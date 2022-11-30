https://ria.ru/20221130/prakh-1835216703.html

Житель Москвы забыл в вагоне метро урну с прахом

Житель Москвы забыл в вагоне метро урну с прахом - РИА Новости, 30.11.2022

Житель Москвы забыл в вагоне метро урну с прахом

Житель Москвы забыл урну с прахом родственника жены в вагоне метро, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T11:37

2022-11-30T11:37

2022-11-30T11:37

происшествия

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Житель Москвы забыл урну с прахом родственника жены в вагоне метро, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."К правоохранителям обратилась москвичка и рассказала, что ее супруг забыл в вагоне метро сумку, в которой была урна с прахом. Прах принадлежал ее брату", - сказал собеседник.Инцидент произошел еще на прошлой неделе. Удалось ли найти урну, источник не пояснил.

https://ria.ru/20210121/transport-1594053062.html

москва

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, московский метрополитен