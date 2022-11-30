https://ria.ru/20221130/putin-1835268326.html
Путин назвал главные задачи властей
Путин назвал главные задачи властей - РИА Новости, 30.11.2022
Путин назвал главные задачи властей
Президент России Владимир Путин назвал главной задачей властей выход на реальный рост доходов, сокращение бедности и неравенства в стране. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:49
2022-11-30T13:49
2022-11-30T18:46
владимир путин
социальное неравенство
политика
экономика
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал главной задачей властей выход на реальный рост доходов, сокращение бедности и неравенства в стране.По его словам, по итогам третьего квартала уровень бедности в стране снизился до 10,5%. Он отметил, что снижение небольшое, но позитивная динамика важна."Вот ее нужно сохранить. За счет целевой адресной поддержки государства увеличиваются доходы наименее обеспеченных 10% населения. По сравнению с третьим кварталом прошлого года они прибавили 27,8%. В целом же номинальный рост доходов за 9 месяцев текущего года есть. Он 12,8%. Но это номинальный, а нам, как я сказал в начале, надо добиться реального роста. Повторю: важно закрепить такие тенденции, добиться устойчивого превышения роста доходов граждан над темпами инфляции... Нам нужно добиться роста зарплат в экономике во всех ключевых отраслях", - сказал Путин на совещании с правительством в среду.
https://ria.ru/20221108/dokhody-1830066177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин: "Наша приоритетная задача – выход на реальный рост доходов"
Путин: "Наша приоритетная задача выход на реальный рост доходов"
2022-11-30T13:49
true
PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, социальное неравенство, политика, экономика, россия
Владимир Путин, социальное неравенство, Политика, Экономика, Россия
13:49 30.11.2022 (обновлено: 18:46 30.11.2022)
Путин назвал главные задачи властей
Путин назвал выход на реальный рост доходов и сокращение бедности главной задачей властей
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал главной задачей властей выход на реальный рост доходов, сокращение бедности и неравенства в стране.
По его словам, по итогам третьего квартала уровень бедности в стране снизился до 10,5%. Он отметил, что снижение небольшое, но позитивная динамика важна.
"Вот ее нужно сохранить. За счет целевой адресной поддержки государства увеличиваются доходы наименее обеспеченных 10% населения. По сравнению с третьим кварталом прошлого года они прибавили 27,8%. В целом же номинальный рост доходов за 9 месяцев текущего года есть. Он 12,8%. Но это номинальный, а нам, как я сказал в начале, надо добиться реального роста. Повторю: важно закрепить такие тенденции, добиться устойчивого превышения роста доходов граждан над темпами инфляции... Нам нужно добиться роста зарплат в экономике во всех ключевых отраслях", - сказал Путин на совещании с правительством в среду.