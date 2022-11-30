https://ria.ru/20221130/rls-1835285681.html

ВКС России уничтожили две украинские РЛС контрбатарейной борьбы за сутки

ВКС России уничтожили две украинские РЛС контрбатарейной борьбы за сутки - РИА Новости, 30.11.2022

ВКС России уничтожили две украинские РЛС контрбатарейной борьбы за сутки

Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ за минувшие сутки уничтожила две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37,... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T14:36

2022-11-30T14:36

2022-11-30T14:36

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

воздушно-космические силы россии

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ за минувшие сутки уничтожила две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, расположенные на территории ДНР, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ"В районах населенных пунктов Миньковка и Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - говорится в сообщении.Кроме того, российская авиация уничтожила пункт управления и узел связи 1 бригады украинских войск в населенном пункте Торецк Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии, россия