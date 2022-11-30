https://ria.ru/20221130/pvo-1835280497.html
Средства ПВО сбили украинский Су-25 под Артемовском
Средства ПВО сбили украинский Су-25 под Артемовском - РИА Новости, 30.11.2022
Средства ПВО сбили украинский Су-25 под Артемовском
Российские средства ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Артемовска в ДНР, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:23
2022-11-30T14:23
2022-11-30T14:41
специальная военная операция на украине
россия
су-25
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Артемовска в ДНР, сообщили в среду в Минобороны России."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20221129/istrebiteli-1835001640.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Су-25, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:23 30.11.2022 (обновлено: 14:41 30.11.2022)
Средства ПВО сбили украинский Су-25 под Артемовском
Минобороны сообщило о сбитом средствами ПВО под Артемовском украинском Су-25