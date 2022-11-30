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В Сумской области повреждены объекты критической инфраструктуры - РИА Новости, 30.11.2022
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В Сумской области повреждены объекты критической инфраструктуры
В Сумской области повреждены объекты критической инфраструктуры - РИА Новости, 30.11.2022
В Сумской области повреждены объекты критической инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры и ЛЭП повреждены в Сумской области, сообщил замглавы Сумской областной военной администрации Вячеслав Печененко. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T10:22
2022-11-30T11:01
в мире
сумская область
украина
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Объект критической инфраструктуры и ЛЭП повреждены в Сумской области, сообщил замглавы Сумской областной военной администрации Вячеслав Печененко."Вчерашний день у нас был под обстрелами… В результате было повреждено 10 домов, ЛЭП, один объект критический инфраструктуры, из-за чего три населённых пункта остались без электрики", - сказал Печененко в эфире всеукраинского телемарафона.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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в мире, сумская область, украина
В мире, Сумская область, Украина
10:22 30.11.2022 (обновлено: 11:01 30.11.2022)
 
В Сумской области повреждены объекты критической инфраструктуры

В Сумской области повреждены объект критической инфраструктуры, ЛЭП и десять домов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЛЭП. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Объект критической инфраструктуры и ЛЭП повреждены в Сумской области, сообщил замглавы Сумской областной военной администрации Вячеслав Печененко.
"Вчерашний день у нас был под обстрелами… В результате было повреждено 10 домов, ЛЭП, один объект критический инфраструктуры, из-за чего три населённых пункта остались без электрики", - сказал Печененко в эфире всеукраинского телемарафона.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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