https://ria.ru/20221130/rozysk-1835431931.html

МВД России объявило в розыск адвоката Новикова*

МВД России объявило в розыск адвоката Новикова* - РИА Новости, 01.12.2022

МВД России объявило в розыск адвоката Новикова*

МВД России объявило в розыск адвоката Илью Новикова* (признан в России физлицом-иноагентом) по статье Уголовного кодекса, следует из ведомственной базы розыска. РИА Новости, 01.12.2022

2022-11-30T23:59

2022-11-30T23:59

2022-12-01T09:17

илья новиков

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. МВД России объявило в розыск адвоката Илью Новикова* (признан в России физлицом-иноагентом) по статье Уголовного кодекса, следует из ведомственной базы розыска."Основание для розыска: разыскивается по статье УК России", — сообщается в базе розыска МВД. О какой статье идет речь, не уточняется.На прошлой неделе, 25 ноября, Министерство юстиции Российской Федерации включило Новикова в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. Он также известен по выступлениям в телеигре "Что? Где? Когда?"* Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20221125/fizlitsa-inoagenty-1834364193.html

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

илья новиков, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)