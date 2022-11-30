Рейтинг@Mail.ru
В школе под Парижем ученикам начали выдавать одеяла - РИА Новости, 30.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221130/odeyala-1835416216.html
В школе под Парижем ученикам начали выдавать одеяла
В школе под Парижем ученикам начали выдавать одеяла - РИА Новости, 30.11.2022
В школе под Парижем ученикам начали выдавать одеяла
Школа в коммуне Лимей-Бреванн к юго-востоку от Парижа начала выдавать школьникам одеяла из-за низкой температуры в классах в связи с тем, что мэрия медлит с... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T21:24
2022-11-30T21:24
в мире
владимир путин
париж
россия
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102511/10/1025111032_0:109:1341:863_1920x0_80_0_0_3085efd8bc5da0793ee71da048fccbcf.jpg
ПАРИЖ, 30 ноя – РИА Новости. Школа в коммуне Лимей-Бреванн к юго-востоку от Парижа начала выдавать школьникам одеяла из-за низкой температуры в классах в связи с тем, что мэрия медлит с включением отопления из-за возросших счетов за электроэнергию, сообщила в среду радиостанция Franceinfo.В коммуне Лимей-Бреванн к юго-востоку от Парижа родители запустили петицию с требованием включить отопление."Они измерили температуру в школьных классах и оказалось, что она составляет всего лишь 10-12 градусов", - рассказала вице-президент местной ассоциации родителей учеников Одри Гуффе."Но мэрия сказала нам, что с учетом текущей ситуации дети должны привыкнуть учиться в таких условиях", - добавила она.Поскольку отопление в зданиях на ночь выключается совсем, кабинеты прогреваются только к середине дня, объяснили в мэрии."Счета за электроэнергию поставят многие коммуны лицом к стенке", - рассказал радиостанции глава администрации мэрии Лимей-Бреванна Жюльен Лоде-Хаддад, отметив, что расходы городской администрации на энергию выросли на 3,7 миллиона евро.Он отметил также, что обещанные правительством средства на поддержку муниципалитетов так и не были выделены. Школа в Лимей-Бреванне выдает ученикам одеяла, а в классы приносят обогреватели, потому что батареи остаются холодными. Родители рассказали, что учителя советуют "хорошенько укутывать" детей, одевая их "слоями".Как отмечает СМИ, во многих французских школах еще не включили отопление, несмотря на то, что на улице сильно похолодало."Когда мы пришли в школу, учитель предупредил, что температура в классе – 12 градусов и разрешил ребенку не снимать шапку и перчатки", - рассказал один из родителей ребенка из школы в департаменте Эр на севере Франции.Как отмечает СМИ, такая же ситуация наблюдается в Лиможе, а в городе Эврё на севере Франции родители силой добились от властей включения отопления, заблокировав вход в школу. Власти города, между тем, заявили, что вынуждены выключать отопление, чтобы сократить потребление энергии и соблюсти план "энергетической трезвости", представленный правительством осенью.Правительство Франции в начале октября официально представило свой план "энергетической трезвости", призванный снизить энергопотребление в стране и подготовиться к зиме без российского газа. Согласно этому плану, температура в помещениях частных домов и административных зданий не должна превышать 19 градусов, в складских помещениях она будет снижена до 16 градусов. Водонагреватели должны быть настроены на температуру 55 градусов. Кроме того, правительство может сократить сроки отопительного сезона в зависимости от погодных условий.Французские власти также утвердили запрет на показ световой рекламы в ночное время - с 1.00 до 6.00 часов утра - и открытые двери магазинов при включенном отоплении или работающем кондиционере. Время освещения стадионов до и после матчей сокращено в дневное время на 50%, в вечернее - на 30%.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220922/psikhoz-1818574719.html
https://ria.ru/20211124/evropa-1760402639.html
https://ria.ru/20211030/makron-1757034384.html
париж
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102511/10/1025111032_23:0:1319:972_1920x0_80_0_0_bd1575629d79556b9b7fe7d070e788a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, париж, россия, франция
В мире, Владимир Путин, Париж, Россия, Франция
21:24 30.11.2022
 
В школе под Парижем ученикам начали выдавать одеяла

Franceinfo: под Парижем ушкольникам начали выдавать одеяла из-за экономии на отоплении

© РИА Новости / Александр ВильфСтопка пледов
Стопка пледов - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
Стопка пледов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 30 ноя – РИА Новости. Школа в коммуне Лимей-Бреванн к юго-востоку от Парижа начала выдавать школьникам одеяла из-за низкой температуры в классах в связи с тем, что мэрия медлит с включением отопления из-за возросших счетов за электроэнергию, сообщила в среду радиостанция Franceinfo.
В коммуне Лимей-Бреванн к юго-востоку от Парижа родители запустили петицию с требованием включить отопление.
"Они измерили температуру в школьных классах и оказалось, что она составляет всего лишь 10-12 градусов", - рассказала вице-президент местной ассоциации родителей учеников Одри Гуффе.
"Но мэрия сказала нам, что с учетом текущей ситуации дети должны привыкнуть учиться в таких условиях", - добавила она.
Поскольку отопление в зданиях на ночь выключается совсем, кабинеты прогреваются только к середине дня, объяснили в мэрии.
Древесные топливные гранулы - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 01:28
В Европе начался биотопливный психоз
"Счета за электроэнергию поставят многие коммуны лицом к стенке", - рассказал радиостанции глава администрации мэрии Лимей-Бреванна Жюльен Лоде-Хаддад, отметив, что расходы городской администрации на энергию выросли на 3,7 миллиона евро.
Он отметил также, что обещанные правительством средства на поддержку муниципалитетов так и не были выделены. Школа в Лимей-Бреванне выдает ученикам одеяла, а в классы приносят обогреватели, потому что батареи остаются холодными. Родители рассказали, что учителя советуют "хорошенько укутывать" детей, одевая их "слоями".
Как отмечает СМИ, во многих французских школах еще не включили отопление, несмотря на то, что на улице сильно похолодало.
"Когда мы пришли в школу, учитель предупредил, что температура в классе – 12 градусов и разрешил ребенку не снимать шапку и перчатки", - рассказал один из родителей ребенка из школы в департаменте Эр на севере Франции.
Линии электропередач в Шейцарии - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября 2021, 08:00
В Европе зимой попробуют жить без электричества
Как отмечает СМИ, такая же ситуация наблюдается в Лиможе, а в городе Эврё на севере Франции родители силой добились от властей включения отопления, заблокировав вход в школу. Власти города, между тем, заявили, что вынуждены выключать отопление, чтобы сократить потребление энергии и соблюсти план "энергетической трезвости", представленный правительством осенью.
Правительство Франции в начале октября официально представило свой план "энергетической трезвости", призванный снизить энергопотребление в стране и подготовиться к зиме без российского газа. Согласно этому плану, температура в помещениях частных домов и административных зданий не должна превышать 19 градусов, в складских помещениях она будет снижена до 16 градусов. Водонагреватели должны быть настроены на температуру 55 градусов. Кроме того, правительство может сократить сроки отопительного сезона в зависимости от погодных условий.
Французские власти также утвердили запрет на показ световой рекламы в ночное время - с 1.00 до 6.00 часов утра - и открытые двери магазинов при включенном отоплении или работающем кондиционере. Время освещения стадионов до и после матчей сокращено в дневное время на 50%, в вечернее - на 30%.
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
30 октября 2021, 20:02
Макрон рассказал, как Европа будет расплачиваться из-за энергокризиса
 
В миреВладимир ПутинПарижРоссияФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала