https://ria.ru/20221130/senator-1835181736.html

Некоторые западные политики хотели бы уладить дело с Россией, заявил Климов

Некоторые западные политики хотели бы уладить дело с Россией, заявил Климов - РИА Новости, 30.11.2022

Некоторые западные политики хотели бы уладить дело с Россией, заявил Климов

Ряд политиков на Западе понимают, что антироссийский блицкриг не удался, и хотели бы "уладить дело с русскими", написал в своем Telegram-канале глава комиссии... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T09:24

2022-11-30T09:24

2022-11-30T09:24

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совет федерации рф

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андрей климов

в мире

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Ряд политиков на Западе понимают, что антироссийский блицкриг не удался, и хотели бы "уладить дело с русскими", написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Судя по моим недавним встречам с представителями западного политического сообщества (наиболее адекватной его части, не страдающей пещерной русофобией и разделяющей общепринятые традиционные ценности), такая точка зрения все более характерна в кругах рационально мыслящих представителей правящих кругов за океаном. Они уже осознали провал антироссийского блицкрига и опасность сплочения за пределами США сил, не желающих более американской гегемонии в мире. Они видят реальный раскол не только внутри НАТО, но и внутри высших кругов США (не говоря о простых американцах)", - отметил политик.По его словам, этим силам хотелось бы как-то "уладить дело с русскими" не теряя лица и остатков былого авторитета "мирового жандарма"."В самом же Киеве тоже чуют приближающиеся решения, смертельные для нынешнего режима комедианта Зеленского, и в агонии готовы плодить жуткие антироссийские провокации на ежедневной основе. Лондон, Варшава и прибалтийские политические шавки по инерции еще продолжают тявкать на Москву и соучаствовать с киевскими временщиками в их кровавом русофобском театре абсурда. Мир же за пределами стран исторического заката явно ожидает приближения развязки очередного похода продолжателей дела наполеонов и гитлеров на Россию, предполагая, что неизбежная развязка приведёт к созданию новой глобальной архитектуры", - подчеркнул он.Однако нам следует иметь в виду, что стратегически "пресловутое заокеанское глубинное государство не оставит нас в покое и продолжит добиваться распада России изнутри с использованием своих ставленников из числа изменников Отечества", - написал политик.

https://ria.ru/20221129/geroi-1835069521.html

https://ria.ru/20221130/kosachev-1835176081.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сша, киев, совет федерации рф, нато, андрей климов, в мире