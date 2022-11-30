https://ria.ru/20221130/rumyniya-1835278307.html

Румыния попросила Украину признать молдавский язык несуществующим

Румыния попросила Украину признать молдавский язык несуществующим - РИА Новости, 30.11.2022

Румыния попросила Украину признать молдавский язык несуществующим

Бухарест вновь призвал Киев признать, что молдавского языка не существует, говорится в пресс-релизе МИД Румынии по итогам встречи главы ведомства Богдана... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T14:18

2022-11-30T14:18

2022-11-30T15:59

в мире

богдан ауреску

дмитрий кулеба

украина

румыния

бухарест

нато

молдавия

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КИШИНЕВ, 30 ноя — РИА Новости. Бухарест вновь призвал Киев признать, что молдавского языка не существует, говорится в пресс-релизе МИД Румынии по итогам встречи главы ведомства Богдана Ауреску с украинским коллегой Дмитрием Кулебой."Министры обсудили ситуацию с критически важной инфраструктурой на Украине, особенно энергетической, с серьезными, широкомасштабными последствиями, которые ощущает гражданское население. Не менее важно, что министр Ауреску напомнил о неоднократных просьбах румынской стороны к украинской стороне признать отсутствие так называемого молдавского языка", — говорится в сообщении.Двусторонние переговоры прошли накануне в Бухаресте, куда Кулеба приехал для участия во встрече министров иностранных дел стран — членов НАТО.Также Ауреску заверил, что Румыния продолжит поддерживать украинских беженцев на всех уровнях, а после окончания боевых действий Бухарест готов помочь в восстановлении страны.Конституционный суд Молдавии в 2013 году вынес решение, что государственный язык в республике — румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению суда, текст Декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией.Украина в апреле 2021 года признала тождественность румынского и молдавского языков. В свою очередь, румынская сторона неоднократно просила Киев признать, что молдавского языка не существует.

https://ria.ru/20221020/moldaviya-1825385683.html

https://ria.ru/20220926/gagauziya-1819629180.html

украина

румыния

бухарест

молдавия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, богдан ауреску, дмитрий кулеба, украина, румыния, бухарест, нато, молдавия