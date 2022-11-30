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Кандидат на пост посла США в России поддержала ужесточение санкций - РИА Новости, 30.11.2022
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Кандидат на пост посла США в России поддержала ужесточение санкций
Кандидат на пост посла США в России поддержала ужесточение санкций - РИА Новости, 30.11.2022
Кандидат на пост посла США в России поддержала ужесточение санкций
Кандидат на пост нового посла США в РФ Линн Трейси заявила, что поддерживает политику ужесточения санкций в отношении Москвы. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T23:32
2022-11-30T23:43
политика
россия
сша
посольство сша в рф
линн трейси
владимир путин
москва
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Кандидат на пост нового посла США в РФ Линн Трейси заявила, что поддерживает политику ужесточения санкций в отношении Москвы.Она добавила, что одним из важных аспектов санкционной политики Вашингтона является снижение доходов России от продажи энергоресурсов. "Если удастся добиться реализации (инициативы по введению предельной цены на нефть РФ), это позволит сократить часть получаемой Россией прибыли, но также снизить зловредное влияние, которое она распространяет", - указала Трейси.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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политика, россия, сша, посольство сша в рф, линн трейси, владимир путин, москва, санкции в отношении россии, санкции
Политика, Россия, США, Посольство США в РФ, Линн Трейси, Владимир Путин, Москва, Санкции в отношении России, Санкции
23:32 30.11.2022 (обновлено: 23:43 30.11.2022)
 
Кандидат на пост посла США в России поддержала ужесточение санкций

Кандидат на пост посла США в России: необходимо ужесточать антироссийские санкции

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве
Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Кандидат на пост нового посла США в РФ Линн Трейси заявила, что поддерживает политику ужесточения санкций в отношении Москвы.
"Я абсолютно согласна с тем, что правильным решением будет сохранить курс на ужесточение санкций", - сказала Трейси в ходе слушаний в комитете по международным отношениям сената конгресса США.
Она добавила, что одним из важных аспектов санкционной политики Вашингтона является снижение доходов России от продажи энергоресурсов. "Если удастся добиться реализации (инициативы по введению предельной цены на нефть РФ), это позволит сократить часть получаемой Россией прибыли, но также снизить зловредное влияние, которое она распространяет", - указала Трейси.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Временная поверенная в делах посольства США в РФ Элизабет Руд - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
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ПолитикаРоссияСШАПосольство США в РФЛинн ТрейсиВладимир ПутинМоскваСанкции в отношении РоссииСанкции
 
 
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