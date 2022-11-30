12:18 30.11.2022 (обновлено: 12:45 30.11.2022)
Путин и Мирзиеев обсудили расширение сотрудничества
Путин и Мирзиеев по телефону обсудили дальнейшее расширение многопланового сотрудничества
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 30 ноя – РИА Новости. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин в телефонном разговоре в среду обсудили дальнейшее расширение многопланового сотрудничества, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
"В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества и укрепления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства Узбекистана и России", - говорится в сообщении.
Лидеры двух стран отметили продолжающиеся активные контакты на разных уровнях и набирающую обороты совместную плодотворную работу по реализации договоренностей на высшем уровне, добавили в пресс-службе.
По ее данным, с начала года объем товарооборота между двумя странами увеличился более чем на 30%. В Самарканде 1-2 декабря состоится встреча совместной комиссии на уровне глав правительств двух государств, в ходе которой будут рассмотрены текущие и перспективные проекты кооперации в приоритетных отраслях экономики.
"Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам практического сотрудничества в многостороннем формате, в том числе в регионе Центральной Азии. Лидеры также рассмотрели график предстоящих мероприятий", - уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что телефонный разговор президентов Узбекистана и России "прошел в традиционно открытой, доверительной и дружеской атмосфере".
В понедельник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с главой правительства России Михаилом Мишустиным сообщил, что на завершившихся до этого переговорах Путин говорил о необходимости создания "трехстороннего союза" с участием Узбекистана. Токаев добавил, что президент РФ также собирался позвонить Мирзиееву. Во вторник пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай пояснил, что речь идет о создании "тройственного газового союза" РФ, Казахстана и Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа.