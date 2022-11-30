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В Волгограде потушили пожар в цехе пластиковой тары - РИА Новости, 30.11.2022
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В Волгограде потушили пожар в цехе пластиковой тары
В Волгограде потушили пожар в цехе пластиковой тары - РИА Новости, 30.11.2022
В Волгограде потушили пожар в цехе пластиковой тары
Пожар в цехе по производству пластиковой тары в Волгограде потушен, сообщает пресс-служба областного главка МЧС. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:27
2022-11-30T13:38
происшествия
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 30 ноя – РИА Новости. Пожар в цехе по производству пластиковой тары в Волгограде потушен, сообщает пресс-служба областного главка МЧС.Пожар в двухэтажном цехе по производству пластиковой тары в Кировском районе Волгограда начался рано утром, огонь разросся до 1,5 тысяч квадратных метров. По информации МЧС, погибших и пострадавших нет. Для тушения был направлен пожарный поезд. В 10.15 была объявлена локализация возгорания."В 12.50 пожар в Кировском районе в двухэтажном кирпичном здании на площади 1500 квадратных метров ликвидирован", - сообщили в ведомстве.Прокуратура Волгоградской области организовала проверку после пожара, который, по предварительным данным, возник из-за воспламенения пластиковой крошки.
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происшествия, волгоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
13:27 30.11.2022 (обновлено: 13:38 30.11.2022)
 
В Волгограде потушили пожар в цехе пластиковой тары

В Волгограде потушили пожар в двухэтажном цехе по производству пластиковой тары

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ тушит пожар в цехе по производству пластиковой тары в двухэтажном здании на улице Самарской в Волгограде
Сотрудник МЧС РФ тушит пожар в цехе по производству пластиковой тары в двухэтажном здании на улице Самарской в Волгограде - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС РФ тушит пожар в цехе по производству пластиковой тары в двухэтажном здании на улице Самарской в Волгограде
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 30 ноя – РИА Новости. Пожар в цехе по производству пластиковой тары в Волгограде потушен, сообщает пресс-служба областного главка МЧС.
Пожар в двухэтажном цехе по производству пластиковой тары в Кировском районе Волгограда начался рано утром, огонь разросся до 1,5 тысяч квадратных метров. По информации МЧС, погибших и пострадавших нет. Для тушения был направлен пожарный поезд. В 10.15 была объявлена локализация возгорания.
"В 12.50 пожар в Кировском районе в двухэтажном кирпичном здании на площади 1500 квадратных метров ликвидирован", - сообщили в ведомстве.
Прокуратура Волгоградской области организовала проверку после пожара, который, по предварительным данным, возник из-за воспламенения пластиковой крошки.
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