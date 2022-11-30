На Кубани направят средства на замену сетей в муниципалитетах
Власти Кубани направят около 1,5 миллиарда рублей на замену сетей в муниципалитетах
© Depositphotos.com / boyan1971Вентили водопровода
© Depositphotos.com / boyan1971
Вентили водопровода. Архивное фото
КРАСНОДАР, 30 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края в следующем году направят около 1,5 миллиарда рублей из краевого бюджета на замену сетей в муниципалитетах, сообщила администрация региона.
Уточняется, что такая мера позволит повысить качество питьевого водоснабжения.
"Для бесперебойной работы сетей мы договаривались ежегодно менять не менее 5% коммуникаций, в том числе водопроводов и канализации. В рамках краевых программ на эти цели в 2023 году планируем направить около 1,5 миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Вениамина Кондратьева.
Кроме того, по его словам, в ближайшие два года край может привлечь из федерального бюджета еще более 8,8 миллиарда рублей на обновление сетей. "Сейчас правительство России готовит соответствующую программу модернизации коммунальной инфраструктуры", – пояснил Кондратьев.
Уточняется, что по новой программе софинансирование из местного и краевого бюджетов составит 35% или еще дополнительно 4,8 миллиарда рублей. Таким образом, власти смогут вложить за два года более 13,6 миллиарда рублей.
Как отметил Кондратьев, финансовую поддержку в первую очередь получат те города и районы, которые ранее выполняли требование о планомерной замене не менее 5% коммуникаций.