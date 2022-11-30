https://ria.ru/20221130/sanktsii-1835430044.html

Кандидат на пост посла США в России поддержала ужесточение санкций

Кандидат на пост посла США в России поддержала ужесточение санкций - РИА Новости, 30.11.2022

Кандидат на пост посла США в России поддержала ужесточение санкций

Кандидат на пост нового посла США в РФ Линн Трейси заявила, что поддерживает политику ужесточения санкций в отношении Москвы. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T23:32

2022-11-30T23:32

2022-11-30T23:43

политика

россия

сша

посольство сша в рф

линн трейси

владимир путин

москва

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Кандидат на пост нового посла США в РФ Линн Трейси заявила, что поддерживает политику ужесточения санкций в отношении Москвы.Она добавила, что одним из важных аспектов санкционной политики Вашингтона является снижение доходов России от продажи энергоресурсов. "Если удастся добиться реализации (инициативы по введению предельной цены на нефть РФ), это позволит сократить часть получаемой Россией прибыли, но также снизить зловредное влияние, которое она распространяет", - указала Трейси.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221128/vysylka-1834676904.html

россия

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, сша, посольство сша в рф, линн трейси, владимир путин, москва, санкции в отношении россии, санкции