Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде для тушения огня в цехе производства направили пожарный поезд - РИА Новости, 30.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221130/pozhar-1835192646.html
В Волгограде для тушения огня в цехе производства направили пожарный поезд
В Волгограде для тушения огня в цехе производства направили пожарный поезд - РИА Новости, 30.11.2022
В Волгограде для тушения огня в цехе производства направили пожарный поезд
Пожарный поезд направлен для тушения возгорания площадью 1,5 тысяч квадратных метров в цехе по производству пластиковой тары в Волгограде, сообщает в среду... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T10:23
2022-11-30T10:26
происшествия
волгоград
волгоградская область
кировский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835194321_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f0f7fd21d8b82500cef0fec013571276.jpg
ВОЛГОГРАД, 30 ноя – РИА Новости. Пожарный поезд направлен для тушения возгорания площадью 1,5 тысяч квадратных метров в цехе по производству пластиковой тары в Волгограде, сообщает в среду пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.Пожар в двухместном цехе по производству пластиковой тары в Кировском районе Волгограда начался рано утром в среду на площади в 1,5 тысячи квадратных метров. По предварительной информации МЧС, погибших и пострадавших нет."К месту пожара направлен пожарный поезд. К ликвидации пожара привлекается всего 104 человека, 33 единицы техники, в том числе от МЧС России 85 человек, 28 единиц техники", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что на месте для мониторинга ситуации работает беспилотная авиационная система.
https://ria.ru/20221130/pozhar-1835173809.html
волгоград
волгоградская область
кировский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835194321_219:0:1180:721_1920x0_80_0_0_c4fec309ee24bda9c58331e3dbecea77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоград, волгоградская область, кировский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Кировский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
10:23 30.11.2022 (обновлено: 10:26 30.11.2022)
 
В Волгограде для тушения огня в цехе производства направили пожарный поезд

В Волгограде пожарный поезд направили для тушения огня на площади 1500 квадратных метров

© Фото : ГУ МЧС России по Волгоградской областиПожар в цехе по производству пластиковой тары в Кировском районе Волгограда
Пожар в цехе по производству пластиковой тары в Кировском районе Волгограда - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Волгоградской области
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 30 ноя – РИА Новости. Пожарный поезд направлен для тушения возгорания площадью 1,5 тысяч квадратных метров в цехе по производству пластиковой тары в Волгограде, сообщает в среду пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.
Пожар в двухместном цехе по производству пластиковой тары в Кировском районе Волгограда начался рано утром в среду на площади в 1,5 тысячи квадратных метров. По предварительной информации МЧС, погибших и пострадавших нет.
"К месту пожара направлен пожарный поезд. К ликвидации пожара привлекается всего 104 человека, 33 единицы техники, в том числе от МЧС России 85 человек, 28 единиц техники", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что на месте для мониторинга ситуации работает беспилотная авиационная система.
Сотрудник пожарной охраны во время командно-штабных учений МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
08:29
В больнице в Астрахани произошел пожар
 
ПроисшествияВолгоградВолгоградская областьКировский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала