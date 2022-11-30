https://ria.ru/20221130/oppozitsiya-1835228729.html

В Кишиневе оппозиция вышла на митинг против роста цен на электроэнергию

В Кишиневе оппозиция вышла на митинг против роста цен на электроэнергию - РИА Новости, 30.11.2022

В Кишиневе оппозиция вышла на митинг против роста цен на электроэнергию

Сторонники и представители оппозиционных в Молдавии Партии коммунистов и партии "Шор" пикетируют в Кишиневе здание Национального агентства по урегулированию в... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T12:15

2022-11-30T12:15

2022-11-30T12:15

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КИШИНЕВ, 30 ноя – РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционных в Молдавии Партии коммунистов и партии "Шор" пикетируют в Кишиневе здание Национального агентства по урегулированию в энергетике (НАРЭ), манифестанты выражают недовольство повышением тарифа на электричество, передает корреспондент РИА Новости.НАРЭ в среду утвердило новый тариф на электроэнергию, для бытовых потребителей он вырос в среднем на 20%."Сегодня мы находимся перед зданием НАРЭ, это агентство является одним из инструментов правительства. Чиновники, которые принимают решения о повышении цен и тарифов, не знают, как живет народ. Мы не верим министрам, руководителям страны, они настолько себя дискредитировали, что ни у одного человека в Молдавии не появляется в голове мысли о том, что он защищен", - заявил на митинге депутат городского собрания Кишинева Юрий Кузнецов.Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране, указывают на рекордную за последние двадцать лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание провести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Правительство страны до 15 октября планировало закупать 33% необходимой электроэнергии у украинских компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", однако Киев заявил, что Украина прекращает экспорт электроэнергии в связи с ракетными обстрелами. Вице-премьер Андрей Спыну призывал жителей Молдавии экономить электроэнергию в утренние и вечерние часы, госучреждения получили инструкции по сокращению энергопотребления. Власти заявляют, что сейчас Молдавия закупает электроэнергию в Румынии по цене от 190 до 348 евро за МВт/ч. При этом Молдавская ГРЭС, расположенная в непризнанном Приднестровье, по контракту продавала Кишиневу энергию по 62,5 доллара, однако с 1 ноября молдавская сторона отказалась от закупки производимой станцией электроэнергии.

https://ria.ru/20221129/moldaviya-1834993532.html

https://ria.ru/20221128/elektroenergiya-1834893977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, молдавия, россия, кишинев