https://ria.ru/20221130/rls-1835285681.html
ВКС России уничтожили две украинские РЛС контрбатарейной борьбы за сутки
ВКС России уничтожили две украинские РЛС контрбатарейной борьбы за сутки - РИА Новости, 30.11.2022
ВКС России уничтожили две украинские РЛС контрбатарейной борьбы за сутки
Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ за минувшие сутки уничтожила две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37,... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:36
2022-11-30T14:36
2022-11-30T14:36
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
воздушно-космические силы россии
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ за минувшие сутки уничтожила две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, расположенные на территории ДНР, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ"В районах населенных пунктов Миньковка и Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - говорится в сообщении.Кроме того, российская авиация уничтожила пункт управления и узел связи 1 бригады украинских войск в населенном пункте Торецк Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Воздушно-космические силы России, Россия
ВКС России уничтожили две украинские РЛС контрбатарейной борьбы за сутки
Минобороны: ВКС России уничтожили две украинские РЛС контрбатарейной борьбы за сутки