Рейтинг@Mail.ru
Британия расширила санкции против России - РИА Новости, 30.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221130/sanktsii-1835358658.html
Британия расширила санкции против России
Британия расширила санкции против России - РИА Новости, 30.11.2022
Британия расширила санкции против России
Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 22 российских высокопоставленных лица, следует из документа, опубликованного на сайте британского... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T17:18
2022-11-30T18:42
россия
великобритания
санкции в отношении россии
санкции
в мире
джеймс клеверли
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149628/22/1496282254_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab81501dabc37d24b6576e5a068e42fe.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 22 российских высокопоставленных лица, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства.Как отмечается в документе, в среду "министр иностранных дел (Джеймс Клеверли) объявил о новом пакете санкций, направленном против 22 должностных лиц" из-за ситуации вокруг Украины.РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221130/mid-1835337777.html
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149628/22/1496282254_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_3e252c386bf7c068d416df556ccefb73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, великобритания, санкции в отношении россии, санкции, в мире, джеймс клеверли
Россия, Великобритания, Санкции в отношении России, Санкции, В мире, Джеймс Клеверли
17:18 30.11.2022 (обновлено: 18:42 30.11.2022)
 
Британия расширила санкции против России

МИД Великобритании ввел санкции в отношении 22 граждан России

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 22 российских высокопоставленных лица, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства.
Как отмечается в документе, в среду "министр иностранных дел (Джеймс Клеверли) объявил о новом пакете санкций, направленном против 22 должностных лиц" из-за ситуации вокруг Украины.
РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
16:29
В МИД назвали криминализацию Евросоюзом обхода санкций правовым произволом
 
РоссияВеликобританияСанкции в отношении РоссииСанкцииВ миреДжеймс Клеверли
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала