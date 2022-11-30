https://ria.ru/20221130/pvo-1835291581.html

Средства ПВО России сбили восемь украинских беспилотников за сутки

Средства ПВО России сбили восемь украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 30.11.2022

Средства ПВО России сбили восемь украинских беспилотников за сутки

Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили восемь украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Запорожской области, а также перехватили восемь реактивных... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T14:48

2022-11-30T14:48

2022-11-30T14:48

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили восемь украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Запорожской области, а также перехватили восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в Минобороны России."Также уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Степное, Егоровка, Владимировка, Красная Поляна Донецкой Народной Республики, Голиково, Житловка Луганской Народной Республики, Приютное и Сладкая балка Запорожской области", - сообщили в Минобороны.Кроме того, перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Мостки в ЛНР, Мелитополь Запорожской области, Амвросиевка, Дебальцево в ДНР, а также реактивный снаряд "Ольха" в районе населенного пункта Покровка в ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область