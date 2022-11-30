https://ria.ru/20221130/rotsit-1835238017.html

Эксперты определили категории деструктивного контента в Рунете

Эксперты определили категории деструктивного контента в Рунете - РИА Новости, 30.11.2022

Эксперты определили категории деструктивного контента в Рунете

29 ноября в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоялся круглый стол РОЦИТ, посвящённый промежуточным итогам реализации проекта "Общественный контроль за... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T13:07

2022-11-30T13:07

2022-11-30T13:07

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835244277_0:29:3078:1760_1920x0_80_0_0_bf8c97ec5ce23afa415802097988b235.jpg

МОСКВА, 30 ноя – Пресс-служба РОЦИТ. 29 ноября в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоялся круглый стол РОЦИТ, посвящённый промежуточным итогам реализации проекта "Общественный контроль за деструктивным контентом в Рунете".Участники обсудили итоги работы по созданию категоризатора деструктивного контента, которая ведётся в рамках соответствующего поручения Президента РФ Владимира Путина. В обсуждении категоризатора приняли в ноябре 2022 года участие более 120 экспертов."Основная идея — выработать рубрикатор, категоризатор, онтологию деструктивного контента, который мы признаём вредным для общества, цифрового и ментального пространства. И договориться с цифровыми платформами, что этот контент будет маркироваться, подавляться, удаляться, и платформы включат эти категории в свою политику модерации", — рассказал о целях работы экспертного сообщества член СПЧ при Президенте РФ Игорь Ашманов.Директор Регионального общественного центра интернет-технологий Рустам Сагдатулин представил итоги комплексной работы, проведенной РОЦИТ совместно с экспертами. Результатом стало определение девяти категорий деструктивного контента и определение ключевых мер противодействия его распространению. "Что касается взаимодействия с социальными сетями, то наиболее целесообразными и эффективными мерами являются: интеграция категоризатора в пользовательские правила; повышение скорости и эффективности реакции модераторов соцсетей на жалобы; создание интерфейса для жалоб пользователей; использование ресурсов соцсетей для ограничения распространения деструктивного контента", — отметил Рустам Сагдатулин.Молодёжный цифровой омбудсмен Дмитрий Гуляев рассказал о трендах поведения в цифровом пространстве подрастающего поколения и возможных рисках, которые они несут. В частности, Гуляев отметил возрастающую популярность стримингов: по данным исследования, более 45% пользователей Рунета смотрят стримы или ведут их сами. При этом, как отметил омбудсмен, само явление не является деструктивным: для многих молодых людей это средство общения и коммуникации. Однако грань перехода в треш- и шок-стриминг порой бывает крайне тонка.Директор Института проблем правового регулирования факультета права НИУ ВШЭ Анна Сутырина рассказала, что в мировой практике под деструктивным контентом подразумевается информация, которая в результате её восприятия человеком может причинить ему физический или моральный вред, негативно повлиять на его нравственное, духовное, психическое развитие и (или) состояние. Главным признаком такого контента является также его целенаправленное распространение в целях причинения вреда или пропаганды деструктивного поведения.Сутырина представила юридический классификатор видов деструктивного контента. Первые два типа – это запрещённый и ограниченный к распространению контент. Перечень такого рода информации включён в Федеральные законы ФЗ-149 или ФЗ-436. Основными мерами реагирования на распространение являются блокировка во внесудебном или судебном порядке, активное участие государственных органов в этих процедурах и маркировка для второго типа.Два вида деструктивного контента находятся в так называемой "серой" зоне российского законодательства. Речь идёт о контенте, вовлекающем людей в противоправную деятельность и нарушающем нормы морали и нравственности. Экспертами предложен широкий спектр мер реагирования на появление такого рода информации: блокировка, ограничение в распространении, маркировка, пессимизация выдачи контента в поисковых системах, запрет на попадание в рекомендации, в том числе, для определённых аудиторий, выделенных алгоритмически, запрет монетизации ресурса для авторов контента и на взаимодействие с пользователями.В качестве меры регулирования контента из "серой" зоны законодательства она предложила учреждение должности Уполномоченного по цифровым правам и Экспертного совета по цифровым правам, которые бы проводили верификацию контента как деструктивного и формировали классификатор.О том, как российские цифровые платформы ведут борьбу с деструктивным контентом в настоящее время, рассказали директор по связям с государственными органами VK Константин Голуб и глава видеохостинга Rutube Александр Моисеев. Обе платформы значительно усовершенствовали систему модерации контента и сократили время реакции администраторов на жалобы от пользователей на деструктивную информацию.Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова и журналистка, многодетная мама Тутта Ларсен сошлись во мнении, что, помимо общественного и государственного контроля за распространением вредоносной информации, ответственность за развитие, ментальное и физическое здоровье детей должны, в первую очередь, нести родители. Формирование базовых моральных и семейных ценностей, критического мышления позволит несовершеннолетним минимизировать риск столкновения с деструктивным контентом.Генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль отметил, что любой контент является ответом на вопрос человека: заданный или незаданный. Существует разница между целенаправленным поиском деструктивной информации и случаями, когда такого рода контент выдаётся различными подборками, плей-листами, системой рекомендаций. По его мнению, важно сделать так, чтобы в этих рекомендациях появлялся позитивный, созидательный контент.Подводя итоги проделанной работы, эксперты сошлись во мнении, что весь деструктивный контент можно подразделить на несколько групп. К первой категории ("белая" зона) относится контент, запрещённый на законодательном уровне, то есть Уголовным кодексом и Кодексом об административных правонарушениях РФ. Ко второй категории ("полусерая "зона) относится контент, в основе которого лежит противоправное действие, но пропаганда которого на законодательном уровне не запрещена. К третьей категории ("серая" зона) относится контент, нарушающий нормы морали и нравственности."Со второй категорией уже можно работать сегодня, в отношении третьей группы важно, чтобы общество пришло к консенсусу, что является общественно осуждаемым явлением. Реагирование должно быть соразмерным, в том числе с использованием зарубежного опыта. Речь идёт о блокировке, маркировке, запрете на попадание в рекомендации, в том числе для определённых аудиторий, выделенных алгоритмически, запрете монетизации ресурса для авторов контента. В новых реалиях мы столкнулись с тем, что деструктивный контент содержится не только на открытых площадках, но, прежде всего, на закрытых форумах или одностраничных сайтах, — прокомментировал генеральный директор АНО "Институт развития интернета" Алексей Гореславский. — Дискуссия показала, что наши соцсети и цифровые платформы прошли большой путь. Но при этом есть и потенциал в плане совершенствования технологического инструментария. Но в целом сегодня мы находимся на хороших позициях".Гореславский подчеркнул, что создаваемый классификатор деструктивного контента не будет полноценно работать без имплементации: "Классификатор – живой организм, который нужно постоянно обновлять. Для этого, видимо, необходим коллегиальный экспертный орган или институт уполномоченного по цифровым правам, который выполнит роль медиатора между государством, обществом и бизнесом. Дополнительным стимулом может стать подписание меморандума о противодействии деструктивному контенту в отношении детей и молодёжи".Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы