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На Кубани направят средства на замену сетей в муниципалитетах - РИА Новости, 30.11.2022
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Краснодарский край
https://ria.ru/20221130/seti-1835390006.html
На Кубани направят средства на замену сетей в муниципалитетах
На Кубани направят средства на замену сетей в муниципалитетах - РИА Новости, 30.11.2022
На Кубани направят средства на замену сетей в муниципалитетах
Власти Краснодарского края в следующем году направят около 1,5 миллиарда рублей из краевого бюджета на замену сетей в муниципалитетах, сообщила администрация... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T18:56
2022-11-30T18:56
краснодарский край
экономика
краснодарский край
вениамин кондратьев
россия
жкх
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КРАСНОДАР, 30 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края в следующем году направят около 1,5 миллиарда рублей из краевого бюджета на замену сетей в муниципалитетах, сообщила администрация региона.Уточняется, что такая мера позволит повысить качество питьевого водоснабжения."Для бесперебойной работы сетей мы договаривались ежегодно менять не менее 5% коммуникаций, в том числе водопроводов и канализации. В рамках краевых программ на эти цели в 2023 году планируем направить около 1,5 миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Вениамина Кондратьева.Кроме того, по его словам, в ближайшие два года край может привлечь из федерального бюджета еще более 8,8 миллиарда рублей на обновление сетей. "Сейчас правительство России готовит соответствующую программу модернизации коммунальной инфраструктуры", – пояснил Кондратьев.Уточняется, что по новой программе софинансирование из местного и краевого бюджетов составит 35% или еще дополнительно 4,8 миллиарда рублей. Таким образом, власти смогут вложить за два года более 13,6 миллиарда рублей.Как отметил Кондратьев, финансовую поддержку в первую очередь получат те города и районы, которые ранее выполняли требование о планомерной замене не менее 5% коммуникаций.
https://ria.ru/20221130/kompensatsii-1835388061.html
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экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев, россия, жкх
Краснодарский край, Экономика, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Россия, ЖКХ
18:56 30.11.2022
 
На Кубани направят средства на замену сетей в муниципалитетах

Власти Кубани направят около 1,5 миллиарда рублей на замену сетей в муниципалитетах

© Depositphotos.com / boyan1971Вентили водопровода
Вентили водопровода - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© Depositphotos.com / boyan1971
Вентили водопровода. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 30 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края в следующем году направят около 1,5 миллиарда рублей из краевого бюджета на замену сетей в муниципалитетах, сообщила администрация региона.
Уточняется, что такая мера позволит повысить качество питьевого водоснабжения.
Краснодар - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
18:48Краснодарский край
Кубань увеличит размер компенсации за газификацию домовладений
"Для бесперебойной работы сетей мы договаривались ежегодно менять не менее 5% коммуникаций, в том числе водопроводов и канализации. В рамках краевых программ на эти цели в 2023 году планируем направить около 1,5 миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Вениамина Кондратьева.
Кроме того, по его словам, в ближайшие два года край может привлечь из федерального бюджета еще более 8,8 миллиарда рублей на обновление сетей. "Сейчас правительство России готовит соответствующую программу модернизации коммунальной инфраструктуры", – пояснил Кондратьев.
Уточняется, что по новой программе софинансирование из местного и краевого бюджетов составит 35% или еще дополнительно 4,8 миллиарда рублей. Таким образом, власти смогут вложить за два года более 13,6 миллиарда рублей.
Как отметил Кондратьев, финансовую поддержку в первую очередь получат те города и районы, которые ранее выполняли требование о планомерной замене не менее 5% коммуникаций.
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Краснодарский крайЭкономикаКраснодарский крайВениамин КондратьевРоссияЖКХ
 
 
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