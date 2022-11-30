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В Брянской области загорелся резервуар с нефтепродуктами

В Брянской области загорелся резервуар с нефтепродуктами - РИА Новости, 30.11.2022

В Брянской области загорелся резервуар с нефтепродуктами

Резервуар с нефтепродуктами загорелся в Суражском районе Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T06:17

2022-11-30T06:17

2022-11-30T10:04

происшествия

александр богомаз

брянская область

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Резервуар с нефтепродуктами загорелся в Суражском районе Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.Огонь распространился на площади 1800 квадратных метров."Привлечено более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд", — говорится в публикации.Богомаз отметил, что сведений о пострадавших не поступало.На место направили аэромобильную группировку МЧС.О причинах пожара не сообщается.

https://ria.ru/20221119/suzemka-1832751729.html

брянская область

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Влада Копылова

происшествия, александр богомаз, брянская область