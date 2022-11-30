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Главными бенефициарами зерновой сделки стали Турция, Корея и Судан - РИА Новости, 30.11.2022
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Главными бенефициарами зерновой сделки стали Турция, Корея и Судан
Главными бенефициарами зерновой сделки стали Турция, Корея и Судан - РИА Новости, 30.11.2022
Главными бенефициарами зерновой сделки стали Турция, Корея и Судан
Зерновая сделка, которая заработала в августе, открыла поставки украинского зерна в Южную Корею, Судан, Иран, Джибути и Ирландию, однако наибольший рост... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T06:12
2022-11-30T06:47
экономика
цены на нефть
турция
судан
южная корея
оон
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Зерновая сделка, которая заработала в августе, открыла поставки украинского зерна в Южную Корею, Судан, Иран, Джибути и Ирландию, однако наибольший рост поставок пришелся на Турцию, подсчитало РИА Новости на основе данных платформы ООН Comtrade.Зерновая сделка была заключена в конце июля представителями России, Турции, Украины и ООН, и начала действовать с августа. Она является двухуровневой: разработан механизм вывоза украинской продукции из черноморских портов, также ООН обязалась способствовать снятию санкционных ограничений с экспорта российской сельхозпродукции.В результате Украина в августе нарастила поставки зерна миру до 594,3 миллиона долларов с 407,6 миллиона долларов месяцем ранее. Больше всех увеличила закупки Турция, купившая за месяц "дополнительного" зерна на 38,8 миллиона долларов. Значительный прирост у Италии (18,3 миллиона долларов), Германии (13,5 миллиона долларов), Ливана (11,5 миллиона долларов) и Испании (6,4 миллиона долларов).Возобновили покупки зерна в больших объемах Южная Корея (32 миллиона долларов), Судан (22,1 миллиона долларов), Иран (10,4 миллиона долларов), Джибути (7,5 миллиона долларов), Ирландия (6,9 миллиона долларов), Алжир (6,7 миллиона долларов) и Маршалловы острова (5,1 миллиона долларов).В то же время основными покупателями остаются западные страны - на них приходится 66% от всех поставок. Из них большая часть зерна идет в Румынию (25%), Польшу (9%) и Венгрию (6%). Отдельно можно выделить Турцию, которая приобрела в августе 16% всего украинского зерна. На остальные государства приходится лишь 17% поставок.Топ-10 стран по покупкам украинского зерна по-прежнему возглавляют Румыния (149,9 миллиона долларов), Турция (97,7 миллиона долларов), Польша (54,6 миллиона долларов) и Венгрия (33,3 миллиона долларов). А пятерку лидеров замыкает "новичок" - Южная Корея. Германия находится на шестом месте с покупками в 24,3 миллиона долларов, следом идут Ливан, Египет (22,2 миллиона долларов), Судан и Италия. При этом из десятки в августе выпали Нидерланды, Словакия и Литва.
https://ria.ru/20221128/diplomatiya-1834712792.html
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турция
судан
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экономика, цены на нефть, турция, судан, южная корея, оон
Экономика, Цены на нефть, Турция, Судан, Южная Корея, ООН
06:12 30.11.2022 (обновлено: 06:47 30.11.2022)
 
Главными бенефициарами зерновой сделки стали Турция, Корея и Судан

Основными бенефициарами зерновой сделки в августе стали Турция, Корея и Судан

© OZAN KOSEГрузовое судно Asl Tia, перевозящее украинское зерно, в проливе Босфор в Стамбуле
Грузовое судно Asl Tia, перевозящее украинское зерно, в проливе Босфор в Стамбуле
© OZAN KOSE
Грузовое судно Asl Tia, перевозящее украинское зерно, в проливе Босфор в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Зерновая сделка, которая заработала в августе, открыла поставки украинского зерна в Южную Корею, Судан, Иран, Джибути и Ирландию, однако наибольший рост поставок пришелся на Турцию, подсчитало РИА Новости на основе данных платформы ООН Comtrade.
Зерновая сделка была заключена в конце июля представителями России, Турции, Украины и ООН, и начала действовать с августа. Она является двухуровневой: разработан механизм вывоза украинской продукции из черноморских портов, также ООН обязалась способствовать снятию санкционных ограничений с экспорта российской сельхозпродукции.
© РИА НовостиТоп-10 покупателей украинского зерна
Топ-10 покупателей украинского зерна - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости
Топ-10 покупателей украинского зерна
В результате Украина в августе нарастила поставки зерна миру до 594,3 миллиона долларов с 407,6 миллиона долларов месяцем ранее. Больше всех увеличила закупки Турция, купившая за месяц "дополнительного" зерна на 38,8 миллиона долларов. Значительный прирост у Италии (18,3 миллиона долларов), Германии (13,5 миллиона долларов), Ливана (11,5 миллиона долларов) и Испании (6,4 миллиона долларов).
Возобновили покупки зерна в больших объемах Южная Корея (32 миллиона долларов), Судан (22,1 миллиона долларов), Иран (10,4 миллиона долларов), Джибути (7,5 миллиона долларов), Ирландия (6,9 миллиона долларов), Алжир (6,7 миллиона долларов) и Маршалловы острова (5,1 миллиона долларов).
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В то же время основными покупателями остаются западные страны - на них приходится 66% от всех поставок. Из них большая часть зерна идет в Румынию (25%), Польшу (9%) и Венгрию (6%). Отдельно можно выделить Турцию, которая приобрела в августе 16% всего украинского зерна. На остальные государства приходится лишь 17% поставок.
Топ-10 стран по покупкам украинского зерна по-прежнему возглавляют Румыния (149,9 миллиона долларов), Турция (97,7 миллиона долларов), Польша (54,6 миллиона долларов) и Венгрия (33,3 миллиона долларов). А пятерку лидеров замыкает "новичок" - Южная Корея. Германия находится на шестом месте с покупками в 24,3 миллиона долларов, следом идут Ливан, Египет (22,2 миллиона долларов), Судан и Италия. При этом из десятки в августе выпали Нидерланды, Словакия и Литва.
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