14:31 30.11.2022 (обновлено: 15:33 30.11.2022)
Нарышкин: Польша форсирует подготовку к аннексии Западной Украины
Директор СВР Нарышкин: Варшава форсирует подготовку к аннексии земель на западе Украины
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Польша усиливает подготовку к захвату территорий на западе Украины, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
"Поступающая в СВР России информация свидетельствует о том, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель: территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области Украины", — подчеркнул он.
Глава СВР уточнил, что президент Польши Анджей Дуда дал указание профильным службам оперативно подготовить официальное обоснование притязаний на Западную Украину. По его словам, точкой отсчета в проводимых архивных исследованиях стала Волынская резня 1943 года. При этом Варшава хочет провести референдумы на этих территориях с целью "обеспечить легитимный характер планируемых приобретений".
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Тем не менее Нарышкин предостерег Варшаву от попыток аннексировать украинские территории. Он отметил, что история "наполнена горькими примерами столкновений польских и украинских националистов", и призвал "не наступать на те же грабли".
В конце апреля Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями" на Украине. По сути, речь идет о попытке повторить историческую "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства, отметил директор СВР. По словам Нарышкина, "миротворческий контингент" Польши планируется разместить в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с российскими военными минимальна.