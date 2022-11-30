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МВД России объявило в розыск адвоката Новикова* - РИА Новости, 01.12.2022
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МВД России объявило в розыск адвоката Новикова*
МВД России объявило в розыск адвоката Новикова* - РИА Новости, 01.12.2022
МВД России объявило в розыск адвоката Новикова*
МВД России объявило в розыск адвоката Илью Новикова* (признан в России физлицом-иноагентом) по статье Уголовного кодекса, следует из ведомственной базы розыска. РИА Новости, 01.12.2022
2022-11-30T23:59
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илья новиков
россия
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. МВД России объявило в розыск адвоката Илью Новикова* (признан в России физлицом-иноагентом) по статье Уголовного кодекса, следует из ведомственной базы розыска."Основание для розыска: разыскивается по статье УК России", — сообщается в базе розыска МВД. О какой статье идет речь, не уточняется.На прошлой неделе, 25 ноября, Министерство юстиции Российской Федерации включило Новикова в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. Он также известен по выступлениям в телеигре "Что? Где? Когда?"* Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20221125/fizlitsa-inoagenty-1834364193.html
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илья новиков, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Илья Новиков, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
23:59 30.11.2022 (обновлено: 09:17 01.12.2022)
 
МВД России объявило в розыск адвоката Новикова*

МВД России объявило в розыск адвоката Илью Новикова* по статье УК

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкАдвокат Илья Новиков
Адвокат Илья Новиков - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Адвокат Илья Новиков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. МВД России объявило в розыск адвоката Илью Новикова* (признан в России физлицом-иноагентом) по статье Уголовного кодекса, следует из ведомственной базы розыска.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК России", — сообщается в базе розыска МВД. О какой статье идет речь, не уточняется.
Здание Министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 21:14
Минюст включил Ройзмана* и адвоката Новикова* в реестр физлиц-иноагентов
На прошлой неделе, 25 ноября, Министерство юстиции Российской Федерации включило Новикова в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. Он также известен по выступлениям в телеигре "Что? Где? Когда?"
* Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.
 
Илья НовиковРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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