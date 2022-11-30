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В Брянской области загорелся резервуар с нефтепродуктами - РИА Новости, 30.11.2022
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В Брянской области загорелся резервуар с нефтепродуктами
В Брянской области загорелся резервуар с нефтепродуктами - РИА Новости, 30.11.2022
В Брянской области загорелся резервуар с нефтепродуктами
Резервуар с нефтепродуктами загорелся в Суражском районе Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T06:17
2022-11-30T10:04
происшествия
александр богомаз
брянская область
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Резервуар с нефтепродуктами загорелся в Суражском районе Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.Огонь распространился на площади 1800 квадратных метров."Привлечено более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд", — говорится в публикации.Богомаз отметил, что сведений о пострадавших не поступало.На место направили аэромобильную группировку МЧС.О причинах пожара не сообщается.
https://ria.ru/20221119/suzemka-1832751729.html
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происшествия, александр богомаз, брянская область
Происшествия, Александр Богомаз, Брянская область
06:17 30.11.2022 (обновлено: 10:04 30.11.2022)
 
В Брянской области загорелся резервуар с нефтепродуктами

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил о возгорании резервуара с нефтепродуктами

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тушение пожара . Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Резервуар с нефтепродуктами загорелся в Суражском районе Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
Огонь распространился на площади 1800 квадратных метров.
"Привлечено более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд", — говорится в публикации.
Богомаз отметил, что сведений о пострадавших не поступало.
На место направили аэромобильную группировку МЧС.
О причинах пожара не сообщается.
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ПроисшествияАлександр БогомазБрянская область
 
 
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