https://ria.ru/20221130/omgtu-1835073258.html

В России предложили новый взгляд на проблемы ракетного строительства

В России предложили новый взгляд на проблемы ракетного строительства - РИА Новости, 30.11.2022

В России предложили новый взгляд на проблемы ракетного строительства

Ряд новых технологий для отечественной авиакосмической отрасли предложили в ОмГТУ. Ученые вуза разработали новую схему сварки для угловых соединений, а также... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T05:00

2022-11-30T05:00

2022-11-30T05:00

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

омск

россия

ракета

омский государственный технический университет (омгту)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Ряд новых технологий для отечественной авиакосмической отрасли предложили в ОмГТУ. Ученые вуза разработали новую схему сварки для угловых соединений, а также набор технологий, который обеспечит независимость российских предприятий от импорта режущего инструмента, необходимого для обработки деталей. Результаты опубликованы в ведущих научных журналах.При создании конструкций в ракетно-космической отрасли решающее значение часто имеет качество сварных швов. Сварка трением с перемешиванием – новый метод, позволяющий заметно снизить массу готового изделия и вероятность возникновения дефектов в сварном шве, а также повысить его прочность, рассказали ученые.Команда специалистов Омского государственного технического университета усовершенствовала методику сварки трением с перемешиванием, добившись возможности создания бездефектного углового соединения.Другие исследования научной группы направлены, на повышение ресурса монолитных твердосплавных инструментов, применяемых при изготовлении деталей авиационной и аэрокосмической техники.По словам ученых, предложенные ими методы алмазной и термомеханической обработки позволят полностью обеспечить нужды российских предприятий в условиях санкционного давления."Наши наработки позволяют как повысить период стойкости новых режущих инструментов до двух раз, так и восстановить его режущую часть до оригинального состояния после износа. Новые технологии уже успешно опробованы на целом ряде российских предприятий, в том числе стратегического значения", – рассказал Евгений Васильев.Работа ведется в рамках выполнения программы "Приоритет 2030". Дальнейшими задачами исследователей является повышение скорости сварки с сохранением прочностных характеристик угловых и стыковых соединений, а также разработка методов сварки деталей, расположенных под углом друг к другу.

https://ria.ru/20221119/tusur-1832232045.html

https://ria.ru/20221114/omgtu-1830500120.html

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университетская наука, навигатор абитуриента, омск, россия, ракета, омский государственный технический университет (омгту)