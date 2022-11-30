https://ria.ru/20221130/ozon-1835307930.html

У киргизских сотрудников склада Ozon в Подмосковье не нашли менингита

У киргизских сотрудников склада Ozon в Подмосковье не нашли менингита - РИА Новости, 30.11.2022

У киргизских сотрудников склада Ozon в Подмосковье не нашли менингита

Подозрение на возможное заболевание менингитом у восьми работников склада OZON в Подмосковье, являющихся гражданами Киргизии, не подтвердилось, сообщили РИА... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T15:27

2022-11-30T15:27

2022-11-30T15:37

московская область (подмосковье)

ozon

происшествия

здоровье - общество

киргизия

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Подозрение на возможное заболевание менингитом у восьми работников склада OZON в Подмосковье, являющихся гражданами Киргизии, не подтвердилось, сообщили РИА Новости в дипмиссии страны в России.По данным управления Роспотребнадзора, по состоянию на 28 ноября, с клинической картиной инфекционного менингита были госпитализированы 11 человек, семь из которых были выявлены при проведении медицинского осмотра контактных лиц. Кроме того, в очагах выявлено более 15 человек с признаками ОРВИ, которые госпитализированы для лечения, медицинского наблюдения и лабораторного обследования, пояснили в управлении.Ранее дипмиссия сообщала РИА Новости о том, что с подозрением на менингит были госпитализированы восемь граждан республики, работающих на складе компании OZON в Московской области. Их состояние оценивалось как "удовлетворительное". Посольство Киргизии заявило, что находится в контакте с Роспотребнадзором и медицинскими учреждениями по вопросу госпитализации восьми граждан республики и держит ситуацию на контроле."Согласно полученной последней информации от Роспотребнадзора и медицинских учреждений Московской области (Истринской областной клинической больницы и Красногорской городской больницы № 1), по результатам анализов заболевших восьми граждан Киргизии, подозрение на возможное заболевание их менингитом не подтвердилось", - рассказали в пресс-службе. По сообщению дипмиссии, у заболевших граждан были подтверждены признаки ОРВИ.

https://ria.ru/20221128/meningit-1834866835.html

московская область (подмосковье)

киргизия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

московская область (подмосковье), ozon, происшествия, здоровье - общество, киргизия, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)