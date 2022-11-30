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Британцы пришли в ужас из-за результатов переписи населения - РИА Новости, 30.11.2022
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Британцы пришли в ужас из-за результатов переписи населения
Британцы пришли в ужас из-за результатов переписи населения - РИА Новости, 30.11.2022
Британцы пришли в ужас из-за результатов переписи населения
Результаты переписи населения в Великобритании огорчили и напугали читателей газеты Daily Mail. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T17:08
2022-11-30T17:16
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Результаты переписи населения в Великобритании огорчили и напугали читателей газеты Daily Mail.Издание опубликовало итоги переписи, согласно которым численность белого населения в Англии и Уэльсе сократилась на полмиллиона человек, а его доля за десять лет уменьшилась с 86% до 81,7%, при этом доля азиатов достигла 9,3%.Также газета обратила внимание на показатели Лондона, где доля нацменьшинств достигла почти двух третей. Кроме того, теперь христианами считают себя 46,2% британцев, а свыше трети не стали относить себя ни к какой религии. Мусульманами себя назвали 6,5% населения, индуистами — 1,7%, сикхами — 0,8%, иудеями — 0,5%.Читатели Daily Mail пришли в негодование от результатов переписи, хоть и сочли их предсказуемыми."Прогуляйтесь по любой улице любого большого или маленького британского города — и вы убедитесь, насколько эти перемены очевидны", — написал NDEMP.Он добавил, что перепись стала пустой тратой денег.PJSH заявил, что за 30 лет Британия изменилась до неузнаваемости."Я затрудняюсь сказать, хорошо это или плохо, но одно мне ясно: никто в правительстве не удосужился спросить граждан страны, хотели ли они, чтобы это случилось", — прокомментировал он.С ним согласился TanyaTekyornickersov. Он заявил, что СМИ и власти создали пузырь, за пределами которого никто не рад изменениям."В тех районах, где за последние 20 лет недвижимость подорожала сильнее всего, уровень (расового. — Прим. ред.) разнообразия остается самым низким", — пояснил он."Сейчас наше общество более разобщено и поляризовано, чем когда-либо прежде. Это ужасно!" — написал Michael Stewart 70."Лично я теперь считаю себя "гражданином без государства". Той Великобритании, в которой я вырос, больше нет. Покойся с миром!" — признался TRICKY."С этой страной все кончено. К счастью, я родился в те времена, когда Великобритания еще чего-то стоила. Но это уже в прошлом", — заявил Dale Boy."Что же, прощай, Лондон! Прощай, Англия! Было приятно видеть вас в 60-е, 70-е, 80-е годы. Теперь вы исчезли — навсегда", — прокомментировал Englishman in Turkey.
https://ria.ru/20211226/ukraine-1765351280.html
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в мире, великобритания, англия, лондон
В мире, Великобритания, Англия, Лондон
17:08 30.11.2022 (обновлено: 17:16 30.11.2022)
 
Британцы пришли в ужас из-за результатов переписи населения

Читатели Daily Mail собрались хоронить Великобританию из-за результатов переписи населения

© AP Photo / Alberto PezzaliЛюди на Риджент-стрит в Лондоне
Люди на Риджент-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Люди на Риджент-стрит в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Результаты переписи населения в Великобритании огорчили и напугали читателей газеты Daily Mail.
Издание опубликовало итоги переписи, согласно которым численность белого населения в Англии и Уэльсе сократилась на полмиллиона человек, а его доля за десять лет уменьшилась с 86% до 81,7%, при этом доля азиатов достигла 9,3%.
Также газета обратила внимание на показатели Лондона, где доля нацменьшинств достигла почти двух третей. Кроме того, теперь христианами считают себя 46,2% британцев, а свыше трети не стали относить себя ни к какой религии. Мусульманами себя назвали 6,5% населения, индуистами — 1,7%, сикхами — 0,8%, иудеями — 0,5%.
Читатели Daily Mail пришли в негодование от результатов переписи, хоть и сочли их предсказуемыми.
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"Прогуляйтесь по любой улице любого большого или маленького британского города — и вы убедитесь, насколько эти перемены очевидны", — написал NDEMP.
Он добавил, что перепись стала пустой тратой денег.
PJSH заявил, что за 30 лет Британия изменилась до неузнаваемости.
"Я затрудняюсь сказать, хорошо это или плохо, но одно мне ясно: никто в правительстве не удосужился спросить граждан страны, хотели ли они, чтобы это случилось", — прокомментировал он.
С ним согласился TanyaTekyornickersov. Он заявил, что СМИ и власти создали пузырь, за пределами которого никто не рад изменениям.
"В тех районах, где за последние 20 лет недвижимость подорожала сильнее всего, уровень (расового. — Прим. ред.) разнообразия остается самым низким", — пояснил он.
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"Сейчас наше общество более разобщено и поляризовано, чем когда-либо прежде. Это ужасно!" — написал Michael Stewart 70.
"Лично я теперь считаю себя "гражданином без государства". Той Великобритании, в которой я вырос, больше нет. Покойся с миром!" — признался TRICKY.
"С этой страной все кончено. К счастью, я родился в те времена, когда Великобритания еще чего-то стоила. Но это уже в прошлом", — заявил Dale Boy.
"Что же, прощай, Лондон! Прощай, Англия! Было приятно видеть вас в 60-е, 70-е, 80-е годы. Теперь вы исчезли — навсегда", — прокомментировал Englishman in Turkey.
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