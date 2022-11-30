https://ria.ru/20221130/putin-1835268326.html

Путин назвал главные задачи властей

Путин назвал главные задачи властей - РИА Новости, 30.11.2022

Путин назвал главные задачи властей

Президент России Владимир Путин назвал главной задачей властей выход на реальный рост доходов, сокращение бедности и неравенства в стране. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T13:49

2022-11-30T13:49

2022-11-30T18:46

владимир путин

социальное неравенство

политика

экономика

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал главной задачей властей выход на реальный рост доходов, сокращение бедности и неравенства в стране.По его словам, по итогам третьего квартала уровень бедности в стране снизился до 10,5%. Он отметил, что снижение небольшое, но позитивная динамика важна."Вот ее нужно сохранить. За счет целевой адресной поддержки государства увеличиваются доходы наименее обеспеченных 10% населения. По сравнению с третьим кварталом прошлого года они прибавили 27,8%. В целом же номинальный рост доходов за 9 месяцев текущего года есть. Он 12,8%. Но это номинальный, а нам, как я сказал в начале, надо добиться реального роста. Повторю: важно закрепить такие тенденции, добиться устойчивого превышения роста доходов граждан над темпами инфляции... Нам нужно добиться роста зарплат в экономике во всех ключевых отраслях", - сказал Путин на совещании с правительством в среду.

https://ria.ru/20221108/dokhody-1830066177.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Наша приоритетная задача – выход на реальный рост доходов" Путин: "Наша приоритетная задача выход на реальный рост доходов" 2022-11-30T13:49 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, социальное неравенство, политика, экономика, россия