https://ria.ru/20221130/potolok-1835327014.html

МИД назвал идею Запада о потолке цен на энергоносители опасным прецедентом

МИД назвал идею Запада о потолке цен на энергоносители опасным прецедентом - РИА Новости, 30.11.2022

МИД назвал идею Запада о потолке цен на энергоносители опасным прецедентом

Идея западных стран о "потолке цен" на российские энергоносители, в первую очередь на нефть, создает крайне опасный прецедент, это не потолок, а дно, заявила... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T16:08

2022-11-30T16:08

2022-11-30T16:14

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

экономика

мария захарова

москва

ценовой потолок

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Идея западных стран о "потолке цен" на российские энергоносители, в первую очередь на нефть, создает крайне опасный прецедент, это не потолок, а дно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Введение так называемого потолка цен на российскую нефть - это не просто не рыночная, а антирыночная мера. Она нарушает цепочки поставок, может существенно осложнить ситуацию на глобальных энергетических рынках... Ценовой диктат, формирование некого картеля покупателей создает крайне опасный прецедент для международной торговли, которая пока еще осуществляется на рыночных принципах", - отметила Захарова.При этом она напомнила о предупреждении Москвы не поставлять нефть в те страны, которые присоединятся к инициативе по потолку цен.

https://ria.ru/20221130/neft-1835209894.html

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Наталья Макарова

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, экономика, мария захарова, москва, ценовой потолок