04:28 30.11.2022 (обновлено: 08:54 30.11.2022)
Немецкий политик указал Шольцу, что он должен был сказать Байдену перед СВО
Экс-глава СДПГ Лафонтен: Шольц должен был попросить Байдена отвести силы НАТО от России
© AP Photo / Alex BrandonКанцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом
© AP Photo / Alex Brandon
Канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Немецкий канцлер Олаф Шольц должен был призвать президента США Джо Байдена учитывать интересы России перед началом спецоперации на Украине, заявил в интервью Der Westen бывший министр финансов, экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен.
Политик пояснил, что перед эскалацией конфликта существовали возможности для переговоров.
"Основная проблема заключалась в том, что США резко отвергли требование Москвы не размещать военные объекты на российской границе. В этом отношении ситуация была сложной. Здесь нужно задать вопрос федеральному канцлеру (Шольцу. — Прим. ред.). Не только ему, но и президенту Франции и лидерам других стран Европы. Они должны были призвать американцев учитывать интересы безопасности России", — высказался Лафонтен.
По его словам, сегодня многие политики понимают эту ошибку и признают, что в Европе не может быть мира без России.
"На границе ядерной державы не могут быть размещены ракеты. В данном случае это американские ракеты с подлетным временем в несколько минут", — отметил экс-глава СДПГ.
В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва требовала юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.