработка противотурбулентных присадок для компании "Транснефть-Синтез", утилизация углекислого газа на Нижнекамской ТЭЦ, получение сверхчистого водорода, переработка отходов нефтепереработки с НПЗ "ТАИФ-НК".Минниханов в ходе заседания отметил, что также будут определены основные направления сотрудничества с Университетом Иннополис.В качестве примера результативного сотрудничества глава республики привел работу научных лабораторий в Альметьевске, где ведется работа по созданию Высшей школы нефти и научно-образовательного центра. Для этого сегодня привлекаются кадры института "ТатНИПинефть". Также Минниханов предложил Российской академии наук принять участие в создании научно-образовательного центра в Нижнекамске, где партнерами проекта выступают компании "Сибур" и "Татнефть". Кроме того, взаимовыгодное сотрудничество ученых может быть налажено в сфере машиностроения с участием Казанского федерального университета."Вызовы, стоящие перед страной, не решить стандартными методами. Будем ориентировать наши институты на решение практических проблем в рамках госзаданий", - отметил Красников.
https://ria.ru/20221128/aurus-1834660169.html
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альметьевск
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технологии, рустам минниханов, геннадий красников, республика татарстан (татарстан), альметьевск, нижнекамск, российская академия наук, татнефть, танеко
Республика Татарстан, Технологии, Рустам Минниханов, Геннадий Красников, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Нижнекамск, Российская академия наук, Татнефть, ТАНЕКО
16:41 30.11.2022
 

Татарстан и РАН подписали соглашение о сотрудничестве

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкЗдание президиума Российской Академии наук в Москве
Здание президиума Российской Академии наук в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Здание президиума Российской Академии наук в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 30 ноя - РИА Новости. Татарстан и Российская академия наук подписали соглашение о научно-техническом и технологическом сотрудничестве, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
"Соглашение о научно-техническом и технологическом сотрудничестве подписано между Республикой Татарстан и Российской академией наук. Подписи под документом поставили президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и президент РАН Геннадий Красников", - говорится в сообщении.
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Российская академия наук представила планы по сотрудничеству. Вице-президент РАН Степан Калмыков рассказал о новых направлениях сотрудничества с татарстанскими предприятиями. В частности, это переработка тяжелого нефтесырья, биомассы и хлорсодержащих пластиков на производствах комплекса "Танеко" (группа "Татнефть"). Среди других проектов разработка противотурбулентных присадок для компании "Транснефть-Синтез", утилизация углекислого газа на Нижнекамской ТЭЦ, получение сверхчистого водорода, переработка отходов нефтепереработки с НПЗ "ТАИФ-НК".
Минниханов в ходе заседания отметил, что также будут определены основные направления сотрудничества с Университетом Иннополис.
В качестве примера результативного сотрудничества глава республики привел работу научных лабораторий в Альметьевске, где ведется работа по созданию Высшей школы нефти и научно-образовательного центра. Для этого сегодня привлекаются кадры института "ТатНИПинефть". Также Минниханов предложил Российской академии наук принять участие в создании научно-образовательного центра в Нижнекамске, где партнерами проекта выступают компании "Сибур" и "Татнефть". Кроме того, взаимовыгодное сотрудничество ученых может быть налажено в сфере машиностроения с участием Казанского федерального университета.
"Вызовы, стоящие перед страной, не решить стандартными методами. Будем ориентировать наши институты на решение практических проблем в рамках госзаданий", - отметил Красников.
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Республика ТатарстанТехнологииРустам МиннихановГеннадий КрасниковРеспублика Татарстан (Татарстан)АльметьевскНижнекамскРоссийская академия наукТатнефтьТАНЕКО
 
 
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