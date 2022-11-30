https://ria.ru/20221130/pochta-1835195125.html

В отделениях "Почты России" появились ящики для писем Деду Морозу

В отделениях "Почты России" появились ящики для писем Деду Морозу - РИА Новости, 30.11.2022

В отделениях "Почты России" появились ящики для писем Деду Морозу

Почтовые ящики для писем Деду Морозу появились в отделениях "Почты России", россияне могут опустить в них письма до 31 декабря, сообщает компания. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T10:31

2022-11-30T10:31

2022-11-30T10:31

общество

дед мороз

ямал ири

чысхаан

вологодская область

россия

великий устюг

почта россии

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Почтовые ящики для писем Деду Морозу появились в отделениях "Почты России", россияне могут опустить в них письма до 31 декабря, сообщает компания."В отделениях "Почты" по всей стране появились почтовые ящики для писем Деду Морозу. Опустить в них свои послания можно до 31 декабря", - говорится в сообщении.Чтобы письмо дошло, на конверте нужно написать: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, Дом Деда Мороза. Для получения ответа надо указать свой полный обратный адрес с индексом.Отправить письмо можно не только Деду Морозу, но и его "коллегам" из регионов: Урал Морозу, Ямалу Ири, удмуртскому Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаану. В Карелии новогодние конверты будет ждать Паккайне, в Татарстане – Кыш Бабай, в Улан-Удэ – Сааган Убгэн."Почта России" отмечает, что в прошлом году доставила только в Великий Устюг около 170 000 писем с желаниями детей и взрослых, еще несколько тысяч – в другие регионы."Почта" доставит каждое такое послание, даже если отправитель опустил его в обычный почтовый ящик или что-то заполнил неправильно. Главное, чтобы был указан адресат – Дед Мороз. Каждый день в течение всего декабря сотрудники "Почты" будут сортировать новогоднюю почту и отправлять ее в резиденции новогодних волшебников", - обещает компания.

https://ria.ru/20221130/novyy_god-1835104007.html

вологодская область

россия

великий устюг

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Варвара Скокшина

общество, дед мороз, ямал ири, чысхаан, вологодская область, россия, великий устюг, почта россии, новый год