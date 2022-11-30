https://ria.ru/20221130/sholts-1835160955.html

Немецкий политик указал Шольцу, что он должен был сказать Байдену перед СВО

Немецкий политик указал Шольцу, что он должен был сказать Байдену перед СВО - РИА Новости, 30.11.2022

Немецкий политик указал Шольцу, что он должен был сказать Байдену перед СВО

Немецкий канцлер Олаф Шольц должен был призвать президента США Джо Байдена учитывать интересы России перед началом спецоперации на Украине, заявил в интервью... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T04:28

2022-11-30T04:28

2022-11-30T08:54

специальная военная операция на украине

в мире

джо байден

олаф шольц

владимир путин

украина

россия

сша

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Немецкий канцлер Олаф Шольц должен был призвать президента США Джо Байдена учитывать интересы России перед началом спецоперации на Украине, заявил в интервью Der Westen бывший министр финансов, экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен.Политик пояснил, что перед эскалацией конфликта существовали возможности для переговоров.По его словам, сегодня многие политики понимают эту ошибку и признают, что в Европе не может быть мира без России."На границе ядерной державы не могут быть размещены ракеты. В данном случае это американские ракеты с подлетным временем в несколько минут", — отметил экс-глава СДПГ.В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва требовала юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221129/sholts-1834914700.html

https://ria.ru/20221130/vengriya-1835159396.html

украина

россия

сша

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