https://ria.ru/20221130/samolet-1835166925.html
В Канаде сообщили о перехвате военного самолета китайскими ВВС
В Канаде сообщили о перехвате военного самолета китайскими ВВС - РИА Новости, 30.11.2022
В Канаде сообщили о перехвате военного самолета китайскими ВВС
Самолеты ВВС Народно-освободительной армии Китая неоднократно за последние недели перехватывали канадский патрульный самолет CP-140 Aurora, выполнявший... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T07:10
2022-11-30T07:10
2022-11-30T07:19
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Самолеты ВВС Народно-освободительной армии Китая неоднократно за последние недели перехватывали канадский патрульный самолет CP-140 Aurora, выполнявший наблюдательные полеты в рамках международных усилий по обеспечению соблюдения санкций в отношении КНДР, сообщает канадский телеканал CTV со ссылкой на представителя министерства обороны Канады Джессику Ламиранде."Мы можем констатировать, что эти перехваты происходили регулярно в ходе миссии", - приводит телеканал слова Ламиранде.По ее словам, канадский самолет совершал вылеты с авиабазы японского острова Окинава с начала октября и вернулся на базу в канадскую провинцию Британская Колумбия лишь на прошлой неделе.По данным CTV, минобороны Канады, ссылаясь на соображения национальной безопасности, отказалось раскрыть информацию относительно дат недавних перехватов своего самолета, их частоты или типа используемых для этого китайских самолетов.
https://ria.ru/20221129/kitay-1835127340.html
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в мире, канада, китай, окинава
В мире, Канада, Китай, Окинава
07:10 30.11.2022 (обновлено: 07:19 30.11.2022)
В Канаде сообщили о перехвате военного самолета китайскими ВВС
Представитель Минобороны Канада Ламиранде сообщила о перехвате самолета китайскими ВВС
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Самолеты ВВС Народно-освободительной армии Китая неоднократно за последние недели перехватывали канадский патрульный самолет CP-140 Aurora, выполнявший наблюдательные полеты в рамках международных усилий по обеспечению соблюдения санкций в отношении КНДР, сообщает канадский телеканал CTV со ссылкой на представителя министерства обороны Канады Джессику Ламиранде.
"Мы можем констатировать, что эти перехваты происходили регулярно в ходе миссии", - приводит телеканал слова Ламиранде.
По ее словам, канадский самолет совершал вылеты с авиабазы японского острова Окинава
с начала октября и вернулся на базу в канадскую провинцию Британская Колумбия
лишь на прошлой неделе.
По данным CTV, минобороны Канады, ссылаясь на соображения национальной безопасности, отказалось раскрыть информацию относительно дат недавних перехватов своего самолета, их частоты или типа используемых для этого китайских самолетов.