https://ria.ru/20221130/polis-1835152854.html
Россиянам напомнили о запуске цифровых полисов ОМС с 1 декабря
Россиянам напомнили о запуске цифровых полисов ОМС с 1 декабря - РИА Новости, 30.11.2022
Россиянам напомнили о запуске цифровых полисов ОМС с 1 декабря
Новый порядок учета данных ОМС, предполагающий формирование единой электронной базы, начнет действовать с 1 декабря, рассказала в беседе с агентством "Прайм"... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T02:15
2022-11-30T02:15
2022-11-30T02:28
общество
россия
анастасия мырсина
bgp litigation
обязательное медицинское страхование
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Новый порядок учета данных ОМС, предполагающий формирование единой электронной базы, начнет действовать с 1 декабря, рассказала в беседе с агентством "Прайм" юрист BGP Litigation Анастасия Мырсина.Эксперт отметила, что страховые организации и медорганизации получат доступ к базе данных пациентов, обращающихся через ОМС, для получения информации об оказании медицинской помощи. Данные сведения также будут доступны для граждан на "Госуслугах". Там же нужно будет получить штрих-код. Вместе с ним и с паспортом можно будет ходить к врачу без обычного медицинского полиса.Новый порядок полностью вступит в силу 1 января 2023 года, добавила юрист."Также теперь медицинские организации будут информировать, в том числе местную страховую, о том, какого пациента приняли, о выборе клиники, врача, диагнозе, объеме помощи и так далее. Сами граждане смогут найти эту информацию о себе в личных кабинетах на портале Госуслуг", — заключила собеседница агентства.
https://ria.ru/20220716/ekonomiya-1802881783.html
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общество, россия, анастасия мырсина, bgp litigation, обязательное медицинское страхование
Общество, Россия, Анастасия Мырсина, BGP Litigation, Обязательное медицинское страхование
02:15 30.11.2022 (обновлено: 02:28 30.11.2022)
Россиянам напомнили о запуске цифровых полисов ОМС с 1 декабря
Юрист Мырсина предупредила о запуске цифровых полисов ОМС с 1 декабря 2022 года