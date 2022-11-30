https://ria.ru/20221130/sobaki-1835235052.html

Астраханские специалисты выяснят причины массовой гибели собак

Астраханские специалисты выяснят причины массовой гибели собак - РИА Новости, 30.11.2022

Астраханские специалисты выяснят причины массовой гибели собак

Эксперты установят причины массовой гибели собак, обнаруженных на территории скотомогильника в Астраханской области, заявил РИА Новости представитель службы... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T12:35

2022-11-30T12:35

2022-11-30T17:36

происшествия

астраханская область

приволжский район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя — РИА Новости. Эксперты установят причины массовой гибели собак, обнаруженных на территории скотомогильника в Астраханской области, заявил РИА Новости представитель службы ветеринарии региона."Специалисты областной лаборатории отобрали пробы, идет работа. <...> Устанавливают в том числе каким образом погибли собаки", — сказал собеседник агентства.По его словам, все заключения лаборатории передадут в правоохранительные органы.Как сообщило ранее местное издание "Арбуз", волонтеры нашли на территории скотомогильника в Приволжском районе 60 трупов собак, многие из которых были изуродованы. По словам очевидцев, животные были с бирками, некоторые — после операций, из-за чего возникло предположение, что их привезли из приюта.Утверждается, что на месте заметили машину одной из фирм, которая ранее выиграла контракт на отлов и передержку животных. Прокуратура Астраханской области начала проверку по признакам преступления по статье за жестокое обращение с животными (ст. 245 УК).

https://ria.ru/20221129/otlov-1835121885.html

астраханская область

приволжский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, астраханская область, приволжский район