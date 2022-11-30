https://ria.ru/20221130/proezd-1835173014.html

В Канске кондуктор высадила подростка, который не смог оплатить проезд

В Канске кондуктор высадила подростка, который не смог оплатить проезд - РИА Новости, 30.11.2022

В Канске кондуктор высадила подростка, который не смог оплатить проезд

Полицейские проводят проверку по факту высадки подростка из автобуса в Канске на востоке Красноярского края, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T08:21

2022-11-30T08:21

2022-11-30T08:21

происшествия

канск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 30 ноя - РИА Новости. Полицейские проводят проверку по факту высадки подростка из автобуса в Канске на востоке Красноярского края, сообщает региональный главк МВД.В ведомстве уточнили, что об инциденте сообщила мать 14-летнего подростка. Полицейские выяснили, что мальчику при проезде от остановки "Драмтеатр" в сторону микрорайона Солнечный не хватило одного рубля для оплаты проезда. Кондуктор высадила его на ближайшей остановке. Женщина отказалась давать полицейским пояснения по поводу инцидента."В Канске полицейские проводят проверку по факту высадки из автобуса подростка, который не смог оплатить проезд", - говорится в сообщении.В данный момент материал проверки отправлен в отдел межрегионального Управления государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю, Туве и Хакасии для принятия решения.

https://ria.ru/20221117/ubiystvo-1832166054.html

канск

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, канск, красноярский край