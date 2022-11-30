https://ria.ru/20221130/skfu-1835300457.html

В России напечатали бетонный дом на 3D-принтере

В России напечатали бетонный дом на 3D-принтере - РИА Новости, 30.11.2022

В России напечатали бетонный дом на 3D-принтере

Студенты Северо-Кавказского федерального университета напечатали на 3D-принтере бетонный дом, сообщила пресс-служба вуза. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T15:49

2022-11-30T15:49

2022-11-30T16:46

наука

северо-кавказский федеральный университет

ставрополь

россия

навигатор абитуриента

университетская наука

строительство

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ПЯТИГОРСК, 30 ноя — РИА Новости. Студенты Северо-Кавказского федерального университета напечатали на 3D-принтере бетонный дом, сообщила пресс-служба вуза."Первый одноэтажный дом, построенный на 3D-принтере, возвели в Ставрополе на открытом пространстве. Команда разработчиков из числа конструкторов завода строительного оборудования "Смарт Билд" и студентов инженерного факультета Северо-Кавказского федерального университета применили инновационную технологию строительства", — говорится в сообщении.3D-принтер позволяет возводить сооружения в кратчайшие сроки. За счет применения аддитивных технологий — послойного наращивания объектов, срок строительства сокращается до нескольких дней. В качестве материала используется модифицированный мелкозернистый бетон.Среди преимуществ этой технологии: скорость, более низкая цена одного квадратного метра, отсутствие строительного мусора и остатков материалов. Так, утверждается, что дом на 100 квадратных метров можно возвести за 36 часов."Перед тем как начать строительство первого одноэтажного дома, мы сделали два единообразных проекта — один дом мы построили классическим способом, а другой — аддитивным методом, при помощи принтера. Мы убедились, что второй способ работы намного выгоднее и быстрее — экономия получилась 36 процентов", — рассказал директор предприятия-партнера Дмитрий Москвитин.Проектная группа уже приступила к работам по возведению двухэтажного 3D-печатного здания. За три рабочих дня, с учетом погодных условий, удалось построить первый этаж, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221121/dgtu-1832471923.html

https://ria.ru/20200305/1568184067.html

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северо-кавказский федеральный университет, ставрополь, россия, навигатор абитуриента, университетская наука, строительство