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В Волгограде для тушения огня в цехе производства направили пожарный поезд
В Волгограде для тушения огня в цехе производства направили пожарный поезд - РИА Новости, 30.11.2022
В Волгограде для тушения огня в цехе производства направили пожарный поезд
Пожарный поезд направлен для тушения возгорания площадью 1,5 тысяч квадратных метров в цехе по производству пластиковой тары в Волгограде, сообщает в среду... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T10:23
2022-11-30T10:23
2022-11-30T10:26
происшествия
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волгоградская область
кировский район
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россия
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ВОЛГОГРАД, 30 ноя – РИА Новости. Пожарный поезд направлен для тушения возгорания площадью 1,5 тысяч квадратных метров в цехе по производству пластиковой тары в Волгограде, сообщает в среду пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.Пожар в двухместном цехе по производству пластиковой тары в Кировском районе Волгограда начался рано утром в среду на площади в 1,5 тысячи квадратных метров. По предварительной информации МЧС, погибших и пострадавших нет."К месту пожара направлен пожарный поезд. К ликвидации пожара привлекается всего 104 человека, 33 единицы техники, в том числе от МЧС России 85 человек, 28 единиц техники", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что на месте для мониторинга ситуации работает беспилотная авиационная система.
https://ria.ru/20221130/pozhar-1835173809.html
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происшествия, волгоград, волгоградская область, кировский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Кировский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
10:23 30.11.2022 (обновлено: 10:26 30.11.2022)
В Волгограде для тушения огня в цехе производства направили пожарный поезд
В Волгограде пожарный поезд направили для тушения огня на площади 1500 квадратных метров