https://ria.ru/20221130/sneg-1835315910.html
Уборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 30.11.2022
Уборка снега в Москве
Выпал первый снег, ударили морозы и Москва окончательно сменила осенний наряд. Уход за обликом столицы в это время обеспечивают городские службы. Они поддерживают чистоту и комфорт в мегаполисе. Как это происходит – узнайте в нашем ролике.
2022-11-30T15:51
2022-11-30T15:51
2022-11-30T15:51
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Уборка снега в Москве
Выпал первый снег, ударили морозы и Москва окончательно сменила осенний наряд. Уход за обликом столицы в это время обеспечивают городские службы. Они поддерживают чистоту и комфорт в мегаполисе. Как это происходит – узнайте в нашем ролике.
2022-11-30T15:51
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PT1M03S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, москва, городское хозяйство москвы, коммунальные службы
Видео, Москва, Городское хозяйство Москвы, коммунальные службы
Уборка снега в Москве
Выпал первый снег, ударили морозы и Москва окончательно сменила осенний наряд. Уход за обликом столицы в это время обеспечивают городские службы. Они поддерживают чистоту и комфорт в мегаполисе. Как это происходит – узнайте в нашем ролике.
2022-11-30T15:51
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PT1M03S
Уборка снега в Москве
Выпал первый снег, ударили морозы и Москва окончательно сменила осенний наряд. Уход за обликом столицы в это время обеспечивают городские службы. Они поддерживают чистоту и комфорт в мегаполисе. Как это происходит – узнайте в нашем ролике.