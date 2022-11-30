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У киргизских сотрудников склада Ozon в Подмосковье не нашли менингита - РИА Новости, 30.11.2022
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У киргизских сотрудников склада Ozon в Подмосковье не нашли менингита
У киргизских сотрудников склада Ozon в Подмосковье не нашли менингита - РИА Новости, 30.11.2022
У киргизских сотрудников склада Ozon в Подмосковье не нашли менингита
Подозрение на возможное заболевание менингитом у восьми работников склада OZON в Подмосковье, являющихся гражданами Киргизии, не подтвердилось, сообщили РИА... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T15:27
2022-11-30T15:37
московская область (подмосковье)
ozon
происшествия
здоровье - общество
киргизия
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Подозрение на возможное заболевание менингитом у восьми работников склада OZON в Подмосковье, являющихся гражданами Киргизии, не подтвердилось, сообщили РИА Новости в дипмиссии страны в России.По данным управления Роспотребнадзора, по состоянию на 28 ноября, с клинической картиной инфекционного менингита были госпитализированы 11 человек, семь из которых были выявлены при проведении медицинского осмотра контактных лиц. Кроме того, в очагах выявлено более 15 человек с признаками ОРВИ, которые госпитализированы для лечения, медицинского наблюдения и лабораторного обследования, пояснили в управлении.Ранее дипмиссия сообщала РИА Новости о том, что с подозрением на менингит были госпитализированы восемь граждан республики, работающих на складе компании OZON в Московской области. Их состояние оценивалось как "удовлетворительное". Посольство Киргизии заявило, что находится в контакте с Роспотребнадзором и медицинскими учреждениями по вопросу госпитализации восьми граждан республики и держит ситуацию на контроле."Согласно полученной последней информации от Роспотребнадзора и медицинских учреждений Московской области (Истринской областной клинической больницы и Красногорской городской больницы № 1), по результатам анализов заболевших восьми граждан Киргизии, подозрение на возможное заболевание их менингитом не подтвердилось", - рассказали в пресс-службе. По сообщению дипмиссии, у заболевших граждан были подтверждены признаки ОРВИ.
https://ria.ru/20221128/meningit-1834866835.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), ozon, происшествия, здоровье - общество, киргизия, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Московская область (Подмосковье), Ozon, Происшествия, Здоровье - Общество, Киргизия, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
15:27 30.11.2022 (обновлено: 15:37 30.11.2022)
 
У киргизских сотрудников склада Ozon в Подмосковье не нашли менингита

Посольство Киргизии заявило, что у восьми работников склада Ozon не нашли менингита

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПункт выдачи заказов интернет-магазина OZON
Пункт выдачи заказов интернет-магазина OZON - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пункт выдачи заказов интернет-магазина OZON. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Подозрение на возможное заболевание менингитом у восьми работников склада OZON в Подмосковье, являющихся гражданами Киргизии, не подтвердилось, сообщили РИА Новости в дипмиссии страны в России.
По данным управления Роспотребнадзора, по состоянию на 28 ноября, с клинической картиной инфекционного менингита были госпитализированы 11 человек, семь из которых были выявлены при проведении медицинского осмотра контактных лиц. Кроме того, в очагах выявлено более 15 человек с признаками ОРВИ, которые госпитализированы для лечения, медицинского наблюдения и лабораторного обследования, пояснили в управлении.
Ранее дипмиссия сообщала РИА Новости о том, что с подозрением на менингит были госпитализированы восемь граждан республики, работающих на складе компании OZON в Московской области. Их состояние оценивалось как "удовлетворительное". Посольство Киргизии заявило, что находится в контакте с Роспотребнадзором и медицинскими учреждениями по вопросу госпитализации восьми граждан республики и держит ситуацию на контроле.
"Согласно полученной последней информации от Роспотребнадзора и медицинских учреждений Московской области (Истринской областной клинической больницы и Красногорской городской больницы № 1), по результатам анализов заболевших восьми граждан Киргизии, подозрение на возможное заболевание их менингитом не подтвердилось", - рассказали в пресс-службе. По сообщению дипмиссии, у заболевших граждан были подтверждены признаки ОРВИ.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 19:34
Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с менингитом в Подмосковье
 
Московская область (Подмосковье)OzonПроисшествияЗдоровье - ОбществоКиргизияРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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