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Украинский пленный рассказал, почему его сослуживцы отказывались воевать

Украинский пленный рассказал, почему его сослуживцы отказывались воевать - РИА Новости, 30.11.2022

Украинский пленный рассказал, почему его сослуживцы отказывались воевать

Украинский военнопленный рассказал РИА Новости, что только по прибытии на передовую в его батальоне сразу отказались воевать 10% личного состава. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T12:32

2022-11-30T12:32

2022-11-30T12:35

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ЛУГАНСК, 30 ноя - РИА Новости. Украинский военнопленный рассказал РИА Новости, что только по прибытии на передовую в его батальоне сразу отказались воевать 10% личного состава."Только когда мы на вот эти позиции пошли у нас… 47 отказников в первую неделю было. Люди сказали, что мы не поедем на эти позиции, потому что кроют", - заявил Сергей Ульянов, мобилизованный в 113-ю бригаду 125-го батальона территориальной обороны.Он добавил, что общая численность его подразделения составляла около 500 человек.Ульянов попал в плен на линии фронта Сватово-Кременная. По его словам, они угодили под обстрел и, перепутав дорогу, вышли на позиции российских войск.Сам военнопленный связывает отказы сослуживцев идти на передовую с тяжелыми условиями. "Я сам, когда первый раз приехал… не просто охренел, а просто вообще я не понял, где я вообще нахожусь. Еще и трое суток тут выживать, все мокрое, дожди, нигде не укрыться, еще и кроют постоянно", - пояснил Ульянов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность