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Житель Москвы забыл в вагоне метро урну с прахом - РИА Новости, 30.11.2022
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Житель Москвы забыл в вагоне метро урну с прахом
Житель Москвы забыл в вагоне метро урну с прахом - РИА Новости, 30.11.2022
Житель Москвы забыл в вагоне метро урну с прахом
Житель Москвы забыл урну с прахом родственника жены в вагоне метро, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T11:37
2022-11-30T11:37
происшествия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Житель Москвы забыл урну с прахом родственника жены в вагоне метро, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."К правоохранителям обратилась москвичка и рассказала, что ее супруг забыл в вагоне метро сумку, в которой была урна с прахом. Прах принадлежал ее брату", - сказал собеседник.Инцидент произошел еще на прошлой неделе. Удалось ли найти урну, источник не пояснил.
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происшествия, москва, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Московский метрополитен
11:37 30.11.2022
 
Житель Москвы забыл в вагоне метро урну с прахом

Житель Москвы забыл в вагоне метро сумку, в которой была урна с прахом брата его жены

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкБуквы "М" у входа на станцию московского метро
Буквы М у входа на станцию московского метро - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Буквы "М" у входа на станцию московского метро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Житель Москвы забыл урну с прахом родственника жены в вагоне метро, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"К правоохранителям обратилась москвичка и рассказала, что ее супруг забыл в вагоне метро сумку, в которой была урна с прахом. Прах принадлежал ее брату", - сказал собеседник.
Инцидент произошел еще на прошлой неделе. Удалось ли найти урну, источник не пояснил.
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ПроисшествияМоскваМосковский метрополитен
 
 
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