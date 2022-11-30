https://ria.ru/20221130/pakistan-1835177097.html

В Пакистане не менее двух человек погибли при атаке террориста-смертника

В Пакистане не менее двух человек погибли при атаке террориста-смертника - РИА Новости, 30.11.2022

В Пакистане не менее двух человек погибли при атаке террориста-смертника

Как минимум один полицейский и один подросток погибли и более 24 человек, в основном служащие полиции, ранены в результате атаки террориста-смертника в... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T08:55

2022-11-30T08:55

2022-11-30T08:55

в мире

пакистан

кветта

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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 ноя – РИА Новости. Как минимум один полицейский и один подросток погибли и более 24 человек, в основном служащие полиции, ранены в результате атаки террориста-смертника в пакистанском городе Кветта, провинция Белуджистан, сообщает телеканал Geo.По данным полиции, целью взрыва был грузовик пограничной полиции. Старший суперинтендант полиции Кветты Абдул Хак Умрани, добавил, что раненые были доставлены в гражданскую больницу города."Район был оцеплен, и началось расследование", - сказал он.Главный министр провинции Белуджистан Абдул Куддус Бизенджо осудил нападение и поручил властям предоставить пострадавшим наилучшие условия для лечения. Он также заявил, что такие "трусливые действия" не ослабят решимости Белуджистана установить мир."Все элементы, причастные к инциденту, будут привлечены к ответственности по закону", - добавил Бизенджо в Twitter.Атака на полицейский автомобиль произошла два дня спустя после того, как террористическая группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан" (запрещена в России) сообщила, что отменяет режим прекращения огня, согласованный с правительством Пакистана, и приказывает боевикам группировки совершать нападения по всей стране.Группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан" признана террористической правительствами США, Великобритании и Канады. Созданная из представителей различных группировок, "Техрик-и-Талибан Пакистан" противостоит правительствам Пакистана и Индии, стремясь распространить свое влияние на ряд областей этих государств. При этом афганские талибы отрицают связь с движением "Техрик-и-Талибан Пакистан".

https://ria.ru/20221126/vzryv-1834435411.html

https://ria.ru/20221129/terakt-1835138839.html

пакистан

кветта

белуджистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, пакистан, кветта, белуджистан, geo