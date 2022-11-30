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Астраханские специалисты выяснят причины массовой гибели собак - РИА Новости, 30.11.2022
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Астраханские специалисты выяснят причины массовой гибели собак
Астраханские специалисты выяснят причины массовой гибели собак - РИА Новости, 30.11.2022
Астраханские специалисты выяснят причины массовой гибели собак
Эксперты установят причины массовой гибели собак, обнаруженных на территории скотомогильника в Астраханской области, заявил РИА Новости представитель службы... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:35
2022-11-30T17:36
происшествия
астраханская область
приволжский район
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя — РИА Новости. Эксперты установят причины массовой гибели собак, обнаруженных на территории скотомогильника в Астраханской области, заявил РИА Новости представитель службы ветеринарии региона."Специалисты областной лаборатории отобрали пробы, идет работа. &lt;...&gt; Устанавливают в том числе каким образом погибли собаки", — сказал собеседник агентства.По его словам, все заключения лаборатории передадут в правоохранительные органы.Как сообщило ранее местное издание "Арбуз", волонтеры нашли на территории скотомогильника в Приволжском районе 60 трупов собак, многие из которых были изуродованы. По словам очевидцев, животные были с бирками, некоторые — после операций, из-за чего возникло предположение, что их привезли из приюта.Утверждается, что на месте заметили машину одной из фирм, которая ранее выиграла контракт на отлов и передержку животных. Прокуратура Астраханской области начала проверку по признакам преступления по статье за жестокое обращение с животными (ст. 245 УК).
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происшествия, астраханская область, приволжский район
Происшествия, Астраханская область, Приволжский район
12:35 30.11.2022 (обновлено: 17:36 30.11.2022)
 
Астраханские специалисты выяснят причины массовой гибели собак

Астраханские специалисты выяснят причины гибели собак, найденных на скотомогильнике

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя — РИА Новости. Эксперты установят причины массовой гибели собак, обнаруженных на территории скотомогильника в Астраханской области, заявил РИА Новости представитель службы ветеринарии региона.
"Специалисты областной лаборатории отобрали пробы, идет работа. <...> Устанавливают в том числе каким образом погибли собаки", — сказал собеседник агентства.
По его словам, все заключения лаборатории передадут в правоохранительные органы.
Как сообщило ранее местное издание "Арбуз", волонтеры нашли на территории скотомогильника в Приволжском районе 60 трупов собак, многие из которых были изуродованы. По словам очевидцев, животные были с бирками, некоторые — после операций, из-за чего возникло предположение, что их привезли из приюта.
Утверждается, что на месте заметили машину одной из фирм, которая ранее выиграла контракт на отлов и передержку животных.
Прокуратура Астраханской области начала проверку по признакам преступления по статье за жестокое обращение с животными (ст. 245 УК).
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
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В Волгограде злоумышленники напали на сотрудников службы отлова собак
 
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