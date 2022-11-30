14:18 30.11.2022 (обновлено: 15:59 30.11.2022)
Румыния попросила Украину признать молдавский язык несуществующим
Глава МИД Румынии Ауреску попросил Украину признать, что молдавского языка не существует
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 30 ноя — РИА Новости. Бухарест вновь призвал Киев признать, что молдавского языка не существует, говорится в пресс-релизе МИД Румынии по итогам встречи главы ведомства Богдана Ауреску с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
"Министры обсудили ситуацию с критически важной инфраструктурой на Украине, особенно энергетической, с серьезными, широкомасштабными последствиями, которые ощущает гражданское население. Не менее важно, что министр Ауреску напомнил о неоднократных просьбах румынской стороны к украинской стороне признать отсутствие так называемого молдавского языка", — говорится в сообщении.
Двусторонние переговоры прошли накануне в Бухаресте, куда Кулеба приехал для участия во встрече министров иностранных дел стран — членов НАТО.
Также Ауреску заверил, что Румыния продолжит поддерживать украинских беженцев на всех уровнях, а после окончания боевых действий Бухарест готов помочь в восстановлении страны.
Конституционный суд Молдавии в 2013 году вынес решение, что государственный язык в республике — румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению суда, текст Декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией.
Украина в апреле 2021 года признала тождественность румынского и молдавского языков. В свою очередь, румынская сторона неоднократно просила Киев признать, что молдавского языка не существует.
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