В России предложили новый взгляд на проблемы ракетного строительства
© Фото : пресс-служба ОмГТУНаписание управляющей программы для шлифования пластин
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Ряд новых технологий для отечественной авиакосмической отрасли предложили в ОмГТУ. Ученые вуза разработали новую схему сварки для угловых соединений, а также набор технологий, который обеспечит независимость российских предприятий от импорта режущего инструмента, необходимого для обработки деталей. Результаты опубликованы в ведущих научных журналах.
При создании конструкций в ракетно-космической отрасли решающее значение часто имеет качество сварных швов. Сварка трением с перемешиванием – новый метод, позволяющий заметно снизить массу готового изделия и вероятность возникновения дефектов в сварном шве, а также повысить его прочность, рассказали ученые.
Команда специалистов Омского государственного технического университета усовершенствовала методику сварки трением с перемешиванием, добившись возможности создания бездефектного углового соединения.
"Проведя множество экспериментов, мы нашли оптимальную схему закрепления заготовок для этого типа сварки. При низкой стоимости наш подход впервые в мире позволяет получить хорошее угловое соединение, не уступающее по качеству другим типам швов", – рассказал доцент кафедры "Металлорежущие станки и инструменты" ОмГТУ Евгений Васильев.
Другие исследования научной группы направлены, на повышение ресурса монолитных твердосплавных инструментов, применяемых при изготовлении деталей авиационной и аэрокосмической техники.
© Фото : пресс-служба ОмГТУУстановка для термомеханической обработки
1 из 4
Установка для термомеханической обработки
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
© Фото : пресс-служба ОмГТУФрезы для сварки трением с перемешиванием
2 из 4
Фрезы для сварки трением с перемешиванием
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
© Фото : пресс-служба ОмГТУВосстановление изношенных твердосплавных пластин сборных режущих инструментов
3 из 4
Восстановление изношенных твердосплавных пластин сборных режущих инструментов
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
© Фото : пресс-служба ОмГТУНастройка установки для термомеханического упрочнения
4 из 4
Настройка установки для термомеханического упрочнения
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
1 из 4
Установка для термомеханической обработки
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
2 из 4
Фрезы для сварки трением с перемешиванием
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
3 из 4
Восстановление изношенных твердосплавных пластин сборных режущих инструментов
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
4 из 4
Настройка установки для термомеханического упрочнения
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
По словам ученых, предложенные ими методы алмазной и термомеханической обработки позволят полностью обеспечить нужды российских предприятий в условиях санкционного давления.
"Наши наработки позволяют как повысить период стойкости новых режущих инструментов до двух раз, так и восстановить его режущую часть до оригинального состояния после износа. Новые технологии уже успешно опробованы на целом ряде российских предприятий, в том числе стратегического значения", – рассказал Евгений Васильев.
Работа ведется в рамках выполнения программы "Приоритет 2030". Дальнейшими задачами исследователей является повышение скорости сварки с сохранением прочностных характеристик угловых и стыковых соединений, а также разработка методов сварки деталей, расположенных под углом друг к другу.
14 ноября, 03:00НаукаВ России разработали уникальный космический "уборщик"