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ВКС России уничтожили две украинские РЛС контрбатарейной борьбы за сутки - РИА Новости, 30.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/rls-1835285681.html
ВКС России уничтожили две украинские РЛС контрбатарейной борьбы за сутки
ВКС России уничтожили две украинские РЛС контрбатарейной борьбы за сутки - РИА Новости, 30.11.2022
ВКС России уничтожили две украинские РЛС контрбатарейной борьбы за сутки
Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ за минувшие сутки уничтожила две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37,... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:36
2022-11-30T14:36
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
воздушно-космические силы россии
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ за минувшие сутки уничтожила две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, расположенные на территории ДНР, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ"В районах населенных пунктов Миньковка и Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - говорится в сообщении.Кроме того, российская авиация уничтожила пункт управления и узел связи 1 бригады украинских войск в населенном пункте Торецк Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Воздушно-космические силы России, Россия
14:36 30.11.2022
 
ВКС России уничтожили две украинские РЛС контрбатарейной борьбы за сутки

Минобороны: ВКС России уничтожили две украинские РЛС контрбатарейной борьбы за сутки

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ за минувшие сутки уничтожила две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, расположенные на территории ДНР, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ
"В районах населенных пунктов Миньковка и Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - говорится в сообщении.
Кроме того, российская авиация уничтожила пункт управления и узел связи 1 бригады украинских войск в населенном пункте Торецк Донецкой Народной Республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаВоздушно-космические силы РоссииРоссия
 
 
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