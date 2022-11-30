https://ria.ru/20221130/radioterapiya-1835231172.html
Радиотерапия стала доступна онкопациентам во всех субъектах России
Радиотерапия стала доступна онкопациентам во всех субъектах России - РИА Новости, 30.11.2022
Радиотерапия стала доступна онкопациентам во всех субъектах России
Радиотерапия стала доступна онкопациентам во всех субъектах России, таким больным сегодня доступен практически весь самый современный спектр методов лечения,... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:23
2022-11-30T12:23
2022-11-30T12:23
михаил мурашко
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Радиотерапия стала доступна онкопациентам во всех субъектах России, таким больным сегодня доступен практически весь самый современный спектр методов лечения, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.На совещании у президента РФ Владимира Путина министр отметил, что по программе онкологии в федеральном проекте запланировано 57 миллиардов рублей на шесть новых онкологических диспансеров. Всего по стране открыты 449 центров амбулаторной онкологической помощи."Фактически сегодня стала доступна фотонная терапия, радиотерапия во всех субъектах. Это, конечно, такое прорывное решение, и мы уже на протяжении третьего года сделали доступной помощь - протонную терапию. Это новый формат лечения противоопухолевый, противоопухолевая терапия. Поэтому практически весь спектр сегодня самый современный доступен", - сказал Мурашко.
https://ria.ru/20221130/tusur-1834965978.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мурашко, россия, здоровье - общество
Михаил Мурашко, Россия, Здоровье - Общество
Радиотерапия стала доступна онкопациентам во всех субъектах России
Глава Минздрава Мурашко: радиотерапия стала доступна онкопациентам во всех регионах России
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Радиотерапия стала доступна онкопациентам во всех субъектах России, таким больным сегодня доступен практически весь самый современный спектр методов лечения, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.
На совещании у президента РФ Владимира Путина
министр отметил, что по программе онкологии в федеральном проекте запланировано 57 миллиардов рублей на шесть новых онкологических диспансеров. Всего по стране открыты 449 центров амбулаторной онкологической помощи.
"Фактически сегодня стала доступна фотонная терапия, радиотерапия во всех субъектах. Это, конечно, такое прорывное решение, и мы уже на протяжении третьего года сделали доступной помощь - протонную терапию. Это новый формат лечения противоопухолевый, противоопухолевая терапия. Поэтому практически весь спектр сегодня самый современный доступен", - сказал Мурашко.