https://ria.ru/20221130/potolok-1835338246.html
МИД: многие нефтедобывающие страны против потолка цен на российскую нефть
МИД: многие нефтедобывающие страны против потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 30.11.2022
МИД: многие нефтедобывающие страны против потолка цен на российскую нефть
Многие нефтедобывающие страны не поддерживают идею западных стран о "потолке цен" на российские энергоносители, в первую очередь нефть, они понимают, что такая... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:30
2022-11-30T16:30
2022-11-30T16:36
мария захарова
экономика
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Многие нефтедобывающие страны не поддерживают идею западных стран о "потолке цен" на российские энергоносители, в первую очередь нефть, они понимают, что такая же мера может быть применена по политическим основаниям или безосновательно к ним, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Многие нефтедобывающие страны также выступают против подобной меры. Они просто прекрасно понимают, что сейчас эти меры направлены против России, хотя косвенно уже бьют по всем, а завтра по политическим или иным основаниям, да могут вообще без оснований, применены к любой другой стране", - сказала она в ходе брифинга.
https://ria.ru/20221130/neft-1835054778.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, экономика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Мария Захарова, Экономика, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
16:30 30.11.2022 (обновлено: 16:36 30.11.2022)
МИД: многие нефтедобывающие страны против потолка цен на российскую нефть
Захарова: многие нефтедобывающие страны выступают против потолка цен на российскую нефть
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Многие нефтедобывающие страны не поддерживают идею западных стран о "потолке цен" на российские энергоносители, в первую очередь нефть, они понимают, что такая же мера может быть применена по политическим основаниям или безосновательно к ним, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Многие нефтедобывающие страны также выступают против подобной меры. Они просто прекрасно понимают, что сейчас эти меры направлены против России, хотя косвенно уже бьют по всем, а завтра по политическим или иным основаниям, да могут вообще без оснований, применены к любой другой стране", - сказала она в ходе брифинга.