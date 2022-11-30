https://ria.ru/20221130/rozysk-1835431931.html
МВД России объявило в розыск адвоката Новикова*
МВД России объявило в розыск адвоката Новикова* - РИА Новости, 01.12.2022
МВД России объявило в розыск адвоката Новикова*
МВД России объявило в розыск адвоката Илью Новикова* (признан в России физлицом-иноагентом) по статье Уголовного кодекса, следует из ведомственной базы розыска. РИА Новости, 01.12.2022
2022-11-30T23:59
2022-11-30T23:59
2022-12-01T09:17
илья новиков
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835456893_0:274:2933:1924_1920x0_80_0_0_51ce4c20bc4bd6034eb5188013ab3b54.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. МВД России объявило в розыск адвоката Илью Новикова* (признан в России физлицом-иноагентом) по статье Уголовного кодекса, следует из ведомственной базы розыска."Основание для розыска: разыскивается по статье УК России", — сообщается в базе розыска МВД. О какой статье идет речь, не уточняется.На прошлой неделе, 25 ноября, Министерство юстиции Российской Федерации включило Новикова в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. Он также известен по выступлениям в телеигре "Что? Где? Когда?"* Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20221125/fizlitsa-inoagenty-1834364193.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илья новиков, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Илья Новиков, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
23:59 30.11.2022 (обновлено: 09:17 01.12.2022)
МВД России объявило в розыск адвоката Новикова*
МВД России объявило в розыск адвоката Илью Новикова* по статье УК
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. МВД России объявило в розыск адвоката Илью Новикова* (признан в России физлицом-иноагентом) по статье Уголовного кодекса, следует из ведомственной базы розыска.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК России", — сообщается в базе розыска МВД. О какой статье идет речь, не уточняется.
На прошлой неделе, 25 ноября, Министерство юстиции Российской Федерации включило Новикова в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. Он также известен по выступлениям в телеигре "Что? Где? Когда?"
* Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.