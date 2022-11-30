https://ria.ru/20221130/seti-1835390006.html

На Кубани направят средства на замену сетей в муниципалитетах

На Кубани направят средства на замену сетей в муниципалитетах - РИА Новости, 30.11.2022

На Кубани направят средства на замену сетей в муниципалитетах

Власти Краснодарского края в следующем году направят около 1,5 миллиарда рублей из краевого бюджета на замену сетей в муниципалитетах, сообщила администрация... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T18:56

2022-11-30T18:56

2022-11-30T18:56

краснодарский край

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краснодарский край

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 30 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края в следующем году направят около 1,5 миллиарда рублей из краевого бюджета на замену сетей в муниципалитетах, сообщила администрация региона.Уточняется, что такая мера позволит повысить качество питьевого водоснабжения."Для бесперебойной работы сетей мы договаривались ежегодно менять не менее 5% коммуникаций, в том числе водопроводов и канализации. В рамках краевых программ на эти цели в 2023 году планируем направить около 1,5 миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Вениамина Кондратьева.Кроме того, по его словам, в ближайшие два года край может привлечь из федерального бюджета еще более 8,8 миллиарда рублей на обновление сетей. "Сейчас правительство России готовит соответствующую программу модернизации коммунальной инфраструктуры", – пояснил Кондратьев.Уточняется, что по новой программе софинансирование из местного и краевого бюджетов составит 35% или еще дополнительно 4,8 миллиарда рублей. Таким образом, власти смогут вложить за два года более 13,6 миллиарда рублей.Как отметил Кондратьев, финансовую поддержку в первую очередь получат те города и районы, которые ранее выполняли требование о планомерной замене не менее 5% коммуникаций.

https://ria.ru/20221130/kompensatsii-1835388061.html

https://ria.ru/20221124/kuban-1834077494.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев, россия, жкх