https://ria.ru/20221130/perepis-1835353703.html

Британцы пришли в ужас из-за результатов переписи населения

Британцы пришли в ужас из-за результатов переписи населения - РИА Новости, 30.11.2022

Британцы пришли в ужас из-за результатов переписи населения

Результаты переписи населения в Великобритании огорчили и напугали читателей газеты Daily Mail. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T17:08

2022-11-30T17:08

2022-11-30T17:16

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Результаты переписи населения в Великобритании огорчили и напугали читателей газеты Daily Mail.Издание опубликовало итоги переписи, согласно которым численность белого населения в Англии и Уэльсе сократилась на полмиллиона человек, а его доля за десять лет уменьшилась с 86% до 81,7%, при этом доля азиатов достигла 9,3%.Также газета обратила внимание на показатели Лондона, где доля нацменьшинств достигла почти двух третей. Кроме того, теперь христианами считают себя 46,2% британцев, а свыше трети не стали относить себя ни к какой религии. Мусульманами себя назвали 6,5% населения, индуистами — 1,7%, сикхами — 0,8%, иудеями — 0,5%.Читатели Daily Mail пришли в негодование от результатов переписи, хоть и сочли их предсказуемыми."Прогуляйтесь по любой улице любого большого или маленького британского города — и вы убедитесь, насколько эти перемены очевидны", — написал NDEMP.Он добавил, что перепись стала пустой тратой денег.PJSH заявил, что за 30 лет Британия изменилась до неузнаваемости."Я затрудняюсь сказать, хорошо это или плохо, но одно мне ясно: никто в правительстве не удосужился спросить граждан страны, хотели ли они, чтобы это случилось", — прокомментировал он.С ним согласился TanyaTekyornickersov. Он заявил, что СМИ и власти создали пузырь, за пределами которого никто не рад изменениям."В тех районах, где за последние 20 лет недвижимость подорожала сильнее всего, уровень (расового. — Прим. ред.) разнообразия остается самым низким", — пояснил он."Сейчас наше общество более разобщено и поляризовано, чем когда-либо прежде. Это ужасно!" — написал Michael Stewart 70."Лично я теперь считаю себя "гражданином без государства". Той Великобритании, в которой я вырос, больше нет. Покойся с миром!" — признался TRICKY."С этой страной все кончено. К счастью, я родился в те времена, когда Великобритания еще чего-то стоила. Но это уже в прошлом", — заявил Dale Boy."Что же, прощай, Лондон! Прощай, Англия! Было приятно видеть вас в 60-е, 70-е, 80-е годы. Теперь вы исчезли — навсегда", — прокомментировал Englishman in Turkey.

https://ria.ru/20211226/ukraine-1765351280.html

https://ria.ru/20220902/naselenie-1813802818.html

https://ria.ru/20221120/latviya-1832825463.html

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в мире, великобритания, англия, лондон