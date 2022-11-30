https://ria.ru/20221130/pozhar-1835259334.html

В Волгограде потушили пожар в цехе пластиковой тары

В Волгограде потушили пожар в цехе пластиковой тары - РИА Новости, 30.11.2022

В Волгограде потушили пожар в цехе пластиковой тары

Пожар в цехе по производству пластиковой тары в Волгограде потушен, сообщает пресс-служба областного главка МЧС. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T13:27

2022-11-30T13:27

2022-11-30T13:38

происшествия

волгоград

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 30 ноя – РИА Новости. Пожар в цехе по производству пластиковой тары в Волгограде потушен, сообщает пресс-служба областного главка МЧС.Пожар в двухэтажном цехе по производству пластиковой тары в Кировском районе Волгограда начался рано утром, огонь разросся до 1,5 тысяч квадратных метров. По информации МЧС, погибших и пострадавших нет. Для тушения был направлен пожарный поезд. В 10.15 была объявлена локализация возгорания."В 12.50 пожар в Кировском районе в двухэтажном кирпичном здании на площади 1500 квадратных метров ликвидирован", - сообщили в ведомстве.Прокуратура Волгоградской области организовала проверку после пожара, который, по предварительным данным, возник из-за воспламенения пластиковой крошки.

https://ria.ru/20221127/dtp-1834582512.html

волгоград

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, волгоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)