https://ria.ru/20221130/puteshestviya-1835189362.html
В РЖД рассказали о маршрутах туристических поездов на Новый год
В РЖД рассказали о маршрутах туристических поездов на Новый год - РИА Новости, 30.11.2022
В РЖД рассказали о маршрутах туристических поездов на Новый год
РЖД на новогодние праздники организовали несколько туристических поездов, говорится в презентации замгендиректора РЖД Дмитрия Пегова. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:23
2022-11-30T12:23
2022-11-30T12:23
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. РЖД на новогодние праздники организовали несколько туристических поездов, говорится в презентации замгендиректора РЖД Дмитрия Пегова.В зимние каникулы путешественники могут отправиться на турпоездах из Москвы в Карелию по маршруту Москва — Петрозаводск — Сортавала — Рускеала — Выборг — Москва, рассказал Пегов во время железнодорожной конференции "PRO//Движение.Туризм" в Екатеринбурге.Круговой маршрут "Морозный экспресс" стартует из Москвы и предусматривает визит в Великий Устюг, а по программе "Зимняя сказка" есть дополнительная остановка еще и в Костроме."Серебряный маршрут" увезет туристов из столицы в Псков, Великий Новгород, Рыбинск и Ярославль. Подготовлена программа из Туапсе в Гагру через Сочи.Увидеть Карелию и посетить вотчину Деда Мороза можно, отправившись по маршруту "Величие Севера". Выехав из столицы, путешественники посетят Рускеалу, Архангельск и Великий Устюг.Визит из Москвы в Сибирь предусматривает остановки в Казани, Тюмени, Тобольске и Перми.Пассажиры "Рускеальского экспресса" и "Воттоваара экспресса" выезжают из Сортавалы, и первые направляются в Горный Парк Рускеала, а вторые — на станцию Гимольская, чтобы подняться на гору Воттоваара, с которой связано множество легенд.На горнолыжные курорты можно попасть на поезде "Лыжные стрелы", курсирующего по маршруту Москва — Апатиты — Москва и Ростов — Роза Хутор — Ростов), В 2023 году РЖД планирует запуститьиз столицы новые турпоезда: первый — в Тамань и Новороссийск, а второй — в Петрозаводск, Мурманск и Вологду.В 2022 году компания ожидает, что число туристов, путешествующих таким образом, вырастет на 20 процентов, до 400 тысяч граждан.
https://ria.ru/20210501/doroga-1730102486.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, ржд, новый год
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, РЖД, Новый год
В РЖД рассказали о маршрутах туристических поездов на Новый год
В РЖД рассказали о маршрутах туристических поездов на Новый год в Карелию, Сибирь и Сочи