Жители Киева перекрыли путь трамваю в знак протеста против отключений света
"Страна.ua": киевляне перекрыли движение трамвая в знак протеста против отключений света
© AP Photo / Andrew KravchenkoВид со смотровой площадки на неосвещенный Киев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Киевляне перекрыли движение трамвая в знак протеста против отключений электроэнергии, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В Киеве на Отрадном местные жители перекрыли путь трамваю из-за отсутствия электроэнергии в их домах", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
"Страна" публикует видео, на котором группа людей преграждает путь трамваю на неосвещенной улице. Ранее протестующие против постоянных отключений электроэнергии уже перекрывали улицы в Одессе.
Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.