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Украинский пленный рассказал, почему его сослуживцы отказывались воевать
Украинский пленный рассказал, почему его сослуживцы отказывались воевать - РИА Новости, 30.11.2022
Украинский пленный рассказал, почему его сослуживцы отказывались воевать
Украинский военнопленный рассказал РИА Новости, что только по прибытии на передовую в его батальоне сразу отказались воевать 10% личного состава. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:32
2022-11-30T12:32
2022-11-30T12:35
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ЛУГАНСК, 30 ноя - РИА Новости. Украинский военнопленный рассказал РИА Новости, что только по прибытии на передовую в его батальоне сразу отказались воевать 10% личного состава."Только когда мы на вот эти позиции пошли у нас… 47 отказников в первую неделю было. Люди сказали, что мы не поедем на эти позиции, потому что кроют", - заявил Сергей Ульянов, мобилизованный в 113-ю бригаду 125-го батальона территориальной обороны.Он добавил, что общая численность его подразделения составляла около 500 человек.Ульянов попал в плен на линии фронта Сватово-Кременная. По его словам, они угодили под обстрел и, перепутав дорогу, вышли на позиции российских войск.Сам военнопленный связывает отказы сослуживцев идти на передовую с тяжелыми условиями. "Я сам, когда первый раз приехал… не просто охренел, а просто вообще я не понял, где я вообще нахожусь. Еще и трое суток тут выживать, все мокрое, дожди, нигде не укрыться, еще и кроют постоянно", - пояснил Ульянов.
https://ria.ru/20221129/narkotiki-1834913497.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
12:32 30.11.2022 (обновлено: 12:35 30.11.2022)
Украинский пленный рассказал, почему его сослуживцы отказывались воевать
Украинский пленный: многие в ВСУ отказываются воевать из-за интенсивных обстрелов
ЛУГАНСК, 30 ноя - РИА Новости. Украинский военнопленный рассказал РИА Новости, что только по прибытии на передовую в его батальоне сразу отказались воевать 10% личного состава.
"Только когда мы на вот эти позиции пошли у нас… 47 отказников в первую неделю было. Люди сказали, что мы не поедем на эти позиции, потому что кроют", - заявил Сергей Ульянов, мобилизованный в 113-ю бригаду 125-го батальона территориальной обороны.
Он добавил, что общая численность его подразделения составляла около 500 человек.
Ульянов попал в плен на линии фронта Сватово-Кременная. По его словам, они угодили под обстрел и, перепутав дорогу, вышли на позиции российских войск.
Сам военнопленный связывает отказы сослуживцев идти на передовую с тяжелыми условиями. "Я сам, когда первый раз приехал… не просто охренел, а просто вообще я не понял, где я вообще нахожусь. Еще и трое суток тут выживать, все мокрое, дожди, нигде не укрыться, еще и кроют постоянно", - пояснил Ульянов.