https://ria.ru/20221130/problemy-1835273053.html

Счетная палата ФРГ обвинила правительство в сокрытии проблем с бюджетом

Счетная палата ФРГ обвинила правительство в сокрытии проблем с бюджетом - РИА Новости, 30.11.2022

Счетная палата ФРГ обвинила правительство в сокрытии проблем с бюджетом

Кабинет министров Германии скрывает настоящее положение дел в казне государства и указывает меньше половины настоящего размера госдолга, заявил в среду глава... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T14:05

2022-11-30T14:05

2022-11-30T14:05

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БЕРЛИН, 30 ноя - РИА Новости. Кабинет министров Германии скрывает настоящее положение дел в казне государства и указывает меньше половины настоящего размера госдолга, заявил в среду глава Счетной палаты страны Кай Шеллер."Множество подбюджетов и всё более творческая бухгалтерия приводят к нетранспарентности", - заявил Шеллер в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).Вопреки тому, что утверждает федеральный министр финансов Кристиан Линднер, так называемый долговой тормоз, внесённый в конституцию страны и призванный запретить залезать в новые долги, будет нарушен уже в следующем году, утверждает Шеллер."За 70 лет существования Федеративной Республики правительство накопило гору долгов в размере 1,3 триллиона евро. Всего за три года - с 2020 по 2022 год - гора вырастет на невероятные 800 миллиардов евро и превысит два триллиона евро", - подчеркнул он.Согласно подсчетам палаты, запланированный на 2023 год госдолг в размере почти 107 миллиардов евро более чем в два раза превышает официально заявленный в 46 миллиардов евро.Правила о госдолге, закрепленные в основном законе, по словам Шеллера не допускают такие показатели. Он добавил, что задача правительства - открыто и честно представить ситуацию с бюджетом."Вместо этого оно скрывает ситуацию", - добавил он.

https://ria.ru/20221127/evropa-1834565890.html

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цены на нефть, кристиан линднер, германия