Уборка снега в Москве

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Выпал первый снег, ударили морозы и Москва окончательно сменила осенний наряд. Уход за обликом столицы в это время обеспечивают городские службы. Они поддерживают чистоту и комфорт в мегаполисе. Как это происходит – узнайте в нашем ролике.