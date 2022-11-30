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МИД: многие нефтедобывающие страны против потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 30.11.2022
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МИД: многие нефтедобывающие страны против потолка цен на российскую нефть
МИД: многие нефтедобывающие страны против потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 30.11.2022
МИД: многие нефтедобывающие страны против потолка цен на российскую нефть
Многие нефтедобывающие страны не поддерживают идею западных стран о "потолке цен" на российские энергоносители, в первую очередь нефть, они понимают, что такая... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:30
2022-11-30T16:36
мария захарова
экономика
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Многие нефтедобывающие страны не поддерживают идею западных стран о "потолке цен" на российские энергоносители, в первую очередь нефть, они понимают, что такая же мера может быть применена по политическим основаниям или безосновательно к ним, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Многие нефтедобывающие страны также выступают против подобной меры. Они просто прекрасно понимают, что сейчас эти меры направлены против России, хотя косвенно уже бьют по всем, а завтра по политическим или иным основаниям, да могут вообще без оснований, применены к любой другой стране", - сказала она в ходе брифинга.
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мария захарова, экономика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Мария Захарова, Экономика, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
16:30 30.11.2022 (обновлено: 16:36 30.11.2022)
 
МИД: многие нефтедобывающие страны против потолка цен на российскую нефть

Захарова: многие нефтедобывающие страны выступают против потолка цен на российскую нефть

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Многие нефтедобывающие страны не поддерживают идею западных стран о "потолке цен" на российские энергоносители, в первую очередь нефть, они понимают, что такая же мера может быть применена по политическим основаниям или безосновательно к ним, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Многие нефтедобывающие страны также выступают против подобной меры. Они просто прекрасно понимают, что сейчас эти меры направлены против России, хотя косвенно уже бьют по всем, а завтра по политическим или иным основаниям, да могут вообще без оснований, применены к любой другой стране", - сказала она в ходе брифинга.
Оператор по добыче нефти компании Лукойл на нефтяном кусте в районе Когалыма - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
08:00
Провальный эксперимент: российская нефть завела Европу в тупик
 
Мария ЗахароваЭкономикаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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