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В России предложили новый взгляд на проблемы ракетного строительства - РИА Новости, 30.11.2022
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Наука
https://ria.ru/20221130/omgtu-1835073258.html
В России предложили новый взгляд на проблемы ракетного строительства
В России предложили новый взгляд на проблемы ракетного строительства - РИА Новости, 30.11.2022
В России предложили новый взгляд на проблемы ракетного строительства
Ряд новых технологий для отечественной авиакосмической отрасли предложили в ОмГТУ. Ученые вуза разработали новую схему сварки для угловых соединений, а также... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T05:00
2022-11-30T05:00
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
омск
россия
ракета
омский государственный технический университет (омгту)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Ряд новых технологий для отечественной авиакосмической отрасли предложили в ОмГТУ. Ученые вуза разработали новую схему сварки для угловых соединений, а также набор технологий, который обеспечит независимость российских предприятий от импорта режущего инструмента, необходимого для обработки деталей. Результаты опубликованы в ведущих научных журналах.При создании конструкций в ракетно-космической отрасли решающее значение часто имеет качество сварных швов. Сварка трением с перемешиванием – новый метод, позволяющий заметно снизить массу готового изделия и вероятность возникновения дефектов в сварном шве, а также повысить его прочность, рассказали ученые.Команда специалистов Омского государственного технического университета усовершенствовала методику сварки трением с перемешиванием, добившись возможности создания бездефектного углового соединения.Другие исследования научной группы направлены, на повышение ресурса монолитных твердосплавных инструментов, применяемых при изготовлении деталей авиационной и аэрокосмической техники.По словам ученых, предложенные ими методы алмазной и термомеханической обработки позволят полностью обеспечить нужды российских предприятий в условиях санкционного давления."Наши наработки позволяют как повысить период стойкости новых режущих инструментов до двух раз, так и восстановить его режущую часть до оригинального состояния после износа. Новые технологии уже успешно опробованы на целом ряде российских предприятий, в том числе стратегического значения", – рассказал Евгений Васильев.Работа ведется в рамках выполнения программы "Приоритет 2030". Дальнейшими задачами исследователей является повышение скорости сварки с сохранением прочностных характеристик угловых и стыковых соединений, а также разработка методов сварки деталей, расположенных под углом друг к другу.
https://ria.ru/20221119/tusur-1832232045.html
https://ria.ru/20221114/omgtu-1830500120.html
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университетская наука, навигатор абитуриента, омск, россия, ракета, омский государственный технический университет (омгту)
Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Омск, Россия, Ракета, Омский государственный технический университет (ОмГТУ)
05:00 30.11.2022
 

В России предложили новый взгляд на проблемы ракетного строительства

© Фото : пресс-служба ОмГТУНаписание управляющей программы для шлифования пластин
Написание управляющей программы для шлифования пластин - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Ряд новых технологий для отечественной авиакосмической отрасли предложили в ОмГТУ. Ученые вуза разработали новую схему сварки для угловых соединений, а также набор технологий, который обеспечит независимость российских предприятий от импорта режущего инструмента, необходимого для обработки деталей. Результаты опубликованы в ведущих научных журналах.
При создании конструкций в ракетно-космической отрасли решающее значение часто имеет качество сварных швов. Сварка трением с перемешиванием – новый метод, позволяющий заметно снизить массу готового изделия и вероятность возникновения дефектов в сварном шве, а также повысить его прочность, рассказали ученые.
Космос - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
19 ноября, 07:00Наука
В России предложили технологию защиты космических аппаратов от радиации
Команда специалистов Омского государственного технического университета усовершенствовала методику сварки трением с перемешиванием, добившись возможности создания бездефектного углового соединения.

"Проведя множество экспериментов, мы нашли оптимальную схему закрепления заготовок для этого типа сварки. При низкой стоимости наш подход впервые в мире позволяет получить хорошее угловое соединение, не уступающее по качеству другим типам швов", – рассказал доцент кафедры "Металлорежущие станки и инструменты" ОмГТУ Евгений Васильев.

Другие исследования научной группы направлены, на повышение ресурса монолитных твердосплавных инструментов, применяемых при изготовлении деталей авиационной и аэрокосмической техники.
© Фото : пресс-служба ОмГТУУстановка для термомеханической обработки
Установка для термомеханической обработки
1 из 4
Установка для термомеханической обработки
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
© Фото : пресс-служба ОмГТУФрезы для сварки трением с перемешиванием
Фрезы для сварки трением с перемешиванием
2 из 4
Фрезы для сварки трением с перемешиванием
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
© Фото : пресс-служба ОмГТУВосстановление изношенных твердосплавных пластин сборных режущих инструментов
Восстановление изношенных твердосплавных пластин сборных режущих инструментов
3 из 4
Восстановление изношенных твердосплавных пластин сборных режущих инструментов
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
© Фото : пресс-служба ОмГТУНастройка установки для термомеханического упрочнения
Настройка установки для термомеханического упрочнения
4 из 4
Настройка установки для термомеханического упрочнения
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
1 из 4
Установка для термомеханической обработки
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
2 из 4
Фрезы для сварки трением с перемешиванием
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
3 из 4
Восстановление изношенных твердосплавных пластин сборных режущих инструментов
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
4 из 4
Настройка установки для термомеханического упрочнения
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
По словам ученых, предложенные ими методы алмазной и термомеханической обработки позволят полностью обеспечить нужды российских предприятий в условиях санкционного давления.
"Наши наработки позволяют как повысить период стойкости новых режущих инструментов до двух раз, так и восстановить его режущую часть до оригинального состояния после износа. Новые технологии уже успешно опробованы на целом ряде российских предприятий, в том числе стратегического значения", – рассказал Евгений Васильев.
Работа ведется в рамках выполнения программы "Приоритет 2030". Дальнейшими задачами исследователей является повышение скорости сварки с сохранением прочностных характеристик угловых и стыковых соединений, а также разработка методов сварки деталей, расположенных под углом друг к другу.
Пример крупногабаритного космического мусора, который предполагается спускать с орбиты. Это омская вторая ступень ракеты-носителя Космс-3М, изготовленная на ПО Полет, которых на околоземных орбитах до высоты 2000 км находится около 300 шт. - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
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НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаОмскРоссияРакетаОмский государственный технический университет (ОмГТУ)
 
 
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