https://ria.ru/20221130/polsha-1835283674.html

Нарышкин: Польша форсирует подготовку к аннексии Западной Украины

Нарышкин: Польша форсирует подготовку к аннексии Западной Украины - РИА Новости, 30.11.2022

Нарышкин: Польша форсирует подготовку к аннексии Западной Украины

Польша усиливает подготовку к захвату территорий на западе Украины, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T14:31

2022-11-30T14:31

2022-11-30T15:33

сергей нарышкин

польша

украина

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

анджей дуда

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Польша усиливает подготовку к захвату территорий на западе Украины, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.Глава СВР уточнил, что президент Польши Анджей Дуда дал указание профильным службам оперативно подготовить официальное обоснование притязаний на Западную Украину. По его словам, точкой отсчета в проводимых архивных исследованиях стала Волынская резня 1943 года. При этом Варшава хочет провести референдумы на этих территориях с целью "обеспечить легитимный характер планируемых приобретений".По мнению Нарышкина, Варшава намерена действовать инициативно и настойчиво из-за опасений, что старшие партнеры по НАТО зимой попытаются договориться с Москвой. При этом соглашение может не учесть интересы как украинцев, так и поляков, подчеркнул он.Кроме того, как пояснил глава СВР, в Польше уверены, что заслужили щедрую компенсацию за военную помощь Киеву, предоставление крова беженцам, а также недавний инцидент с падением ракет, который властям пришлось "проглотить" по совету США и стран Европы.Тем не менее Нарышкин предостерег Варшаву от попыток аннексировать украинские территории. Он отметил, что история "наполнена горькими примерами столкновений польских и украинских националистов", и призвал "не наступать на те же грабли".В конце апреля Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями" на Украине. По сути, речь идет о попытке повторить историческую "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства, отметил директор СВР. По словам Нарышкина, "миротворческий контингент" Польши планируется разместить в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с российскими военными минимальна.

https://ria.ru/20221124/poschechina-1833813005.html

https://ria.ru/20221130/zelenskaya-1835263431.html

польша

украина

варшава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей нарышкин, польша, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), анджей дуда, варшава, нато, в мире