https://ria.ru/20221130/potolok-1835338246.html

МИД: многие нефтедобывающие страны против потолка цен на российскую нефть

МИД: многие нефтедобывающие страны против потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 30.11.2022

МИД: многие нефтедобывающие страны против потолка цен на российскую нефть

Многие нефтедобывающие страны не поддерживают идею западных стран о "потолке цен" на российские энергоносители, в первую очередь нефть, они понимают, что такая... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T16:30

2022-11-30T16:30

2022-11-30T16:36

мария захарова

экономика

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Многие нефтедобывающие страны не поддерживают идею западных стран о "потолке цен" на российские энергоносители, в первую очередь нефть, они понимают, что такая же мера может быть применена по политическим основаниям или безосновательно к ним, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Многие нефтедобывающие страны также выступают против подобной меры. Они просто прекрасно понимают, что сейчас эти меры направлены против России, хотя косвенно уже бьют по всем, а завтра по политическим или иным основаниям, да могут вообще без оснований, применены к любой другой стране", - сказала она в ходе брифинга.

https://ria.ru/20221130/neft-1835054778.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мария захарова, экономика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)