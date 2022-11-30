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В Канске кондуктор высадила подростка, который не смог оплатить проезд - РИА Новости, 30.11.2022
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В Канске кондуктор высадила подростка, который не смог оплатить проезд
В Канске кондуктор высадила подростка, который не смог оплатить проезд - РИА Новости, 30.11.2022
В Канске кондуктор высадила подростка, который не смог оплатить проезд
Полицейские проводят проверку по факту высадки подростка из автобуса в Канске на востоке Красноярского края, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T08:21
2022-11-30T08:21
происшествия
канск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 30 ноя - РИА Новости. Полицейские проводят проверку по факту высадки подростка из автобуса в Канске на востоке Красноярского края, сообщает региональный главк МВД.В ведомстве уточнили, что об инциденте сообщила мать 14-летнего подростка. Полицейские выяснили, что мальчику при проезде от остановки "Драмтеатр" в сторону микрорайона Солнечный не хватило одного рубля для оплаты проезда. Кондуктор высадила его на ближайшей остановке. Женщина отказалась давать полицейским пояснения по поводу инцидента."В Канске полицейские проводят проверку по факту высадки из автобуса подростка, который не смог оплатить проезд", - говорится в сообщении.В данный момент материал проверки отправлен в отдел межрегионального Управления государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю, Туве и Хакасии для принятия решения.
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происшествия, канск, красноярский край
Происшествия, Канск, Красноярский край
08:21 30.11.2022
 
В Канске кондуктор высадила подростка, который не смог оплатить проезд

В Канске кондуктор высадила подростка, которому не хватило рубля для оплаты проезда

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОЯРСК, 30 ноя - РИА Новости. Полицейские проводят проверку по факту высадки подростка из автобуса в Канске на востоке Красноярского края, сообщает региональный главк МВД.
В ведомстве уточнили, что об инциденте сообщила мать 14-летнего подростка. Полицейские выяснили, что мальчику при проезде от остановки "Драмтеатр" в сторону микрорайона Солнечный не хватило одного рубля для оплаты проезда. Кондуктор высадила его на ближайшей остановке. Женщина отказалась давать полицейским пояснения по поводу инцидента.
"В Канске полицейские проводят проверку по факту высадки из автобуса подростка, который не смог оплатить проезд", - говорится в сообщении.
В данный момент материал проверки отправлен в отдел межрегионального Управления государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю, Туве и Хакасии для принятия решения.
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ПроисшествияКанскКрасноярский край
 
 
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