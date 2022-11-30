https://ria.ru/20221130/postradavshiy-1835248136.html
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель - РИА Новости, 30.11.2022
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель
Мирный житель мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил в среду штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:07
2022-11-30T13:07
2022-11-30T13:07
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Мирный житель мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил в среду штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали Куйбышевский район Донецка, ранен мужчина", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20221129/mobilizovannye-1834785087.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель
При обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель