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Лавров 5 декабря проведет переговоры с главой МИД Азербайджана - РИА Новости, 30.11.2022
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Лавров 5 декабря проведет переговоры с главой МИД Азербайджана
Лавров 5 декабря проведет переговоры с главой МИД Азербайджана - РИА Новости, 30.11.2022
Лавров 5 декабря проведет переговоры с главой МИД Азербайджана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 5 декабря проведет переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, который посетит РФ с рабочим визитом, РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:53
2022-11-30T15:10
азербайджан
россия
политика
сергей лавров
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 5 декабря проведет переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, который посетит РФ с рабочим визитом, обсудят нормализацию армяно-азербайджанских отношений, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Пятого декабря глава российского внешнеполитического ведомства (Сергей Лавров - ред.) примет министра иностранных дел Азербайджанской Республики, который посетит РФ с рабочим визитом", - сказала она на брифинге в среду.По ее словам, главы внешнеполитических ведомств рассмотрят комплекс вопросов для дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений в контексте подписанной президентами двух стран в Москве 22 февраля текущего года декларации о союзническом взаимодействии."Также планируется обстоятельно обсудить ряд актуальных региональных и международных сюжетов, и особое внимание будет уделено обсуждению реализации трехсторонних договоренной на высшем уровне. Они признаны обеспечить комплексную нормализацию армяно-азербайджанских отношений", - добавила официальный представитель МИД России.
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азербайджан, россия, политика, сергей лавров
Азербайджан, Россия, Политика, Сергей Лавров
14:53 30.11.2022 (обновлено: 15:10 30.11.2022)
 
Лавров 5 декабря проведет переговоры с главой МИД Азербайджана

Лавров 5 декабря проведет переговоры с главой МИД Азербайджана, который приедет в Россию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 5 декабря проведет переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, который посетит РФ с рабочим визитом, обсудят нормализацию армяно-азербайджанских отношений, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Пятого декабря глава российского внешнеполитического ведомства (Сергей Лавров - ред.) примет министра иностранных дел Азербайджанской Республики, который посетит РФ с рабочим визитом", - сказала она на брифинге в среду.
По ее словам, главы внешнеполитических ведомств рассмотрят комплекс вопросов для дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений в контексте подписанной президентами двух стран в Москве 22 февраля текущего года декларации о союзническом взаимодействии.
"Также планируется обстоятельно обсудить ряд актуальных региональных и международных сюжетов, и особое внимание будет уделено обсуждению реализации трехсторонних договоренной на высшем уровне. Они признаны обеспечить комплексную нормализацию армяно-азербайджанских отношений", - добавила официальный представитель МИД России.
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