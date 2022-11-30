https://ria.ru/20221130/sklad-1835279770.html
Под Днепропетровском уничтожили склад со снарядами HIMARS
Под Днепропетровском уничтожили склад со снарядами HIMARS - РИА Новости, 30.11.2022
Под Днепропетровском уничтожили склад со снарядами HIMARS
Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ уничтожила крупный склад группировки украинских войск "Хортица" в районе Днепропетровска, где хранились... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:21
2022-11-30T14:21
2022-11-30T14:31
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ уничтожила крупный склад группировки украинских войск "Хортица" в районе Днепропетровска, где хранились снаряды HIMARS, "Ураган" и других артиллерийских систем, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 157 районах. В районе города Днепропетровск уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ "Хортица", на котором хранились реактивные снаряды систем залпового огня HIMARS, MLRS, "Ураган" и барражирующие боеприпасы", - говорится в сводке за сутки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина
14:21 30.11.2022 (обновлено: 14:31 30.11.2022)
Под Днепропетровском уничтожили склад со снарядами HIMARS
Минобороны: под Днепропетровском уничтожили крупный склад со снарядами HIMARS