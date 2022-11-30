https://ria.ru/20221130/restoran-1835167344.html

Россияне стали реже посещать рестораны, показал опрос ВЦИОМ

Россияне стали реже посещать рестораны, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 30.11.2022

Россияне стали реже посещать рестораны, показал опрос ВЦИОМ

Посещать кафе и рестораны стали реже с марта этого года 22% россиян, чаще это стали делать 3%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T07:25

2022-11-30T07:25

2022-11-30T12:00

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Посещать кафе и рестораны стали реже с марта этого года 22% россиян, чаще это стали делать 3%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенный в рамках спецпроекта с РИА Новости.Посещение кафе и ресторанов стало более редким явлением для 22% опрошенных. В этом признались 20% мужчин и 24% женщин. Чаще всего такое замечали за собой те, кому от 25 до 34 лет - в 35% случаев. Реже всего - те, кому от 60 лет: в 11% случаев.Как отметил директор ВЦИОМ-консалтинг Алексей Верижников, среди заметно сокративших расходы на кафе и рестораны - люди от 25 до 44 лет и люди с высшим образованием, которые обычно и являются активными посетителями таких мест. "Снижение ресторанного потребления означает изменение привычек среднего класса в области жизненного стиля и развлечений на фоне ситуации неопределенности и перехода к стратегии ресурсосбережения домохозяйств", - сказал эксперт.Чаще кафе и рестораны стали посещать 3% опрошенных. Среди тех, кому от 18 до 24 лет, - 13%. Еще 30% сказали, что делают это так же, как и раньше. Всего это 34% мужчин и 26% женщин. Также некоторые (43%) заявили, что как раньше не посещали кафе и рестораны, так и сейчас не посещают. Это 39% мужчин и 46% женщин.Всероссийский телефонный опрос " ВЦИОМ -Спутник" проведен 26 ноября. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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общество, россия, вциом