https://ria.ru/20221130/protest-1835430161.html

Жители Киева перекрыли путь трамваю в знак протеста против отключений света

Жители Киева перекрыли путь трамваю в знак протеста против отключений света - РИА Новости, 30.11.2022

Жители Киева перекрыли путь трамваю в знак протеста против отключений света

Киевляне перекрыли движение трамвая в знак протеста против отключений электроэнергии, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T23:33

2022-11-30T23:33

2022-11-30T23:33

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

денис шмыгаль

киев

украина

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833885873_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fe1e104428676bea6702934751eeedac.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Киевляне перекрыли движение трамвая в знак протеста против отключений электроэнергии, сообщило украинское издание "Страна.ua"."В Киеве на Отрадном местные жители перекрыли путь трамваю из-за отсутствия электроэнергии в их домах", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания."Страна" публикует видео, на котором группа людей преграждает путь трамваю на неосвещенной улице. Ранее протестующие против постоянных отключений электроэнергии уже перекрывали улицы в Одессе.Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221126/udary-1834394818.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, жкх, денис шмыгаль, киев, украина, вооруженные силы рф