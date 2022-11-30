https://ria.ru/20221130/sanktsii-1835369767.html

Британия ввела санкции против Мантурова и Памфиловой

Британия ввела санкции против Мантурова и Памфиловой - РИА Новости, 30.11.2022

Британия ввела санкции против Мантурова и Памфиловой

Великобритания ввела санкции в отношении вице-премьера РФ, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и председателя Центральной избирательной комиссии РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T17:44

2022-11-30T17:44

2022-11-30T17:44

элла памфилова

денис мантуров

великобритания

россия

в мире

санкции

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801153470_0:0:3222:1812_1920x0_80_0_0_fbac5874b1d75eda1e8799569faf7c01.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Великобритания ввела санкции в отношении вице-премьера РФ, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой, сообщается на сайте британского правительства.Согласно заявлению, Мантуров "ответственен за вооружение мобилизованных военных". Памфилова, в свою очередь, по заявлению британских властей, активно поддерживала частичную мобилизацию в России.Всего, согласно данным британского правительства, санкции Лондона против России на сегодняшний день коснулись свыше 1,2 тысячи физических и 120 юридических лиц.

https://ria.ru/20221130/ssha-1835335212.html

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

элла памфилова, денис мантуров, великобритания, россия, в мире, санкции, санкции в отношении россии