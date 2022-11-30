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В РЖД рассказали о маршрутах туристических поездов на Новый год - РИА Новости, 30.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221130/puteshestviya-1835189362.html
В РЖД рассказали о маршрутах туристических поездов на Новый год
В РЖД рассказали о маршрутах туристических поездов на Новый год - РИА Новости, 30.11.2022
В РЖД рассказали о маршрутах туристических поездов на Новый год
РЖД на новогодние праздники организовали несколько туристических поездов, говорится в презентации замгендиректора РЖД Дмитрия Пегова. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:23
2022-11-30T12:23
туризм
туризм
новости - туризм
ржд
новый год
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. РЖД на новогодние праздники организовали несколько туристических поездов, говорится в презентации замгендиректора РЖД Дмитрия Пегова.В зимние каникулы путешественники могут отправиться на турпоездах из Москвы в Карелию по маршруту Москва — Петрозаводск — Сортавала — Рускеала — Выборг — Москва, рассказал Пегов во время железнодорожной конференции "PRO//Движение.Туризм" в Екатеринбурге.Круговой маршрут "Морозный экспресс" стартует из Москвы и предусматривает визит в Великий Устюг, а по программе "Зимняя сказка" есть дополнительная остановка еще и в Костроме."Серебряный маршрут" увезет туристов из столицы в Псков, Великий Новгород, Рыбинск и Ярославль. Подготовлена программа из Туапсе в Гагру через Сочи.Увидеть Карелию и посетить вотчину Деда Мороза можно, отправившись по маршруту "Величие Севера". Выехав из столицы, путешественники посетят Рускеалу, Архангельск и Великий Устюг.Визит из Москвы в Сибирь предусматривает остановки в Казани, Тюмени, Тобольске и Перми.Пассажиры "Рускеальского экспресса" и "Воттоваара экспресса" выезжают из Сортавалы, и первые направляются в Горный Парк Рускеала, а вторые — на станцию Гимольская, чтобы подняться на гору Воттоваара, с которой связано множество легенд.На горнолыжные курорты можно попасть на поезде "Лыжные стрелы", курсирующего по маршруту Москва — Апатиты — Москва и Ростов — Роза Хутор — Ростов), В 2023 году РЖД планирует запуститьиз столицы новые турпоезда: первый — в Тамань и Новороссийск, а второй — в Петрозаводск, Мурманск и Вологду.В 2022 году компания ожидает, что число туристов, путешествующих таким образом, вырастет на 20 процентов, до 400 тысяч граждан.
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туризм, новости - туризм, ржд, новый год
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, РЖД, Новый год
12:23 30.11.2022
 
В РЖД рассказали о маршрутах туристических поездов на Новый год

В РЖД рассказали о маршрутах туристических поездов на Новый год в Карелию, Сибирь и Сочи

© Светлана БаеваТуристический поезд, следующий по маршруту "Гостеприимный Кавказ. Великий Шелковый путь"
Туристический поезд, следующий по маршруту Гостеприимный Кавказ. Великий Шелковый путь
© Светлана Баева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. РЖД на новогодние праздники организовали несколько туристических поездов, говорится в презентации замгендиректора РЖД Дмитрия Пегова.
В зимние каникулы путешественники могут отправиться на турпоездах из Москвы в Карелию по маршруту Москва — ПетрозаводскСортавала — Рускеала — Выборг — Москва, рассказал Пегов во время железнодорожной конференции "PRO//Движение.Туризм" в Екатеринбурге.
Круговой маршрут "Морозный экспресс" стартует из Москвы и предусматривает визит в Великий Устюг, а по программе "Зимняя сказка" есть дополнительная остановка еще и в Костроме.
"Серебряный маршрут" увезет туристов из столицы в Псков, Великий Новгород, Рыбинск и Ярославль. Подготовлена программа из Туапсе в Гагру через Сочи.
Увидеть Карелию и посетить вотчину Деда Мороза можно, отправившись по маршруту "Величие Севера". Выехав из столицы, путешественники посетят Рускеалу, Архангельск и Великий Устюг.
Визит из Москвы в Сибирь предусматривает остановки в Казани, Тюмени, Тобольске и Перми.
Пассажиры "Рускеальского экспресса" и "Воттоваара экспресса" выезжают из Сортавалы, и первые направляются в Горный Парк Рускеала, а вторые — на станцию Гимольская, чтобы подняться на гору Воттоваара, с которой связано множество легенд.
На горнолыжные курорты можно попасть на поезде "Лыжные стрелы", курсирующего по маршруту Москва — Апатиты — Москва и Ростов — Роза Хутор — Ростов),
В 2023 году РЖД планирует запуститьиз столицы новые турпоезда: первый — в Тамань и Новороссийск, а второй — в Петрозаводск, Мурманск и Вологду.
В 2022 году компания ожидает, что число туристов, путешествующих таким образом, вырастет на 20 процентов, до 400 тысяч граждан.
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