Рейтинг@Mail.ru
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 30.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221130/sneg-1835315910.html
Уборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 30.11.2022
Уборка снега в Москве
Выпал первый снег, ударили морозы и Москва окончательно сменила осенний наряд. Уход за обликом столицы в это время обеспечивают городские службы. Они поддерживают чистоту и комфорт в мегаполисе. Как это происходит – узнайте в нашем ролике.
2022-11-30T15:51
2022-11-30T15:51
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835314212_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e32bf870a37ef8febde1266333d78d58.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алина Прокофьева
Алина Прокофьева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уборка снега в Москве
Выпал первый снег, ударили морозы и Москва окончательно сменила осенний наряд. Уход за обликом столицы в это время обеспечивают городские службы. Они поддерживают чистоту и комфорт в мегаполисе. Как это происходит – узнайте в нашем ролике.
2022-11-30T15:51
true
PT1M03S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835314212_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_31ca72c56ac6faa793408ec3724a2e87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
видео, москва, городское хозяйство москвы, коммунальные службы
Видео, Москва, Городское хозяйство Москвы, коммунальные службы
Уборка снега в Москве
Выпал первый снег, ударили морозы и Москва окончательно сменила осенний наряд. Уход за обликом столицы в это время обеспечивают городские службы. Они поддерживают чистоту и комфорт в мегаполисе. Как это происходит – узнайте в нашем ролике.
2022-11-30T15:51
true
PT1M03S
15:51 30.11.2022
 

Уборка снега в Москве

Читать ria.ru в
Выпал первый снег, ударили морозы и Москва окончательно сменила осенний наряд. Уход за обликом столицы в это время обеспечивают городские службы. Они поддерживают чистоту и комфорт в мегаполисе. Как это происходит – узнайте в нашем ролике.
 
Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала