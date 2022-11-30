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Средства ПВО России сбили восемь украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 30.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/pvo-1835291581.html
Средства ПВО России сбили восемь украинских беспилотников за сутки
Средства ПВО России сбили восемь украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 30.11.2022
Средства ПВО России сбили восемь украинских беспилотников за сутки
Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили восемь украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Запорожской области, а также перехватили восемь реактивных... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:48
2022-11-30T14:48
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили восемь украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Запорожской области, а также перехватили восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в Минобороны России."Также уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Степное, Егоровка, Владимировка, Красная Поляна Донецкой Народной Республики, Голиково, Житловка Луганской Народной Республики, Приютное и Сладкая балка Запорожской области", - сообщили в Минобороны.Кроме того, перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Мостки в ЛНР, Мелитополь Запорожской области, Амвросиевка, Дебальцево в ДНР, а также реактивный снаряд "Ольха" в районе населенного пункта Покровка в ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область
14:48 30.11.2022
 
Средства ПВО России сбили восемь украинских беспилотников за сутки

Минобороны: ПВО России за сутки сбила по восемь украинских беспилотников и снарядов HIMARS

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗРПК "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
ЗРПК Панцирь-С1 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости
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ЗРПК "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили восемь украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Запорожской области, а также перехватили восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в Минобороны России.
"Также уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Степное, Егоровка, Владимировка, Красная Поляна Донецкой Народной Республики, Голиково, Житловка Луганской Народной Республики, Приютное и Сладкая балка Запорожской области", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Мостки в ЛНР, Мелитополь Запорожской области, Амвросиевка, Дебальцево в ДНР, а также реактивный снаряд "Ольха" в районе населенного пункта Покровка в ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская область
 
 
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