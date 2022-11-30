https://ria.ru/20221130/prakh-1835216703.html
Житель Москвы забыл в вагоне метро урну с прахом
Житель Москвы забыл в вагоне метро урну с прахом - РИА Новости, 30.11.2022
Житель Москвы забыл в вагоне метро урну с прахом
Житель Москвы забыл урну с прахом родственника жены в вагоне метро, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T11:37
2022-11-30T11:37
2022-11-30T11:37
происшествия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Житель Москвы забыл урну с прахом родственника жены в вагоне метро, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."К правоохранителям обратилась москвичка и рассказала, что ее супруг забыл в вагоне метро сумку, в которой была урна с прахом. Прах принадлежал ее брату", - сказал собеседник.Инцидент произошел еще на прошлой неделе. Удалось ли найти урну, источник не пояснил.
https://ria.ru/20210121/transport-1594053062.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Московский метрополитен
Житель Москвы забыл в вагоне метро урну с прахом
Житель Москвы забыл в вагоне метро сумку, в которой была урна с прахом брата его жены
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Житель Москвы забыл урну с прахом родственника жены в вагоне метро, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"К правоохранителям обратилась москвичка и рассказала, что ее супруг забыл в вагоне метро сумку, в которой была урна с прахом. Прах принадлежал ее брату", - сказал собеседник.
Инцидент произошел еще на прошлой неделе. Удалось ли найти урну, источник не пояснил.