https://ria.ru/20221130/rossiya-1835395717.html
США не будут признавать Россию "спонсором терроризма"
США не будут признавать Россию "спонсором терроризма" - РИА Новости, 30.11.2022
США не будут признавать Россию "спонсором терроризма"
США не будут признавать РФ страной-спонсором терроризма, иначе это связало бы руки международному сообществу в поиске путей деэскалации, заявил координатор по... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T19:18
2022-11-30T19:18
2022-11-30T19:18
в мире
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. США не будут признавать РФ страной-спонсором терроризма, иначе это связало бы руки международному сообществу в поиске путей деэскалации, заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."Мы рассматривали этот вопрос, и мы по-прежнему не считаем, что такое признание отвечало бы нашим нуждам в контексте Украины и нуждам наших союзников и партнеров", - сказал Кирби журналистам.НКО говорят, что подобное признание сделало бы сложнее доставку гуманитарной помощи украинцам, добавил он. "Кроме того, честно говоря, это может связать руки международному сообществу", - сказал Кирби.По его словам, "когда и если" ситуация вокруг Украины разрешится подобное признание было бы неудачным в контексте гибкости в поиске путей деэскалации. "Мы по-прежнему не привержены идее такого назначения, наша политика в этом вопросе не изменилась", - добавил он.
https://ria.ru/20221125/rezolyutsiya-1834345266.html
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в мире, джон кирби, украина, россия, сша
В мире, Джон Кирби, Украина, Россия, США
США не будут признавать Россию "спонсором терроризма"
Кирби: США не станут всем связывать руки признанием России "страной-спонсором терроризма"
ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. США не будут признавать РФ страной-спонсором терроризма, иначе это связало бы руки международному сообществу в поиске путей деэскалации, заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мы рассматривали этот вопрос, и мы по-прежнему не считаем, что такое признание отвечало бы нашим нуждам в контексте Украины
и нуждам наших союзников и партнеров", - сказал Кирби журналистам.
НКО говорят, что подобное признание сделало бы сложнее доставку гуманитарной помощи украинцам, добавил он. "Кроме того, честно говоря, это может связать руки международному сообществу", - сказал Кирби.
По его словам, "когда и если" ситуация вокруг Украины разрешится подобное признание было бы неудачным в контексте гибкости в поиске путей деэскалации. "Мы по-прежнему не привержены идее такого назначения, наша политика в этом вопросе не изменилась", - добавил он.