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Некоторые западные политики хотели бы уладить дело с Россией, заявил Климов - РИА Новости, 30.11.2022
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Некоторые западные политики хотели бы уладить дело с Россией, заявил Климов
Некоторые западные политики хотели бы уладить дело с Россией, заявил Климов - РИА Новости, 30.11.2022
Некоторые западные политики хотели бы уладить дело с Россией, заявил Климов
Ряд политиков на Западе понимают, что антироссийский блицкриг не удался, и хотели бы "уладить дело с русскими", написал в своем Telegram-канале глава комиссии... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T09:24
2022-11-30T09:24
россия
сша
киев
совет федерации рф
нато
андрей климов
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Ряд политиков на Западе понимают, что антироссийский блицкриг не удался, и хотели бы "уладить дело с русскими", написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Судя по моим недавним встречам с представителями западного политического сообщества (наиболее адекватной его части, не страдающей пещерной русофобией и разделяющей общепринятые традиционные ценности), такая точка зрения все более характерна в кругах рационально мыслящих представителей правящих кругов за океаном. Они уже осознали провал антироссийского блицкрига и опасность сплочения за пределами США сил, не желающих более американской гегемонии в мире. Они видят реальный раскол не только внутри НАТО, но и внутри высших кругов США (не говоря о простых американцах)", - отметил политик.По его словам, этим силам хотелось бы как-то "уладить дело с русскими" не теряя лица и остатков былого авторитета "мирового жандарма"."В самом же Киеве тоже чуют приближающиеся решения, смертельные для нынешнего режима комедианта Зеленского, и в агонии готовы плодить жуткие антироссийские провокации на ежедневной основе. Лондон, Варшава и прибалтийские политические шавки по инерции еще продолжают тявкать на Москву и соучаствовать с киевскими временщиками в их кровавом русофобском театре абсурда. Мир же за пределами стран исторического заката явно ожидает приближения развязки очередного похода продолжателей дела наполеонов и гитлеров на Россию, предполагая, что неизбежная развязка приведёт к созданию новой глобальной архитектуры", - подчеркнул он.Однако нам следует иметь в виду, что стратегически "пресловутое заокеанское глубинное государство не оставит нас в покое и продолжит добиваться распада России изнутри с использованием своих ставленников из числа изменников Отечества", - написал политик.
https://ria.ru/20221129/geroi-1835069521.html
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россия, сша, киев, совет федерации рф, нато, андрей климов, в мире
Россия, США, Киев, Совет Федерации РФ, НАТО, Андрей Климов, В мире
09:24 30.11.2022
 
Некоторые западные политики хотели бы уладить дело с Россией, заявил Климов

Сенатор Климов заявил, что некоторые западные политики хотели бы наладить диалог с Россией

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкАндрей Климов
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Андрей Климов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Ряд политиков на Западе понимают, что антироссийский блицкриг не удался, и хотели бы "уладить дело с русскими", написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Судя по моим недавним встречам с представителями западного политического сообщества (наиболее адекватной его части, не страдающей пещерной русофобией и разделяющей общепринятые традиционные ценности), такая точка зрения все более характерна в кругах рационально мыслящих представителей правящих кругов за океаном. Они уже осознали провал антироссийского блицкрига и опасность сплочения за пределами США сил, не желающих более американской гегемонии в мире. Они видят реальный раскол не только внутри НАТО, но и внутри высших кругов США (не говоря о простых американцах)", - отметил политик.
Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
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Во многих странах героизируют приспешников нацистов, заявил сенатор
По его словам, этим силам хотелось бы как-то "уладить дело с русскими" не теряя лица и остатков былого авторитета "мирового жандарма".
"В самом же Киеве тоже чуют приближающиеся решения, смертельные для нынешнего режима комедианта Зеленского, и в агонии готовы плодить жуткие антироссийские провокации на ежедневной основе. Лондон, Варшава и прибалтийские политические шавки по инерции еще продолжают тявкать на Москву и соучаствовать с киевскими временщиками в их кровавом русофобском театре абсурда. Мир же за пределами стран исторического заката явно ожидает приближения развязки очередного похода продолжателей дела наполеонов и гитлеров на Россию, предполагая, что неизбежная развязка приведёт к созданию новой глобальной архитектуры", - подчеркнул он.
Однако нам следует иметь в виду, что стратегически "пресловутое заокеанское глубинное государство не оставит нас в покое и продолжит добиваться распада России изнутри с использованием своих ставленников из числа изменников Отечества", - написал политик.
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