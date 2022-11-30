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Радиотерапия стала доступна онкопациентам во всех субъектах России - РИА Новости, 30.11.2022
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Радиотерапия стала доступна онкопациентам во всех субъектах России
Радиотерапия стала доступна онкопациентам во всех субъектах России - РИА Новости, 30.11.2022
Радиотерапия стала доступна онкопациентам во всех субъектах России
Радиотерапия стала доступна онкопациентам во всех субъектах России, таким больным сегодня доступен практически весь самый современный спектр методов лечения,... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:23
2022-11-30T12:23
михаил мурашко
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Радиотерапия стала доступна онкопациентам во всех субъектах России, таким больным сегодня доступен практически весь самый современный спектр методов лечения, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.На совещании у президента РФ Владимира Путина министр отметил, что по программе онкологии в федеральном проекте запланировано 57 миллиардов рублей на шесть новых онкологических диспансеров. Всего по стране открыты 449 центров амбулаторной онкологической помощи."Фактически сегодня стала доступна фотонная терапия, радиотерапия во всех субъектах. Это, конечно, такое прорывное решение, и мы уже на протяжении третьего года сделали доступной помощь - протонную терапию. Это новый формат лечения противоопухолевый, противоопухолевая терапия. Поэтому практически весь спектр сегодня самый современный доступен", - сказал Мурашко.
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михаил мурашко, россия, здоровье - общество
Михаил Мурашко, Россия, Здоровье - Общество
12:23 30.11.2022
 
Радиотерапия стала доступна онкопациентам во всех субъектах России

Глава Минздрава Мурашко: радиотерапия стала доступна онкопациентам во всех регионах России

© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача . Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Радиотерапия стала доступна онкопациентам во всех субъектах России, таким больным сегодня доступен практически весь самый современный спектр методов лечения, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.
На совещании у президента РФ Владимира Путина министр отметил, что по программе онкологии в федеральном проекте запланировано 57 миллиардов рублей на шесть новых онкологических диспансеров. Всего по стране открыты 449 центров амбулаторной онкологической помощи.
"Фактически сегодня стала доступна фотонная терапия, радиотерапия во всех субъектах. Это, конечно, такое прорывное решение, и мы уже на протяжении третьего года сделали доступной помощь - протонную терапию. Это новый формат лечения противоопухолевый, противоопухолевая терапия. Поэтому практически весь спектр сегодня самый современный доступен", - сказал Мурашко.
Исследования в лаборатории - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
03:00Наука
В России разработали новую систему для борьбы с раком
 
Михаил МурашкоРоссияЗдоровье - Общество
 
 
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