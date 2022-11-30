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Счетная палата ФРГ обвинила правительство в сокрытии проблем с бюджетом - РИА Новости, 30.11.2022
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Счетная палата ФРГ обвинила правительство в сокрытии проблем с бюджетом
Счетная палата ФРГ обвинила правительство в сокрытии проблем с бюджетом - РИА Новости, 30.11.2022
Счетная палата ФРГ обвинила правительство в сокрытии проблем с бюджетом
Кабинет министров Германии скрывает настоящее положение дел в казне государства и указывает меньше половины настоящего размера госдолга, заявил в среду глава... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:05
2022-11-30T14:05
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БЕРЛИН, 30 ноя - РИА Новости. Кабинет министров Германии скрывает настоящее положение дел в казне государства и указывает меньше половины настоящего размера госдолга, заявил в среду глава Счетной палаты страны Кай Шеллер."Множество подбюджетов и всё более творческая бухгалтерия приводят к нетранспарентности", - заявил Шеллер в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).Вопреки тому, что утверждает федеральный министр финансов Кристиан Линднер, так называемый долговой тормоз, внесённый в конституцию страны и призванный запретить залезать в новые долги, будет нарушен уже в следующем году, утверждает Шеллер."За 70 лет существования Федеративной Республики правительство накопило гору долгов в размере 1,3 триллиона евро. Всего за три года - с 2020 по 2022 год - гора вырастет на невероятные 800 миллиардов евро и превысит два триллиона евро", - подчеркнул он.Согласно подсчетам палаты, запланированный на 2023 год госдолг в размере почти 107 миллиардов евро более чем в два раза превышает официально заявленный в 46 миллиардов евро.Правила о госдолге, закрепленные в основном законе, по словам Шеллера не допускают такие показатели. Он добавил, что задача правительства - открыто и честно представить ситуацию с бюджетом."Вместо этого оно скрывает ситуацию", - добавил он.
https://ria.ru/20221127/evropa-1834565890.html
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цены на нефть, кристиан линднер, германия
Цены на нефть, Кристиан Линднер, Германия
14:05 30.11.2022
 
Счетная палата ФРГ обвинила правительство в сокрытии проблем с бюджетом

Счетная палата Германии обвинила правительство в сокрытии плачевного состояния бюджета

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии
Национальный флаг Германии - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 30 ноя - РИА Новости. Кабинет министров Германии скрывает настоящее положение дел в казне государства и указывает меньше половины настоящего размера госдолга, заявил в среду глава Счетной палаты страны Кай Шеллер.
"Множество подбюджетов и всё более творческая бухгалтерия приводят к нетранспарентности", - заявил Шеллер в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
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Вопреки тому, что утверждает федеральный министр финансов Кристиан Линднер, так называемый долговой тормоз, внесённый в конституцию страны и призванный запретить залезать в новые долги, будет нарушен уже в следующем году, утверждает Шеллер.
"За 70 лет существования Федеративной Республики правительство накопило гору долгов в размере 1,3 триллиона евро. Всего за три года - с 2020 по 2022 год - гора вырастет на невероятные 800 миллиардов евро и превысит два триллиона евро", - подчеркнул он.
Согласно подсчетам палаты, запланированный на 2023 год госдолг в размере почти 107 миллиардов евро более чем в два раза превышает официально заявленный в 46 миллиардов евро.
Правила о госдолге, закрепленные в основном законе, по словам Шеллера не допускают такие показатели. Он добавил, что задача правительства - открыто и честно представить ситуацию с бюджетом.
"Вместо этого оно скрывает ситуацию", - добавил он.
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