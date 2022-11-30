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Британия ввела санкции против Мантурова и Памфиловой - РИА Новости, 30.11.2022
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Британия ввела санкции против Мантурова и Памфиловой
Британия ввела санкции против Мантурова и Памфиловой - РИА Новости, 30.11.2022
Британия ввела санкции против Мантурова и Памфиловой
Великобритания ввела санкции в отношении вице-премьера РФ, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и председателя Центральной избирательной комиссии РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T17:44
2022-11-30T17:44
элла памфилова
денис мантуров
великобритания
россия
в мире
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Великобритания ввела санкции в отношении вице-премьера РФ, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой, сообщается на сайте британского правительства.Согласно заявлению, Мантуров "ответственен за вооружение мобилизованных военных". Памфилова, в свою очередь, по заявлению британских властей, активно поддерживала частичную мобилизацию в России.Всего, согласно данным британского правительства, санкции Лондона против России на сегодняшний день коснулись свыше 1,2 тысячи физических и 120 юридических лиц.
https://ria.ru/20221130/ssha-1835335212.html
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элла памфилова, денис мантуров, великобритания, россия, в мире, санкции, санкции в отношении россии
Элла Памфилова, Денис Мантуров, Великобритания, Россия, В мире, Санкции, Санкции в отношении России
17:44 30.11.2022
 
Британия ввела санкции против Мантурова и Памфиловой

Британия ввела санкции против вице-премьера Мантурова и председателя ЦИК Памфиловой

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкФлаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии
Флаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Великобритания ввела санкции в отношении вице-премьера РФ, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой, сообщается на сайте британского правительства.
Согласно заявлению, Мантуров "ответственен за вооружение мобилизованных военных". Памфилова, в свою очередь, по заявлению британских властей, активно поддерживала частичную мобилизацию в России.
Всего, согласно данным британского правительства, санкции Лондона против России на сегодняшний день коснулись свыше 1,2 тысячи физических и 120 юридических лиц.
Флаг на здании посольства США - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
16:24
США поприветствовали идею ЕС принять девятый пакет санкций против России
 
Элла ПамфиловаДенис МантуровВеликобританияРоссияВ миреСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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