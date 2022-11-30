https://ria.ru/20221130/pvo-1835280497.html

Средства ПВО сбили украинский Су-25 под Артемовском

Средства ПВО сбили украинский Су-25 под Артемовском - РИА Новости, 30.11.2022

Средства ПВО сбили украинский Су-25 под Артемовском

Российские средства ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Артемовска в ДНР, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T14:23

2022-11-30T14:23

2022-11-30T14:41

специальная военная операция на украине

россия

су-25

безопасность

артемовск

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Артемовска в ДНР, сообщили в среду в Минобороны России."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20221129/istrebiteli-1835001640.html

россия

артемовск

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

россия, су-25, безопасность, артемовск, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр