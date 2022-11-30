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В Пакистане не менее двух человек погибли при атаке террориста-смертника - РИА Новости, 30.11.2022
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В Пакистане не менее двух человек погибли при атаке террориста-смертника
В Пакистане не менее двух человек погибли при атаке террориста-смертника - РИА Новости, 30.11.2022
В Пакистане не менее двух человек погибли при атаке террориста-смертника
Как минимум один полицейский и один подросток погибли и более 24 человек, в основном служащие полиции, ранены в результате атаки террориста-смертника в... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T08:55
2022-11-30T08:55
в мире
пакистан
кветта
белуджистан
geo
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 ноя – РИА Новости. Как минимум один полицейский и один подросток погибли и более 24 человек, в основном служащие полиции, ранены в результате атаки террориста-смертника в пакистанском городе Кветта, провинция Белуджистан, сообщает телеканал Geo.По данным полиции, целью взрыва был грузовик пограничной полиции. Старший суперинтендант полиции Кветты Абдул Хак Умрани, добавил, что раненые были доставлены в гражданскую больницу города."Район был оцеплен, и началось расследование", - сказал он.Главный министр провинции Белуджистан Абдул Куддус Бизенджо осудил нападение и поручил властям предоставить пострадавшим наилучшие условия для лечения. Он также заявил, что такие "трусливые действия" не ослабят решимости Белуджистана установить мир."Все элементы, причастные к инциденту, будут привлечены к ответственности по закону", - добавил Бизенджо в Twitter.Атака на полицейский автомобиль произошла два дня спустя после того, как террористическая группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан" (запрещена в России) сообщила, что отменяет режим прекращения огня, согласованный с правительством Пакистана, и приказывает боевикам группировки совершать нападения по всей стране.Группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан" признана террористической правительствами США, Великобритании и Канады. Созданная из представителей различных группировок, "Техрик-и-Талибан Пакистан" противостоит правительствам Пакистана и Индии, стремясь распространить свое влияние на ряд областей этих государств. При этом афганские талибы отрицают связь с движением "Техрик-и-Талибан Пакистан".
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в мире, пакистан, кветта, белуджистан, geo
В мире, Пакистан, Кветта, Белуджистан, Geo
08:55 30.11.2022
 
В Пакистане не менее двух человек погибли при атаке террориста-смертника

В Пакистане полицейский и подросток погибли при атаке террориста-смертника

© AFP 2022 / Asif HassanПолиция в Пакистане
Полиция в Пакистане - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© AFP 2022 / Asif Hassan
Полиция в Пакистане. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 ноя – РИА Новости. Как минимум один полицейский и один подросток погибли и более 24 человек, в основном служащие полиции, ранены в результате атаки террориста-смертника в пакистанском городе Кветта, провинция Белуджистан, сообщает телеканал Geo.
По данным полиции, целью взрыва был грузовик пограничной полиции. Старший суперинтендант полиции Кветты Абдул Хак Умрани, добавил, что раненые были доставлены в гражданскую больницу города.
"Район был оцеплен, и началось расследование", - сказал он.
Главный министр провинции Белуджистан Абдул Куддус Бизенджо осудил нападение и поручил властям предоставить пострадавшим наилучшие условия для лечения. Он также заявил, что такие "трусливые действия" не ослабят решимости Белуджистана установить мир.
Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
26 ноября, 13:33
В Днепропетровске прогремел второй взрыв
"Все элементы, причастные к инциденту, будут привлечены к ответственности по закону", - добавил Бизенджо в Twitter.
Атака на полицейский автомобиль произошла два дня спустя после того, как террористическая группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан" (запрещена в России) сообщила, что отменяет режим прекращения огня, согласованный с правительством Пакистана, и приказывает боевикам группировки совершать нападения по всей стране.
Группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан" признана террористической правительствами США, Великобритании и Канады. Созданная из представителей различных группировок, "Техрик-и-Талибан Пакистан" противостоит правительствам Пакистана и Индии, стремясь распространить свое влияние на ряд областей этих государств. При этом афганские талибы отрицают связь с движением "Техрик-и-Талибан Пакистан".
ЦАР - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 21:41
Боевики в ЦАР совершили теракт, используя взрыватели образца НАТО
 
В миреПакистанКветтаБелуджистанGeo
 
 
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