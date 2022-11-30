https://ria.ru/20221130/peregovory-1835293875.html

Лавров 5 декабря проведет переговоры с главой МИД Азербайджана

Лавров 5 декабря проведет переговоры с главой МИД Азербайджана - РИА Новости, 30.11.2022

Лавров 5 декабря проведет переговоры с главой МИД Азербайджана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 5 декабря проведет переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, который посетит РФ с рабочим визитом, РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T14:53

2022-11-30T14:53

2022-11-30T15:10

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политика

сергей лавров

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 5 декабря проведет переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, который посетит РФ с рабочим визитом, обсудят нормализацию армяно-азербайджанских отношений, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Пятого декабря глава российского внешнеполитического ведомства (Сергей Лавров - ред.) примет министра иностранных дел Азербайджанской Республики, который посетит РФ с рабочим визитом", - сказала она на брифинге в среду.По ее словам, главы внешнеполитических ведомств рассмотрят комплекс вопросов для дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений в контексте подписанной президентами двух стран в Москве 22 февраля текущего года декларации о союзническом взаимодействии."Также планируется обстоятельно обсудить ряд актуальных региональных и международных сюжетов, и особое внимание будет уделено обсуждению реализации трехсторонних договоренной на высшем уровне. Они признаны обеспечить комплексную нормализацию армяно-азербайджанских отношений", - добавила официальный представитель МИД России.

https://ria.ru/20221130/mirzieev-1835299564.html

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Варвара Скокшина

азербайджан, россия, политика, сергей лавров