https://ria.ru/20221130/sanktsii-1835358658.html

Британия расширила санкции против России

Британия расширила санкции против России - РИА Новости, 30.11.2022

Британия расширила санкции против России

Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 22 российских высокопоставленных лица, следует из документа, опубликованного на сайте британского... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T17:18

2022-11-30T17:18

2022-11-30T18:42

россия

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в мире

джеймс клеверли

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 22 российских высокопоставленных лица, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства.Как отмечается в документе, в среду "министр иностранных дел (Джеймс Клеверли) объявил о новом пакете санкций, направленном против 22 должностных лиц" из-за ситуации вокруг Украины.РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221130/mid-1835337777.html

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великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, великобритания, санкции в отношении россии, санкции, в мире, джеймс клеверли