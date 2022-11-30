https://ria.ru/20221130/odeyala-1835416216.html

В школе под Парижем ученикам начали выдавать одеяла

В школе под Парижем ученикам начали выдавать одеяла - РИА Новости, 30.11.2022

В школе под Парижем ученикам начали выдавать одеяла

Школа в коммуне Лимей-Бреванн к юго-востоку от Парижа начала выдавать школьникам одеяла из-за низкой температуры в классах в связи с тем, что мэрия медлит с... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T21:24

2022-11-30T21:24

2022-11-30T21:24

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ПАРИЖ, 30 ноя – РИА Новости. Школа в коммуне Лимей-Бреванн к юго-востоку от Парижа начала выдавать школьникам одеяла из-за низкой температуры в классах в связи с тем, что мэрия медлит с включением отопления из-за возросших счетов за электроэнергию, сообщила в среду радиостанция Franceinfo.В коммуне Лимей-Бреванн к юго-востоку от Парижа родители запустили петицию с требованием включить отопление."Они измерили температуру в школьных классах и оказалось, что она составляет всего лишь 10-12 градусов", - рассказала вице-президент местной ассоциации родителей учеников Одри Гуффе."Но мэрия сказала нам, что с учетом текущей ситуации дети должны привыкнуть учиться в таких условиях", - добавила она.Поскольку отопление в зданиях на ночь выключается совсем, кабинеты прогреваются только к середине дня, объяснили в мэрии."Счета за электроэнергию поставят многие коммуны лицом к стенке", - рассказал радиостанции глава администрации мэрии Лимей-Бреванна Жюльен Лоде-Хаддад, отметив, что расходы городской администрации на энергию выросли на 3,7 миллиона евро.Он отметил также, что обещанные правительством средства на поддержку муниципалитетов так и не были выделены. Школа в Лимей-Бреванне выдает ученикам одеяла, а в классы приносят обогреватели, потому что батареи остаются холодными. Родители рассказали, что учителя советуют "хорошенько укутывать" детей, одевая их "слоями".Как отмечает СМИ, во многих французских школах еще не включили отопление, несмотря на то, что на улице сильно похолодало."Когда мы пришли в школу, учитель предупредил, что температура в классе – 12 градусов и разрешил ребенку не снимать шапку и перчатки", - рассказал один из родителей ребенка из школы в департаменте Эр на севере Франции.Как отмечает СМИ, такая же ситуация наблюдается в Лиможе, а в городе Эврё на севере Франции родители силой добились от властей включения отопления, заблокировав вход в школу. Власти города, между тем, заявили, что вынуждены выключать отопление, чтобы сократить потребление энергии и соблюсти план "энергетической трезвости", представленный правительством осенью.Правительство Франции в начале октября официально представило свой план "энергетической трезвости", призванный снизить энергопотребление в стране и подготовиться к зиме без российского газа. Согласно этому плану, температура в помещениях частных домов и административных зданий не должна превышать 19 градусов, в складских помещениях она будет снижена до 16 градусов. Водонагреватели должны быть настроены на температуру 55 градусов. Кроме того, правительство может сократить сроки отопительного сезона в зависимости от погодных условий.Французские власти также утвердили запрет на показ световой рекламы в ночное время - с 1.00 до 6.00 часов утра - и открытые двери магазинов при включенном отоплении или работающем кондиционере. Время освещения стадионов до и после матчей сокращено в дневное время на 50%, в вечернее - на 30%.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220922/psikhoz-1818574719.html

https://ria.ru/20211124/evropa-1760402639.html

https://ria.ru/20211030/makron-1757034384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, париж, россия, франция