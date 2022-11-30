Некоторые западные политики хотели бы уладить дело с Россией, заявил Климов
Сенатор Климов заявил, что некоторые западные политики хотели бы наладить диалог с Россией
Андрей Климов. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Ряд политиков на Западе понимают, что антироссийский блицкриг не удался, и хотели бы "уладить дело с русскими", написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Судя по моим недавним встречам с представителями западного политического сообщества (наиболее адекватной его части, не страдающей пещерной русофобией и разделяющей общепринятые традиционные ценности), такая точка зрения все более характерна в кругах рационально мыслящих представителей правящих кругов за океаном. Они уже осознали провал антироссийского блицкрига и опасность сплочения за пределами США сил, не желающих более американской гегемонии в мире. Они видят реальный раскол не только внутри НАТО, но и внутри высших кругов США (не говоря о простых американцах)", - отметил политик.
По его словам, этим силам хотелось бы как-то "уладить дело с русскими" не теряя лица и остатков былого авторитета "мирового жандарма".
"В самом же Киеве тоже чуют приближающиеся решения, смертельные для нынешнего режима комедианта Зеленского, и в агонии готовы плодить жуткие антироссийские провокации на ежедневной основе. Лондон, Варшава и прибалтийские политические шавки по инерции еще продолжают тявкать на Москву и соучаствовать с киевскими временщиками в их кровавом русофобском театре абсурда. Мир же за пределами стран исторического заката явно ожидает приближения развязки очередного похода продолжателей дела наполеонов и гитлеров на Россию, предполагая, что неизбежная развязка приведёт к созданию новой глобальной архитектуры", - подчеркнул он.
Однако нам следует иметь в виду, что стратегически "пресловутое заокеанское глубинное государство не оставит нас в покое и продолжит добиваться распада России изнутри с использованием своих ставленников из числа изменников Отечества", - написал политик.