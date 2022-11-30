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Немецкий политик указал Шольцу, что он должен был сказать Байдену перед СВО - РИА Новости, 30.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/sholts-1835160955.html
Немецкий политик указал Шольцу, что он должен был сказать Байдену перед СВО
Немецкий политик указал Шольцу, что он должен был сказать Байдену перед СВО - РИА Новости, 30.11.2022
Немецкий политик указал Шольцу, что он должен был сказать Байдену перед СВО
Немецкий канцлер Олаф Шольц должен был призвать президента США Джо Байдена учитывать интересы России перед началом спецоперации на Украине, заявил в интервью... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T04:28
2022-11-30T08:54
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
олаф шольц
владимир путин
украина
россия
сша
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Немецкий канцлер Олаф Шольц должен был призвать президента США Джо Байдена учитывать интересы России перед началом спецоперации на Украине, заявил в интервью Der Westen бывший министр финансов, экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен.Политик пояснил, что перед эскалацией конфликта существовали возможности для переговоров.По его словам, сегодня многие политики понимают эту ошибку и признают, что в Европе не может быть мира без России."На границе ядерной державы не могут быть размещены ракеты. В данном случае это американские ракеты с подлетным временем в несколько минут", — отметил экс-глава СДПГ.В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва требовала юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221129/sholts-1834914700.html
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в мире, джо байден, олаф шольц, владимир путин, украина, россия, сша, нато, оскар лафонтен
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джо Байден, Олаф Шольц, Владимир Путин, Украина, Россия, США, НАТО, Оскар Лафонтен
04:28 30.11.2022 (обновлено: 08:54 30.11.2022)
 
Немецкий политик указал Шольцу, что он должен был сказать Байдену перед СВО

Экс-глава СДПГ Лафонтен: Шольц должен был попросить Байдена отвести силы НАТО от России

© AP Photo / Alex BrandonКанцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом
Канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Немецкий канцлер Олаф Шольц должен был призвать президента США Джо Байдена учитывать интересы России перед началом спецоперации на Украине, заявил в интервью Der Westen бывший министр финансов, экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен.
Политик пояснил, что перед эскалацией конфликта существовали возможности для переговоров.

"Основная проблема заключалась в том, что США резко отвергли требование Москвы не размещать военные объекты на российской границе. В этом отношении ситуация была сложной. Здесь нужно задать вопрос федеральному канцлеру (Шольцу. — Прим. ред.). Не только ему, но и президенту Франции и лидерам других стран Европы. Они должны были призвать американцев учитывать интересы безопасности России", — высказался Лафонтен.

По его словам, сегодня многие политики понимают эту ошибку и признают, что в Европе не может быть мира без России.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 05:08
Немецкий депутат заявил, что Шольц испугался России и отказал Украине
"На границе ядерной державы не могут быть размещены ракеты. В данном случае это американские ракеты с подлетным временем в несколько минут", — отметил экс-глава СДПГ.
В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва требовала юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
03:05
Глава МИД Венгрии призвал страны НАТО не закрывать каналы связи с Россией
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжо БайденОлаф ШольцВладимир ПутинУкраинаРоссияСШАНАТООскар Лафонтен
 
 
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